Tarthatatlan a helyzet, Szoboszlai Dominiknak van min változtatnia

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 14:35
Szoboszlai Dominik mindig győzelmet ünnepelhetett, de egyetlen gól vagy gólpassz sem jött össze neki a soros rivális ellen. Most három napon belül két Wolverhampton-Liverpool meccsen javíthat.
Noha a Wolverhampton Wanderers az angol Premier League szinte biztos kiesője (már 14 pont választja a bennmaradást jelentő helytől), ráadásul Szoboszlai Dominik eddig kivétel nélkül győztes csapat tagja volt ellene, mégis van mit bepótolnia a Liverpool keddi (21.15, tv: Match 4) meccsén. A magyar középpályás se góllal, se gólpasszal nem vette még ki a részét a Wolves elleni sikersorozatból. Most három napon belül két Wolverhampton-Liverpool meccsen változtathat ezen.

Szoboszlai az ötödik Wolverhampton-Liverpool meccsén törheti meg a jeget góllal vagy gólpasszal
Szoboszlai az ötödik Wolverhampton-Liverpool meccsén törheti meg a jeget góllal vagy gólpasszal      Fotó: NurPhoto via AFP

Sőt, a magyar labdarúgó-válogatott emlékezetes, 2022-es 4-0-s Nemzetek Ligája-diadala sem róla szólt a legendás Molineux Stadionban. Akkor Marco Rossi már az 54. percben lecserélte Szoboszlait, ami azóta sem történt meg olyan korán. Egyénileg a Pool játékosaként sem villogott Szoboszlai Dominik a Wolves ellen. Legutóbb ugyan az összegyűlt sárga lapjai miatt ki kellett hagynia a karácsony utáni, 2-1-es hazai győzelmet, de előtte négyből négy győzelemben (idegenben 3-1 és 2-1, otthon 2-0 és 2-1) vette ki a részét – csak éppen nem góllal vagy gólpasszal.

Wolverhampton-Liverpool: Három nap alatt kétszer

Most viszont minden esély megvan arra, hogy megtörje végre a jeget a sereghajtó ellen. A 2025/26-os szezonban nyújtja az eddigi legjobb teljesítményét, az eddigi 37 tétmeccsén még úgy is 10 gólnál és 8 asszisztnál jár, hogy sokszor jobbhátvédként kellett játszania. Most minden bizonnyal eredeti szerepkörében, támadó középpályásként játszhat az ellenfél kapujához közel, hiszen a védelem jobb oldalán bevethető társai közül Joe Gomez és Jeremie Frimpong is felépült.

A Liverpool egyébként legközelebb, pénteken (21.00, tv: Spíler 1) újra a Wolves vendégeként lép majd pályára, de már az FA-kupa nyolcaddöntőjében.

A Premier League állása:

  1. Arsenal 64 pont (29 mérkőzés)
  2. Manchester City 59
  3. Manchester United 51 (50-38)
  4. Aston Villa 51 (38-30)
  5. Liverpool 48

...20. Wolverhampton 13

 

 

