Így nyerheted vissza az ízületeid egészségét

Ízületeink állapota meghatározza, hogyan mozgunk, hogyan alszunk, és milyen az életminőségünk. Rengeteget tehetünk érte, hogy megőrizzük ízületeink egészségét. Az alábbi 10 tipp megfogadásával visszakaphatod a mozgás örömét.
Habár hajlamosak vagyunk csak akkor foglalkozni velük, amikor már fájnak, az ízületünk egészsége valójában a mindennapjaink alapja. Meghatározza, hogyan mozgunk, mennyire vagyunk energikusak, és azt is, hogy egyáltalán kedvünk van-e elindulni egy hosszabb sétára vagy felmenni a lépcsőn. Az ízületek állapota nem csupán a genetikán múlik: rengeteg apró döntés van a kezünkben, amelyekkel visszanyerhetjük a mozgás szabadságát és csökkenthetjük a mindennapi fájdalmakat. Ha tudatosabban figyelsz a tested jelzéseire, az étrendedre, a mozgásra és a szokásaidra, meglepően gyorsan érezheted a változást.
Az ízületek egészsége visszaépíthető megfelelő étrenddel, mozgással és helyes testtartással.
A testsúly, a dohányzás és az alkoholfogyasztás jelentős hatással van az ízületek állapotára.
A rendszeres nyújtás, erősítés és a sérülések elkerülése fontos a fájdalom csökkentésében.
Így tehetsz az ízületek egészségéért
Figyelj az étkezésedre A krónikus gyulladás kulcsszerepet játszik az ízületi betegségek, különösen az úgynevezett osteoarthritis kialakulásában. Szerencsére az étrendeddel sokat tehetsz az ízületeid egészségéért. A mediterrán étrend kiváló kiindulópont: zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, diófélék, extra szűz olívaolaj, mérsékelt hal- és szárnyashús fogyasztás, kevés vörös hús. Kerüld a feldolgozott élelmiszereket, fehér lisztet, cukros üdítőket, ám mielőtt életmódváltásba kezdesz, érdemes dietetikussal vagy orvossal egyeztetned.
Vigyázz a testsúlyodra A túlsúly nemcsak plusz terhet ró a térdedre, csípődre, gerincedre, de már maga a zsírszövet is gyulladásos folyamatokat indíthat el. Érdekes, de még az ujjak ízületeire is hatással lehet a súlytöbblet annak ellenére, hogy nem tartanak nagy súlyt. Az osteoarthritis az esetek nagy részében megelőzhető lenne megfelelő testsúlykontrollal.
Mozogj rendszeresen Ahogy idősödünk, a mozgástartományunk csökken, a porcok vékonyodnak, az ízületek merevebbé válnak. Ezek a változások nemcsak a kor természetes velejárói, a mozgáshiány is jelentősen súlyosbítja a tüneteket. A rendszeres mozgás segíthet visszanyerni az ízületeid egészségét. A lényeg, hogy mindennap mozogj egy kicsit. Ha fájdalmaid vannak, próbáld ki a vízi tornát, gyaloglást vagy szobabiciklizést.
Nyújts, hogy hajlékony maradj Az ízületek mozgástartománya a szalagok és izmok rugalmasságától is függ. Ha ezek megrövidülnek, az mozgáskorlátozottsághoz vezethet. A rendszeres nyújtás, jóga vagy más mobilizációs gyakorlatok segítenek visszanyerni az ízületeid mozgékonyságát.
Erősítsd az izmaidat Az izmok nemcsak a mozgásban segítenek, hanem stabilizálják az ízületeinket is. Például a comb elülső izomzata (quadriceps) kulcsszerepet játszik a térd stabilitásában. Heti legalább két alkalommal érdemes izomerősítő edzést beiktatni, még akkor is, ha már kialakult ízületi panaszod van, sőt akkor még inkább!
Kerüld el a sérüléseket Az ízületi sérülések gyakran vezetnek tartós problémákhoz, például osteoarthritishez. Ha sportolsz, figyelj az alapos bemelegítésre, a megfelelő technikákra és az eszközök biztonságos használatára. A túlerőltetés veszélyes lehet.
Javíts a testtartásodon A hanyag testtartás és a rosszul kialakított ülő- és alvókörnyezet káros hatással lehet az ízületek egészségére. Ülj és állj egyenesen, kerüld a süppedős foteleket, valamit olyan párnán és matracon aludj, amely megfelelő alátámasztást ad.
Szokj le a dohányzásról A cigarettázás nemcsak a tüdődnek, hanem az ízületeidnek is árt. Egyes kutatások szerint növeli a reumás ízületi gyulladás kialakulás kockázatát, valamint ronthatja a porcszövet regenerációját.
Ne vidd túlzásba az alkoholfogyasztást A túl sok alkohol rossz hatással van a porcaidra is. Egyes kutatások szerint a mérsékelt alkoholfogyasztás is összefüggésben állhat a térdízületi porc kopásával.
Ne vidd túlzásba a koffeinfogyasztást A kávét is csak mértékkel fogyaszd. A túl sok koffein szintén kapcsolatba hozható a porcminőség romlásával. Napi két csésze eszpresszónál ne igyál többet; és ne feledd: az energiaital, tea és kóla is tartalmaz koffeint.
Az ízületeink egészségét lassan, lépésről lépésre vissza lehet építeni. Lehet, hogy ma még fáj a séta, de ha mindennap teszel valamit önmagadért, hamarabb érhetsz el eredményt, mint gondolnád. Mindeközben pedig nemcsak a térdeddel, hanem az egész testeddel jót teszel.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.