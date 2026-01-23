Gondoltad volna? Sokan tartanak tőle, valójában elképesztő egészségügyi előnyökkel jár ez a hús

Meglepő eredményre jutott egy friss amerikai kutatás: a tudósok szerint a sovány, minimálisan feldolgozott sertéshús ugyanolyan egészségügyi előnyökkel járhat, mint a lencse, a csicseriborsó vagy a bab. A kutatás arra jutott, hogy a megfelelően elkészített sertéshús akár a hosszabb, egészségesebb élethez is hozzájárulhat.
Az elmúlt években a sertéshús gyakran került a kritikák kereszttüzébe, különösen az olyan feldolgozott termékek miatt, mint például a bacon vagy a sonka, amelyeket egyes szakértők a vastagbélrák kialakulásával hoztak összefüggésbe. Most azonban új eredmények árnyalják a képet. Az Egyesült Államokban végzett vizsgálat során a kutatók azt elemezték, milyen hatással van a szervezetre a minimálisan feldolgozott vörös hús egy alapvetően növényi alapú étrend részeként. A tanulmány különösen az időskori testi és szellemi hanyatlás kockázati tényezőire fókuszált.
A Current Developments in Nutrition című szaklapban megjelent kutatásban 36 egészséges, 65 év körüli résztvevő működött közre. A vizsgálat alanyait két csoportra osztották: az egyik csoport elsődleges fehérjeforrásként sovány, minimálisan feldolgozott sertéshúst fogyasztott, míg a másik csoport csicseriborsót, lencsét, sárgaborsót és fekete babot - írja a Daily Mail.
A sertéshúst grillsütőben készítették el, mindössze olívaolaj és só felhasználásával, így a felesleges zsír természetes módon távozott a sütés során. A résztvevők nyolc héten át követték az előírt étrendet, ezalatt kerülték az alkoholt, a nem vizsgálathoz tartozó ételeket és az étrend-kiegészítőket.
A kutatás végén vérvizsgálatokkal mérték többek között a koleszterinszintet, a vércukorszintet és a vasraktárak állapotát. Az eredmények szerint mindkét étrend javította az inzulinérzékenységet, ami kulcsfontosságú a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek megelőzésében.
A sertéshúst fogyasztó csoport esetében azonban egy további előny is megjelent: az idősebb résztvevőknél jobban megőrződött az izomtömeg. Ez arra utal, hogy a mérsékelt mennyiségű, sovány vörös hús segíthet az izomvesztés lassításában az öregedés során.
A teljes koleszterinszint mindkét csoportnál csökkent, ami mérsékli a szívroham és a sztrók kockázatát. Érdekesség viszont, hogy a sertéshúst tartalmazó étrend kisebb mértékben csökkentette a „jó” HDL-koleszterin szintjét, amely fontos szerepet játszik az érelmeszesedés megelőzésében.
A kutatók összegzése szerint a sovány, minimálisan feldolgozott sertéshús egy növényi alapú étrend részeként rendszeresen fogyasztható anélkül, hogy káros hatással lenne az anyagcserére vagy a szellemi teljesítményre. Ez különösen fontos lehet azokban a közösségekben, ahol a vörös hús kulturálisan meghatározó élelmiszer.
