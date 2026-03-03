Tarthatatlan a helyzet, Szoboszlai Dominiknak van min változtatnia

Noha a Wolverhampton Wanderers az angol Premier League szinte biztos kiesője (már 14 pont választja a bennmaradást jelentő helytől), ráadásul Szoboszlai Dominik eddig kivétel nélkül győztes csapat tagja volt ellene, mégis van mit bepótolnia a Liverpool keddi (21.15, tv: Match 4) meccsén. A magyar középpályás se góllal, se gólpasszal nem vette még ki a részét a Wolves elleni sikersorozatból. Most három napon belül két Wolverhampton-Liverpool meccsen változtathat ezen.

Szoboszlai az ötödik Wolverhampton-Liverpool meccsén törheti meg a jeget góllal vagy gólpasszal Fotó: NurPhoto via AFP

Sőt, a magyar labdarúgó-válogatott emlékezetes, 2022-es 4-0-s Nemzetek Ligája-diadala sem róla szólt a legendás Molineux Stadionban. Akkor Marco Rossi már az 54. percben lecserélte Szoboszlait, ami azóta sem történt meg olyan korán. Egyénileg a Pool játékosaként sem villogott Szoboszlai Dominik a Wolves ellen. Legutóbb ugyan az összegyűlt sárga lapjai miatt ki kellett hagynia a karácsony utáni, 2-1-es hazai győzelmet, de előtte négyből négy győzelemben (idegenben 3-1 és 2-1, otthon 2-0 és 2-1) vette ki a részét – csak éppen nem góllal vagy gólpasszal.

Wolverhampton-Liverpool: Három nap alatt kétszer

Most viszont minden esély megvan arra, hogy megtörje végre a jeget a sereghajtó ellen. A 2025/26-os szezonban nyújtja az eddigi legjobb teljesítményét, az eddigi 37 tétmeccsén még úgy is 10 gólnál és 8 asszisztnál jár, hogy sokszor jobbhátvédként kellett játszania. Most minden bizonnyal eredeti szerepkörében, támadó középpályásként játszhat az ellenfél kapujához közel, hiszen a védelem jobb oldalán bevethető társai közül Joe Gomez és Jeremie Frimpong is felépült.

A Liverpool egyébként legközelebb, pénteken (21.00, tv: Spíler 1) újra a Wolves vendégeként lép majd pályára, de már az FA-kupa nyolcaddöntőjében.