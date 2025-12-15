Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ünnepi lakoma húsmentesen – Vega Wellington, amit a húsimádók is imádni fognak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 14:45
Az ünnepi asztal főszereplője mindig a főfogás. Idén legyen ez a vega Wellington, amely egy olyan húsmentes remekmű, amely a legnagyobb húsimádókat is leveszi a lábáról. Ez nem egyszerű húspótlék: ízeiben komplex, állagában gazdag, látványra pedig abszolút ünnepi.
  • A vegetáriánus Wellington hozzávalói mind természetes alapanyagok.
  • Az elkészítése egyszerűbb mint gondolnád. 
  • A húsevők is imádják az ötödik, vagyis az umami íz megjelenése miatt. 

A vega Wellington valóságos ízorgia. A gombák aromás mélysége, a pirult hagyma édessége és a fűszerek rétegzett játéka együtt alkotja a mennyei és elegáns ünnepi fogást. Biztos lehetsz benne, hogy simán felveszi a versenyt a klasszikus marhahúsos változattal. A leveles tészta aranybarnára sülő burka garantálja, hogy már maga a szeletelés ünnepi élmény legyen. Ha életed első húsmentes karácsonyán gondolkodsz, a vega Wellington lesz a tökéletes belépő.

A vega Wellington húsmentes főfogás, ami a húsevőknek is elnyeri a tetszését.
Ha igazán mennyei ünnepi főfogásra vágysz, a könnyen elkészíthető vega Wellington a legjobb választás / Fotó: 123RF

Az ünnepi vega Wellington receptje

A vegetáriánus Wellington óriási előnye, hogy előre is elkészítheted, így a vacsora előtt egy órával csak be kell dobnod a sütőbe. Amíg sül, bőven marad időd mással foglalkozni.

Hozzávalók a mennyei fogáshoz

A töltelékhez:

  • 60 dkg barna csiperkegomba, finomra aprítva
  • 1 nagy fej vöröshagyma finomra vágva
  • 3 gerezd fokhagyma zúzva
  • 2 evőkanál vaj vagy olívaolaj
  • 15 dkg főtt vöröslencse
  • 10 dkg dió vagy pekándió, pirítva, durvára vágva
  • 2 evőkanál szójaszósz vagy tamari
  • 1 teáskanál kakukkfű
  • 1 teáskanál rozmaring
  • 1 teáskanál füstölt pirospaprika
  • só, bors

A rétegezéshez:

  • 20 dkg friss vagy fagyasztott spenót lecsöpögtetve
  • 1 csomag leveles tészta
  • 4 evőkanál mustár
  • 1 tojás vagy vaj a kenéshez

Elkészítés lépésről lépésre

  1. A gombát, hagymát és fokhagymát vajon vagy olajon alaposan pirítsd le, amíg intenzíven illatos és sűrű, pépes állagú keverék nem lesz – ez a duxelles.
  2. Add hozzá a lencsét, diót, szójaszószt és a fűszereket, majd további 5 percig pirítsd. Hagyd teljesen kihűlni.
  3. Nyomkodd ki a nedvességet a spenótból, majd egy papírtörlővel itasd fel róla a maradékot.
  4. Terítsd ki a leveles tésztát, kend meg a közepét mustárral, majd pakold rá a spenótot.
  5. A kihűlt gombás-lencsés keveréket formázd hengerré, és tedd a spenótra.
  6. Hajtsd rá a tésztát a töltelékre, a széleket zárd le, majd óvatosan fordítsd meg, hogy a hajtás alulra kerüljön.
  7. Kend le tojással vagy vajjal, és 200 °C-on 35–40 perc alatt süsd aranybarnára.
  8. Szeletelés előtt 10 percig pihentesd, hogy a töltelék szépen vágható legyen.

Miért imádják a húsevők is?

A Wellington sikerének titka az umami, vagyis az „ötödik íz”, amely természetesen előfordul a szervezeted számára különösen hasznos gombában, diófélékben és pirított hagymában is. Ezek az összetevők együtt az étel ízének olyan mélységet adnak, amelyet a legtöbb ember ösztönösen húsosnak érzékel akkor is, ha valójában egy morzsányi húst sem tartalmaz az étel. A karamellizált gomba, a dió földes krémessége és a fűszerek gazdag ízvilágától a vega Wellington a húsevők körében is valódi ünnepi fogásnak számít. Meglátod, finomabb, mint az eredeti Wellington!

Ha szeretnél még több húsmentes ünnepi étel ötletet, nézd meg az alábbi videót:

