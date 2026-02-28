Lezuhant a pénzszállító repülőgép – áldozatokat semmibe véve próbáltak lopni a helyiek

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 07:05
A balesetnek több áldozata is van. A miniszter felháborodva szólalt fel a repülőtragédiát követően.
Több halálos áldozata is van annak a szerencsétlenségnek, amelyben a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe lezuhant El Alto városában.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Pénzt próbáltak lopni a repülőbaleset helyszínén

Az ország nyugati részén történt balesetet helyi idő szerint pénteken 18:15-kor jelentették. A repülőgép Santa Cruz városából indult, majd El Altóban leszállás közben megcsúszott a kifutópályán, és közeli járműveknek ütközött.

A védelmi minisztérium jelentése szerint a C-130 Hercules típusú repülőgép bankjegyeket szállított a Bolíviai Központi Bank számára. A fedélzeten tartózkodók számát nem hozták nyilvánosságra, és az áldozatok pontos számát sem közölték. A gép lezuhanása után a hatóságoknak könnygázzal kellett elűzniük azokat az embereket, akik megpróbálták ellopni a szétszóródott bankjegyeket.

Miközben a híradó stábjai a balesetről tudósítottak, a pénzt ellopni próbáló személyek szokatlan erőszakkal támadtak a sajtóra

- közölte a Bolíviai Újságírók Nemzeti Szövetsége egy közleményben.

A bolíviai kormány által működtetett hírügynökség jelentése szerint legalább egy tucat embert tartóztattak le bankjegyek eltulajdonítása miatt. Marcelo Salinas védelmi miniszter a pénztolvajokhoz szólva elmondta: a pénznek nincs jogi értéke, mivel azt nem a központi bank bocsátotta ki, és nem rendelkezik sorszámmal, ezért a felhasználásának kísérlete is bűncselekménynek minősül.

Pavel Tovar tűzoltóparancsnok elmondása szerint legalább 15 ember vesztette életét a tragédiában, azt azonban nem tisztázta, hogy az áldozatok a repülőgépen vagy a közeli autópályán lévő autókban voltak-e. Bolívia egészségügyi minisztériuma 31 sérültről számolt be, és sürgős véradásra kérte az embereket. Egy sérült és szemtanú testvére elmondta: nővére látta, ahogy a gép lezuhan, majd mivel a repülő autóknak ütközött, egy gumiabroncs találta el, ezért kórházba szállították.

Az El Alto nemzetközi repülőteret a baleset után ideiglenesen lezárták. Az eset kivizsgálása folyamatban van - írja a BBC.

 

