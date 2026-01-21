"Undorodom a pufók férjemtől: a dagi hasa és férfimellei kikészítenek - a Mounjaro tönkretette a házasságunkat"

Amikor a 40 éves Alison úgy döntött, hogy elkezdi szedni a Mounjaro-t, nem volt felkészülve egy nagyon aggasztó mellékhatásra...
"Ahogy a múlt hónapban a tenerifei téli nyaralásunkon a férjemet, Tomot néztem, ahogy a tengerparton sétál, undort éreztem. A hasa rálógott a nadrágjára, a napégette férficicikkel és petyhüdt karjaival nem az a Daniel Craig volt, aki szexisen gázol ki a hullámokból.
Lenéztem a saját, új bikiniben lévő alakomra, majd izzadt, pufók testére, ahogy elhelyezkedett egy napozóágyon, és azon tűnődtem, vajon más nyaralók is úgy gondolják-e, hogy fizikailag annyira különbözünk egymástól. Nem mindig volt ez így" - kezdte történetét a 40 éves asszony.
Elmesélte, hogy ő is teltebb volt a kelleténél, amikor eltervezte, hogy a Mounjaro segítségével megszabadul a súlyfeleslegétől.
"Hallottam már más felhasználókról, akiknél kialakult az idegenkedés a sült ételektől és az alkoholtól, de soha nem gondoltam volna, hogy a saját férjemmel is ugyanez fog történni. Mégis, az elmúlt évben, ahogy a felesleges kilók eltűntek a testemről, egyre inkább elzárkózom a zömök alakjától."
Amikor még az egyetemen találkoztak, mindketten sportos testalkatúak voltak. Alison akkor még bolondult Tom férfias, izmos alakjáért. 2011-ben összeházasodtak és idővel szépen elkényelmesedtek, ezzel párhuzamosan pedig hízásnak indultak. Miután megérkeztek a gyerekek, még több kifogás lett arra, miért nincs ereje és kedve mozogni.
"Tavaly azonban minden megváltozott. Akkor már 83 kiló voltam, ami a 162 centis magasságomhoz már elhízottnak tekinthető. Amikor egy nap, közvetlenül újév után, a tükörbe néztem, olyan volt, mintha valami bekapcsolódott volna az agyamban. Egy közeli barátom használta a Mounjaro-t, és miután leadott pár kilót, fantasztikusan nézett ki. Úgy döntöttem, én is kipróbálom. Tom azonban nem volt támogató. Azt mondta, „nevetséges” dolog, hogy gyógyszerekhez nyúlok a fogyás érdekében, hogy ez „veszélyes” lehet az egészségemre, és nincs rá szükség, „teljesen jól vagyok” így, ahogy vagyok."
A nő ennek ellenére belekezdett, és miután csökkent az étvágya és egészségesebben kezdett étkezni, fogyni kezdett. Elkezdett futni és jógázni, hogy feszesebb legyen a teste. Eközben a férje ugyanúgy nem törődött magával és csak habzsolta az ételt - még az asszony maradékát is megette.
"Minél karcsúbb lettem, és minél nagyobb lett, annál inkább taszított, és elkezdtem kifogásokat kitalálni, hogy miért ne szexeljünk. Túl undorító érzés volt, ahogy a kövér hasa nekem nyomódik. Amikor elmegyünk szórakozni, azon tűnődöm, vajon meglepődnek-e az emberek azon, hogy egy hozzám hasonló emberrel van? Ez a gondolat szörnyű, ítélkező embernek érzem magam."
Az asszony csak abban reménykedik, hogy a férje rájön, mennyire egészségtelen, amit csinál, hiszen már fájnak az ízületei és alvási apnoé alakult ki Tomnál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.