Ünnepi lakoma húsmentesen – Vega Wellington, amit a húsimádók is imádni fognak

A vegetáriánus Wellington hozzávalói mind természetes alapanyagok.

Az elkészítése egyszerűbb mint gondolnád.

A húsevők is imádják az ötödik, vagyis az umami íz megjelenése miatt.

A vega Wellington valóságos ízorgia. A gombák aromás mélysége, a pirult hagyma édessége és a fűszerek rétegzett játéka együtt alkotja a mennyei és elegáns ünnepi fogást. Biztos lehetsz benne, hogy simán felveszi a versenyt a klasszikus marhahúsos változattal. A leveles tészta aranybarnára sülő burka garantálja, hogy már maga a szeletelés ünnepi élmény legyen. Ha életed első húsmentes karácsonyán gondolkodsz, a vega Wellington lesz a tökéletes belépő.

Ha igazán mennyei ünnepi főfogásra vágysz, a könnyen elkészíthető vega Wellington a legjobb választás / Fotó: 123RF

Az ünnepi vega Wellington receptje

A vegetáriánus Wellington óriási előnye, hogy előre is elkészítheted, így a vacsora előtt egy órával csak be kell dobnod a sütőbe. Amíg sül, bőven marad időd mással foglalkozni.

Hozzávalók a mennyei fogáshoz

A töltelékhez:

60 dkg barna csiperkegomba, finomra aprítva

1 nagy fej vöröshagyma finomra vágva

3 gerezd fokhagyma zúzva

2 evőkanál vaj vagy olívaolaj

15 dkg főtt vöröslencse

10 dkg dió vagy pekándió, pirítva, durvára vágva

2 evőkanál szójaszósz vagy tamari

1 teáskanál kakukkfű

1 teáskanál rozmaring

1 teáskanál füstölt pirospaprika

só, bors

A rétegezéshez:

20 dkg friss vagy fagyasztott spenót lecsöpögtetve

1 csomag leveles tészta

4 evőkanál mustár

1 tojás vagy vaj a kenéshez

Elkészítés lépésről lépésre

A gombát, hagymát és fokhagymát vajon vagy olajon alaposan pirítsd le, amíg intenzíven illatos és sűrű, pépes állagú keverék nem lesz – ez a duxelles. Add hozzá a lencsét, diót, szójaszószt és a fűszereket, majd további 5 percig pirítsd. Hagyd teljesen kihűlni. Nyomkodd ki a nedvességet a spenótból, majd egy papírtörlővel itasd fel róla a maradékot. Terítsd ki a leveles tésztát, kend meg a közepét mustárral, majd pakold rá a spenótot. A kihűlt gombás-lencsés keveréket formázd hengerré, és tedd a spenótra. Hajtsd rá a tésztát a töltelékre, a széleket zárd le, majd óvatosan fordítsd meg, hogy a hajtás alulra kerüljön. Kend le tojással vagy vajjal, és 200 °C-on 35–40 perc alatt süsd aranybarnára. Szeletelés előtt 10 percig pihentesd, hogy a töltelék szépen vágható legyen.

Miért imádják a húsevők is?

A Wellington sikerének titka az umami, vagyis az „ötödik íz”, amely természetesen előfordul a szervezeted számára különösen hasznos gombában, diófélékben és pirított hagymában is. Ezek az összetevők együtt az étel ízének olyan mélységet adnak, amelyet a legtöbb ember ösztönösen húsosnak érzékel akkor is, ha valójában egy morzsányi húst sem tartalmaz az étel. A karamellizált gomba, a dió földes krémessége és a fűszerek gazdag ízvilágától a vega Wellington a húsevők körében is valódi ünnepi fogásnak számít. Meglátod, finomabb, mint az eredeti Wellington!