Gondoltad volna? Sokan tartanak tőle, valójában elképesztő egészségügyi előnyökkel jár ez a hús

Meglepő eredményre jutott egy friss amerikai kutatás: a tudósok szerint a sovány, minimálisan feldolgozott sertéshús ugyanolyan egészségügyi előnyökkel járhat, mint a lencse, a csicseriborsó vagy a bab. A kutatás arra jutott, hogy a megfelelően elkészített sertéshús akár a hosszabb, egészségesebb élethez is hozzájárulhat.

Disznó, mint a legegészségesebb hús? / Fotó: Diana Mihai / Shutterstock

Ezt állapították meg a húsokról

Az elmúlt években a sertéshús gyakran került a kritikák kereszttüzébe, különösen az olyan feldolgozott termékek miatt, mint például a bacon vagy a sonka, amelyeket egyes szakértők a vastagbélrák kialakulásával hoztak összefüggésbe. Most azonban új eredmények árnyalják a képet. Az Egyesült Államokban végzett vizsgálat során a kutatók azt elemezték, milyen hatással van a szervezetre a minimálisan feldolgozott vörös hús egy alapvetően növényi alapú étrend részeként. A tanulmány különösen az időskori testi és szellemi hanyatlás kockázati tényezőire fókuszált.

A Current Developments in Nutrition című szaklapban megjelent kutatásban 36 egészséges, 65 év körüli résztvevő működött közre. A vizsgálat alanyait két csoportra osztották: az egyik csoport elsődleges fehérjeforrásként sovány, minimálisan feldolgozott sertéshúst fogyasztott, míg a másik csoport csicseriborsót, lencsét, sárgaborsót és fekete babot - írja a Daily Mail.

A sertéshúst grillsütőben készítették el, mindössze olívaolaj és só felhasználásával, így a felesleges zsír természetes módon távozott a sütés során. A résztvevők nyolc héten át követték az előírt étrendet, ezalatt kerülték az alkoholt, a nem vizsgálathoz tartozó ételeket és az étrend-kiegészítőket.

A kutatás végén vérvizsgálatokkal mérték többek között a koleszterinszintet, a vércukorszintet és a vasraktárak állapotát. Az eredmények szerint mindkét étrend javította az inzulinérzékenységet, ami kulcsfontosságú a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek megelőzésében.

A sertéshúst fogyasztó csoport esetében azonban egy további előny is megjelent: az idősebb résztvevőknél jobban megőrződött az izomtömeg. Ez arra utal, hogy a mérsékelt mennyiségű, sovány vörös hús segíthet az izomvesztés lassításában az öregedés során.