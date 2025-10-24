Csokikrém édesburgonyából bűntudat nélkül – ha édességre vágysz, hoztunk egy tuti receptet 

Sokakkal előfordul, hogy egy hosszú, fárasztó nap után csak egy dolog lebeg a szemük előtt: lehuppanni a kanapéra, bekapcsolni a kedvenc sorozatukat, és elmajszolni valamilyen édességet. A fogadalmak megszegése miatti bűntudat azonban hamar beköszön, ez utóbbi jelenségre hoztunk most egy megoldást. Csokikrém édesburgonyából? Igen!
Nem kell lemondani a csokikrémes pillanatokról – csak érdemes kicsit máshogy csinálni! Mutatunk egy olyan alternatívát, amely nem cukormentes ugyan a datolya természetes cukortartalma miatt, de sokkal jobb, mint a bolti édességek. Ráadásul még egy adag zöldség is van benne, ami valószínűleg fel sem fog tűnni.
Az édesburgonya nemcsak köretként, hanem édes csokis desszertként is megállja a helyét. Természetesen édeskés íze, krémes állaga és magas rosttartalma miatt ideális alap egy olyan édességhez, amelyet nyugodt szívvel kanalazhatsz. Nem mellesleg tele van vitaminnal, antioxidánsokkal és lassan felszívódó szénhidrátokkal, így nem dobja meg hirtelen a vércukorszinted.
Ez a házi csokikrém nem igényel sem cukrot, sem tejszínt, sem bonyolult konyhai trükköket. Mindössze sült édesburgonya, egy marék datolya, egy kevés növényi tej, kakaópor és vaníliaaroma kell hozzá. Ami miatt pedig igazán különleges, hogy
Bors tipp: mogyoróvajjal, banánnal, fahéjjal, kókuszreszelékkel is feldobható!
Az édesburgonya természetes béta-karotin forrás, amely A-vitaminná alakul a szervezetben, támogatva a látást és az immunrendszert. Emellett jót tesz a bélrendszernek, segíti az emésztést, és hosszan tartó jóllakottság érzést biztosít – ami különösen jól jön egy kanalas nassolás után.
Nézd meg az alábbi videót:
