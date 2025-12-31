Ezért bukik el a legtöbb újévi fogadalom – Mutatjuk, hogyan legyél sikeres benne

Ahogy közeledik január, sokan új életet, szokásokat és lendületet ígérnek maguknak. Az újévi fogadalom ilyenkor szinte kötelezőnek tűnik, pedig nem mindig ez vezet valódi változáshoz. Most gondold újra, mit tehetnél másképp!

Az újévi fogadalom sikeres is lehet

Fotó: photosoria / shutterstock

Az újévi fogadalmak rendre elbuknak.

Az év első napja valójában nem a legideálisabb pillanat a változásra.

A túl nagy újévi fogadalomnál garantált a gyors kudarc.

Miért nem január 1-e a legjobb időpont?

Sok pszichológus egyetért abban, hogy az év első napja valójában nem a legideálisabb pillanat a változásra. Miért? Mert gyakran nem saját, belső döntésből születik az újévi fogadalom - hanem társadalmi elvárásból. Ezért is futnak sokszor zátonyra.

Gondolj csak bele: tényleg te akarod ezt a változást most, vagy csak kellene valamit változtatni, mert „új év van”?

A túl nagy újévi fogadalom = gyors kudarc

A másik csapda, amibe sokan beleesnek ilyenkor, az az, hogy túl sokat, túl gyorsan akarnak. Te is mondtál már ilyet?

„Holnaptól minden nap futok”

„Mostantól nem eszem semmi cukrosat”

„Januárban beindítom az új vállalkozásom, plusz megtanulok egy nyelvet”

A gond ezekkel nem a cél, hanem a tempó. A hirtelen drasztikus változtatás ritkán fenntartható hosszú távon – ha nem sikerül azonnal, könnyen csalódást kelt. Ez pedig csak rombolja az önbizalmat.

Ezt csináld újévi fogadalmak helyett

1. Fogadalom helyett szándék

Ne azt kérdezd, mit szeretnél elérni, hanem azt: „hogyan szeretném érezni magam ebben az évben?"

Például:

Fogadalom: „heti 3x lejárok edzeni és diétázom”

Szándék: „többet szeretnék törődni a testemmel és a közérzetemmel”

Ez a rugalmasabb újévi fogadalom hosszú távon is sokkal jobban motivál.

2. Kezdd el később – ha úgy érzed, ez most nem a te időd

Az év első napja is csak egy nap. Ha nem vagy formában, fáradt vagy, vagy épp még nem érzed magad késznek, ne erőltesd. Egy következetes döntés februárban sokkal többet ér, mint egy üres fogadalom januárban.

3. Figyeld meg magad – ne ítéld el

Vezess pár héten át egy egyszerű életnaplót. Írd le mi tett jót ma, mi fárasztott ki, melyik szokásod támogat és melyik nem stb. Ez azért fontos, mert a valódi változás mindig önismeretből indul.

4. Légy magaddal türelmes

Nem kell január 2-án már „új embernek” lenned. A valódi fejlődés nem egy nagy elhatározásból, hanem sok apró döntésből születik meg. Minden nap lehet újrakezdeni – nem csak az év elején.