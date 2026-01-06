Csodatészta, ami nem hizlal – 4 ok amiért érdemes kipróbálnod a konjac tésztát

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 13:15
Szinte nulla kalória, mégis eltelít, és segít a vércukorszint egyensúly megtartásában. Nem csoda, hogy sokan „csodatészta”-ként emlegetik. A konjac tészta nem csak egy újabb divatos diéta trükk, valódi segítséget jelenthet a fogyásban!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A japán eredetű konjac tészta, más néven shirataki tészta első ránézésre olyan, mintha egy átlátszó üvegtésztát látnánk. Könnyű, csúszós, elsőre nem biztos, hogy összefut a nyál a szádban, pedig egy igen hálás alapanyagról beszélünk.

A képen a konjac tészta alapja a konjac növény gumója
Konjac tészta, ami nem hizlal – 4 ok amiért érdemes kipróbálnod / Fotó: Yohanes Setiyawan /  Shutterstock 
  • A konjak tészta kevés kalóriát és szénhidrátot tartalmaz.
  • Puffadásra kiváló hatással bír.
  • Könnyen elkészíthető.

Konjac tészta: 4 ok amiért érdemes kipróbálnod!

Konjac növény

A tészta, a konjac növény gyökeréből készül, és különlegessége, hogy 97%-ban vízből, 3%-ban pedig rostban gazdag lisztből áll. A végeredmény? Egy olyan étel, ami megtölti a gyomrot, de alig tartalmaz kalóriát vagy szénhidrátot. Egy igazi bűntudatmentes alapanyag a fogyáshoz.

Lássuk mit tud még a konjac tészta

1 Rostban gazdag, és jót tesz az emésztésnek

A shirataki tésztában található a gulcomannan nevű oldható rost, ami vízzel érintkezve gélszerűvé válik. Ez a zselés anyag finoman bevonja a bélfalat, támogatja az emésztést, és segít, hogy tovább érezd maga jóllakottnak.  

Gyomorpanaszok ellen

Ha gyakran küzdesz puffadással vagy rendszertelen emésztéssel, a konjac rostjai segíthetnek helyreállítani az egyensúlyt.  

Prebiotkumként sem utolsó, a rostok ugyanis táplálják a bélflóra „jó” baktériumait, ami az immunrendszernek is jót tesz.

2 Támogatja a vércukorszint és a koleszterin szabályozását

Mivel a konjac tésztában szinte nincs is szénhidrát, a hagyományos tésztákkal ellentétben nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. Ennek a tulajdonságának köszönhetően cukorbetegek és inzulinrezisztensek is bátran fogyaszthatják.

Egyes kutatások szerint a konjac rostjai hozzájárulnak a „rossz” LDL-koleszterin csökkenéséhez is.  

Konjac tésztás ételek
A szószos ételekhez kifejezetten passzol a konjac tészta / Fotó: kazoka /  Shutterstock 

3. Segít a fogyásban – ráadásul gluténmentes

A konjac tésztával sok kalóriát megspórolhatsz. Gondolj csak bele, ha a hagyományos tésztát lecseréled konjac tésztára akár egy bolognai spagettinél. Egy adag tésztában alig 20 kalória van, viszont rendesen eltelít. Ez minden fogyókúrázó álma. Ráadásul mivel zsír-, cukor- és gluténmentes, szinte bármilyen diétába beilleszthető.  

4. Könnyen elkészíthető

A boltban kapható tésztát gyakran folyadékba csomagolják – ennek lehet egy enyhe hal szaga,de nem kell megijedni. Annyi a dolgod, hogy alaposan átöblíted a tésztát hideg vízben, és máris eltűnik a bukéja.  

Érdemes minden nap fogyasztani?

Nem feltétlenül. Bár a konjac tészta ártalmatlan és rostban gazdag, nem helyettesíti a változatos étrendet. Fontos figyelembe venni, hogy amellett, hogy kalóriaszegény, nem tartalmaz vitaminokat, ásványianyagokat, ezért jobb, ha inkább kiegészítésként, nem alapételként használod. Szóval, mint mindenben, itt is az egyensúly a kulcs.  

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.) 

Nézd meg az alábbi videót:

@fittreceptek_tippek A tészta, amit IR-esként/fogyúkúra alatt is ehetsz?! 🤯 Gluténmentes + szinte 0 kalória! Ez a szinte kalória,- és szénhidrátmentes konjac tészta rostban gazdag, nem emeli meg a vércukorszintet, gluténmentes – ezért szuper választás lehet IR-eseknek, cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak, gluténérzékenyeknek! ❗Ellenjavallatok: • Puffadás, hasi diszkomfort – nagyon érzékeny emésztés esetén vagy ha nem iszol elég folyadékot hozzá. • Bélműtét vagy szűkület esetén nem ajánlott. • Gyógyszerbevétel esetén (pl. pajzsmirigy, vércukorszint) érdemes időben elkülönítve fogyasztani, mivel a glükomannán lassíthatja a felszívódást. ❗A videóban elhangzottak tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik az egyéni étrendi tanácsadást. #egeszsegeseletmod #shirataki #IR #keto #glutenmentes #lowcarb #konjac #inzulinrezisztencia #vegan #dieta #fogyókúra ♬ Cozy Day (Lofi) - The Machinist Beats

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

