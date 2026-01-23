Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul csináltad: ha így veszed be a gyógyszert, gyorsabban fog hatni

A gyógyszerbevétel a legtöbb ember számára már egy jól megszokott rutin, de ettől függetlenül sem szabad elfelejtenünk, hogy egy tabletta lenyelése után testünkben egy összetett élettani folyamat indul be. A gyógyszer a nyelőcsövön keresztül a gyomorba kerül, majd a vékonybélbe jutva felszívódik, mielőtt a máj feldolgozná, és a hatóanyag a véráramba kerül. A folyamat sebességét azonban több tényező is jelentősen befolyásolhatja – és nem mindet találod meg a betegtájékoztatókban.

Gyógyszerbevétel: egy kutatás szerint, ha így csinálod, gyorsabban fog hatni! / Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

A testhelyzet hatással lehet a felszívódás idejére.

Egyes pozíciók lassíthatják a gyógyszer bevételt követő hatást.

A kísérő folyadék kiválasztása is fontos tényező.

Ez a gyógyszerbevétel helyes módja

A gyomor nem középen, hanem enyhén balra helyezkedik el, formája pedig ívelt és lefelé szűkülő alakot vesz fel. Ezért számít, hogy a lenyelt tabletta milyen irányba indul el a gyomron belül, és milyen gyorsan jut el arra a területre, ahol a gyomorsav hatékonyan fel tudja oldani.

Amikor beveszel egy gyógyszert, valószínűleg nem gondolsz a testtartásodra, pedig egy friss tanulmány kimutatta, hogy a tested helyzete jelentősen befolyásolhatja, hogy a szervezeted milyen gyorsan képes felszívni a bevett tablettát.

– írja Dr. Rod McEver az OMRF (Oklahomai Orvostudományi Kutatási Alapítvány) alelnöke.

A Johns Hopkins Egyetem kutatói egy számítógépes szimuláció segítségével vizsgálták, mi történik a gyomorban a gyógyszerek bevétele után. A vizsgálatok szerint a gyógyszerbevétel során felvett testhelyzet jelentősen módosíthatja a folyamatot. Jobbra dőlve a tabletta gyorsabban éri el a gyomor alsó részét, míg balra dőlve az oldódás akár nagyságrendekkel lassabb lehet. Az egyenes, álló testhelyzet pedig köztes eredményt mutatott.

A gyorsabb oldódás nem egyenlő az erősebb hatással, azonban az említett testhelyzet valóban segíthet, hogy a gyógyszer gyorsabban kiváltsa hatását. Ez különösen fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók vagy akut panaszokra szedett gyógyszerek esetében jelenthet érzékelhető különbséget.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az eredmények csupán modelleken alapulnak, és nem veszik figyelembe például a gyomor aktuális telítettségét vagy az emésztés egyéni sajátosságait.

Mikor érdemes alkalmazni a „hatásgyorsító” testhelyzetet?

A gyógyszerbevétel módjának megváltoztatása nem minden esetben javasolt. Vannak készítmények, amelyeknél kifejezett előírás az egyenes testhelyzet fenntartása a nyelőcső védelmének érdekében. Ezek az ajánlások elsőbbséget élveznek minden egyéb szemponttal szemben!