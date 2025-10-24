Sokakkal előfordul, hogy egy hosszú, fárasztó nap után csak egy dolog lebeg a szemük előtt: lehuppanni a kanapéra, bekapcsolni a kedvenc sorozatukat, és elmajszolni valamilyen édességet. A fogadalmak megszegése miatti bűntudat azonban hamar beköszön, ez utóbbi jelenségre hoztunk most egy megoldást. Csokikrém édesburgonyából? Igen!

Csokikrém édesburgonyából bűntudat nélkül – ha édességre vágysz, hoztunk egy tuti receptet

Fotó: REDA / GettyImages

Bűntudatmentes recept – csokikrém édesburgonyából

Nem kell lemondani a csokikrémes pillanatokról – csak érdemes kicsit máshogy csinálni! Mutatunk egy olyan alternatívát, amely nem cukormentes ugyan a datolya természetes cukortartalma miatt, de sokkal jobb, mint a bolti édességek. Ráadásul még egy adag zöldség is van benne, ami valószínűleg fel sem fog tűnni.

A titok: édesburgonya

Az édesburgonya nemcsak köretként, hanem édes csokis desszertként is megállja a helyét. Természetesen édeskés íze, krémes állaga és magas rosttartalma miatt ideális alap egy olyan édességhez, amelyet nyugodt szívvel kanalazhatsz. Nem mellesleg tele van vitaminnal, antioxidánsokkal és lassan felszívódó szénhidrátokkal, így nem dobja meg hirtelen a vércukorszinted.

Krémes csokicsoda – zöldséggel megspékelve

Ez a házi csokikrém nem igényel sem cukrot, sem tejszínt, sem bonyolult konyhai trükköket. Mindössze sült édesburgonya, egy marék datolya, egy kevés növényi tej, kakaópor és vaníliaaroma kell hozzá. Ami miatt pedig igazán különleges, hogy

filléres, egészséges, mégis finom;

a gyerekek imádják;

teljes értékű, növényi alapú.

Az édesburgonya desszertekhez is kiváló alapanyag.

Fotó: TT News Agency via AFP / AFP

Csokikrém édesburgonyából – gyors, egészséges, mennyei

Hozzávalók

2 nagy édesburgonya (sütve, kihűtve)

2-3 ek. cukrozatlan kakaópor

3 ek. datolyapaszta vagy kb. 15 szem datolya (beáztatva)

néhány dl növényi tej

1-2 tk. vaníliakivonat

½ tk. friss citromlé

1 csipet só

Így készítsd el

Süsd meg a megmosott, megszurkált édesburgonyákat 180 °C-on 50–60 perc alatt, majd hagyd kihűlni azokat. Ha egész datolyát használsz, turmixold simára kevés növényi tejjel. Add hozzá a sült édesburgonya kikapart belsejét, a kakaóport, sót, vaníliakivonatot és citromlevet. Turmixold krémesre a masszát – ha túl sűrű, adj még hozzá növényi tejet. Kanalazd a krémet tálkákba, és díszítsd ízlés szerint.

Tálalási ötlet

Hidegen, kis poharakban tálalva, gyümölccsel vagy mogyoróval a tetején

Palacsintába töltve

Sütikhez vagy zabkására kanalazva

Vagy csak simán, kanállal a kézben, sorozatnézés közben

Bors tipp: mogyoróvajjal, banánnal, fahéjjal, kókuszreszelékkel is feldobható!

Ezért szeretjük az édesburgonyát

Az édesburgonya természetes béta-karotin forrás, amely A-vitaminná alakul a szervezetben, támogatva a látást és az immunrendszert. Emellett jót tesz a bélrendszernek, segíti az emésztést, és hosszan tartó jóllakottság érzést biztosít – ami különösen jól jön egy kanalas nassolás után.