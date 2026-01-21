"Undorodom a pufók férjemtől: a dagi hasa és férfimellei kikészítenek - a Mounjaro tönkretette a házasságunkat"

Amikor a 40 éves Alison úgy döntött, hogy elkezdi szedni a Mounjaro-t, nem volt felkészülve egy nagyon aggasztó mellékhatásra...

Fotó: ANP via AFP

"Ahogy a múlt hónapban a tenerifei téli nyaralásunkon a férjemet, Tomot néztem, ahogy a tengerparton sétál, undort éreztem. A hasa rálógott a nadrágjára, a napégette férficicikkel és petyhüdt karjaival nem az a Daniel Craig volt, aki szexisen gázol ki a hullámokból.

Lenéztem a saját, új bikiniben lévő alakomra, majd izzadt, pufók testére, ahogy elhelyezkedett egy napozóágyon, és azon tűnődtem, vajon más nyaralók is úgy gondolják-e, hogy fizikailag annyira különbözünk egymástól. Nem mindig volt ez így" - kezdte történetét a 40 éves asszony.

Elmesélte, hogy ő is teltebb volt a kelleténél, amikor eltervezte, hogy a Mounjaro segítségével megszabadul a súlyfeleslegétől.

"Hallottam már más felhasználókról, akiknél kialakult az idegenkedés a sült ételektől és az alkoholtól, de soha nem gondoltam volna, hogy a saját férjemmel is ugyanez fog történni. Mégis, az elmúlt évben, ahogy a felesleges kilók eltűntek a testemről, egyre inkább elzárkózom a zömök alakjától."

Amikor még az egyetemen találkoztak, mindketten sportos testalkatúak voltak. Alison akkor még bolondult Tom férfias, izmos alakjáért. 2011-ben összeházasodtak és idővel szépen elkényelmesedtek, ezzel párhuzamosan pedig hízásnak indultak. Miután megérkeztek a gyerekek, még több kifogás lett arra, miért nincs ereje és kedve mozogni.

"Tavaly azonban minden megváltozott. Akkor már 83 kiló voltam, ami a 162 centis magasságomhoz már elhízottnak tekinthető. Amikor egy nap, közvetlenül újév után, a tükörbe néztem, olyan volt, mintha valami bekapcsolódott volna az agyamban. Egy közeli barátom használta a Mounjaro-t, és miután leadott pár kilót, fantasztikusan nézett ki. Úgy döntöttem, én is kipróbálom. Tom azonban nem volt támogató. Azt mondta, „nevetséges” dolog, hogy gyógyszerekhez nyúlok a fogyás érdekében, hogy ez „veszélyes” lehet az egészségemre, és nincs rá szükség, „teljesen jól vagyok” így, ahogy vagyok."