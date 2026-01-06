Csodatészta, ami nem hizlal – 4 ok amiért érdemes kipróbálnod a konjac tésztát

A japán eredetű konjac tészta, más néven shirataki tészta első ránézésre olyan, mintha egy átlátszó üvegtésztát látnánk. Könnyű, csúszós, elsőre nem biztos, hogy összefut a nyál a szádban, pedig egy igen hálás alapanyagról beszélünk.

Konjac tészta, ami nem hizlal – 4 ok amiért érdemes kipróbálnod / Fotó: Yohanes Setiyawan / Shutterstock

A konjak tészta kevés kalóriát és szénhidrátot tartalmaz.

Puffadásra kiváló hatással bír.

Könnyen elkészíthető.

Konjac tészta: 4 ok amiért érdemes kipróbálnod!

Konjac növény

A tészta, a konjac növény gyökeréből készül, és különlegessége, hogy 97%-ban vízből, 3%-ban pedig rostban gazdag lisztből áll. A végeredmény? Egy olyan étel, ami megtölti a gyomrot, de alig tartalmaz kalóriát vagy szénhidrátot. Egy igazi bűntudatmentes alapanyag a fogyáshoz.

Lássuk mit tud még a konjac tészta

1 Rostban gazdag, és jót tesz az emésztésnek

A shirataki tésztában található a gulcomannan nevű oldható rost, ami vízzel érintkezve gélszerűvé válik. Ez a zselés anyag finoman bevonja a bélfalat, támogatja az emésztést, és segít, hogy tovább érezd maga jóllakottnak.

Gyomorpanaszok ellen

Ha gyakran küzdesz puffadással vagy rendszertelen emésztéssel, a konjac rostjai segíthetnek helyreállítani az egyensúlyt.

Prebiotkumként sem utolsó, a rostok ugyanis táplálják a bélflóra „jó” baktériumait, ami az immunrendszernek is jót tesz.

2 Támogatja a vércukorszint és a koleszterin szabályozását

Mivel a konjac tésztában szinte nincs is szénhidrát, a hagyományos tésztákkal ellentétben nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. Ennek a tulajdonságának köszönhetően cukorbetegek és inzulinrezisztensek is bátran fogyaszthatják.

Egyes kutatások szerint a konjac rostjai hozzájárulnak a „rossz” LDL-koleszterin csökkenéséhez is.

A szószos ételekhez kifejezetten passzol a konjac tészta / Fotó: kazoka / Shutterstock

3. Segít a fogyásban – ráadásul gluténmentes

A konjac tésztával sok kalóriát megspórolhatsz. Gondolj csak bele, ha a hagyományos tésztát lecseréled konjac tésztára akár egy bolognai spagettinél. Egy adag tésztában alig 20 kalória van, viszont rendesen eltelít. Ez minden fogyókúrázó álma. Ráadásul mivel zsír-, cukor- és gluténmentes, szinte bármilyen diétába beilleszthető.

4. Könnyen elkészíthető

A boltban kapható tésztát gyakran folyadékba csomagolják – ennek lehet egy enyhe hal szaga,de nem kell megijedni. Annyi a dolgod, hogy alaposan átöblíted a tésztát hideg vízben, és máris eltűnik a bukéja.