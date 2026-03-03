Családjával ünnepelt a Fradi új hőse a dráma után

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
franko kovacevic
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 14:30
ferencvároscsatár
A télen igazolt csatár a szívbajt hozta a drukkerekre, majd gyorsan reagált. Franko Kovacevic a gyermekeivel és a szerelmével ünnepelt a meccs után.

Franko Kovacevic furcsa gólt szerzett a labdarúgó NB I-ben. A Fradi télen igazolt csatára belőtte negyedik találatát a magyar élvonalban, de előtte a szívbajt hozta a drukkerekre. A Kazincbarcika ellen 2-1-re megnyert találkozón úgy egyenlített, hogy furcsán elvégzett tizenegyesét kivédte a kapus, a kipattanóból azonban nem kegyelmezett Kovacevic. Az egyenlítés után Jonathan Levi a győztes gólt is megszerezte, majd jöhetett az ünneplés a családdal.

Franko Kovacevic
Franko Kovacevic tökéletes utódja Varga Barnabásnak / Fotó: Nemzeti Sport

Franko Kovacevic két gyermeke, négyéves kisfia és nála fiatalabb kishúga már rendszeres vendégek a Ferencváros stadionjában, ezúttal is a helyszínen szurkoltak apának. A csatár felesége, Karla és a két gyermek az első napoktól itt vannak Kovaceviccsel Budapesten.

Franko Kovacevic elegáns helyen vacsorázott

A horvát csatár a bajnoki után Instagram-történetben osztotta meg, hogy feleségével és barátaikkal egy előkelő budai étteremben töltötték az estét. A fiatalok a Virtu étteremben vacsoráztak.

Íme Kovacevic gólja, majd a fordítás a Kazincbarcika ellen:

 

 

 

