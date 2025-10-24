BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Csokikrém édesburgonyából

Csokikrém édesburgonyából bűntudat nélkül – ha édességre vágysz, hoztunk egy tuti receptet

csokikrém
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 12:15
egészségdiétaédesburgonya
Ha te is édességre vágysz egy stresszes nap után, de a bűntudat már előre beköszön, mutatunk egy alternatívát, amitől nemcsak a lelked, de a tested is jobban érzi majd magát. Mutatjuk, hogyan készíthető csokikrém édesburgonyából!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Sokakkal előfordul, hogy egy hosszú, fárasztó nap után csak egy dolog lebeg a szemük előtt: lehuppanni a kanapéra, bekapcsolni a kedvenc sorozatukat, és elmajszolni valamilyen édességet. A fogadalmak megszegése miatti bűntudat azonban hamar beköszön, ez utóbbi jelenségre hoztunk most egy megoldást. Csokikrém édesburgonyából? Igen!

Csokikrém édesburgonyából
Csokikrém édesburgonyából bűntudat nélkül – ha édességre vágysz, hoztunk egy tuti receptet 
Fotó: REDA /  GettyImages

Bűntudatmentes recept – csokikrém édesburgonyából

Nem kell lemondani a csokikrémes pillanatokról – csak érdemes kicsit máshogy csinálni! Mutatunk egy olyan alternatívát, amely nem cukormentes ugyan a datolya természetes cukortartalma miatt, de sokkal jobb, mint a bolti édességek. Ráadásul még egy adag zöldség is van benne, ami valószínűleg fel sem fog tűnni.

A titok: édesburgonya

Az édesburgonya nemcsak köretként, hanem édes csokis desszertként is megállja a helyét. Természetesen édeskés íze, krémes állaga és magas rosttartalma miatt ideális alap egy olyan édességhez, amelyet nyugodt szívvel kanalazhatsz. Nem mellesleg tele van vitaminnal, antioxidánsokkal és lassan felszívódó szénhidrátokkal, így nem dobja meg hirtelen a vércukorszinted.

Krémes csokicsoda – zöldséggel megspékelve  

Ez a házi csokikrém nem igényel sem cukrot, sem tejszínt, sem bonyolult konyhai trükköket. Mindössze sült édesburgonya, egy marék datolya, egy kevés növényi tej, kakaópor és vaníliaaroma kell hozzá. Ami miatt pedig igazán különleges, hogy

  • filléres, egészséges, mégis finom;
  • a gyerekek imádják;
  • teljes értékű, növényi alapú.
Édesburgonya hámozása
Az édesburgonya desszertekhez is kiváló alapanyag.
Fotó: TT News Agency via AFP /  AFP

Csokikrém édesburgonyából – gyors, egészséges, mennyei

Hozzávalók

  • 2 nagy édesburgonya (sütve, kihűtve)
  • 2-3 ek. cukrozatlan kakaópor
  • 3 ek. datolyapaszta vagy kb. 15 szem datolya (beáztatva)
  • néhány dl növényi tej
  • 1-2 tk. vaníliakivonat
  • ½ tk. friss citromlé
  • 1 csipet só

Így készítsd el

  1. Süsd meg a megmosott, megszurkált édesburgonyákat 180 °C-on 50–60 perc alatt, majd hagyd kihűlni azokat.
  2. Ha egész datolyát használsz, turmixold simára kevés növényi tejjel.
  3. Add hozzá a sült édesburgonya kikapart belsejét, a kakaóport, sót, vaníliakivonatot és citromlevet.
  4. Turmixold krémesre a masszát – ha túl sűrű, adj még hozzá növényi tejet.
  5. Kanalazd a krémet tálkákba, és díszítsd ízlés szerint.

Tálalási ötlet

  • Hidegen, kis poharakban tálalva, gyümölccsel vagy mogyoróval a tetején
  • Palacsintába töltve
  • Sütikhez vagy zabkására kanalazva
  • Vagy csak simán, kanállal a kézben, sorozatnézés közben

Bors tipp: mogyoróvajjal, banánnal, fahéjjal, kókuszreszelékkel is feldobható!

Ezért szeretjük az édesburgonyát

Az édesburgonya természetes béta-karotin forrás, amely A-vitaminná alakul a szervezetben, támogatva a látást és az immunrendszert. Emellett jót tesz a bélrendszernek, segíti az emésztést, és hosszan tartó jóllakottság érzést biztosít – ami különösen jól jön egy kanalas nassolás után.

Nézd meg az alábbi videót:

@viszlat_yoyo Csokifüggők figyelem!!!! Ha te is szereted a csokit, de egészségesen szeretnél enni, jó hírem van. Ezt eheted! Édesburgonyából készítettem csokikrémet. #egészségescsokikrém #táplálkozásitanácsadás #vegan #pechycecilia #viszlatyoyo ♬ Silent Morning - BGM President

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu