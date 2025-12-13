Kinga sosem volt ilyen csinos: „Megijesztettek az orvosok”

Duka Kinga számtalanszor le akart fogyni, de pár nap, hét után mindig feladta. Akkor született meg benne az igazi elszántság, amikor egészségügyi problémája lett a túlsúlya miatt. Szerinte erő, kitartás és önfegyelem a sikeres fogyókúra titka.
Gyerekként, fiatal lányként és asszonyként is teltebb volt az alakja, ami egész életében erős önbizalomhiányt okozott neki.
– Zavart a külsőm, de nem volt semmilyen motiváció a változáshoz – vallja be. – Rossz szülői hátterem volt az apukám miatt, nehéz családi körülmények között nőttem fel, majd belecsöppentem egy rémes házasságba, ahonnan aztán sikerült kilépni. Akkor találtam lelki nyugalomra, amikor öt évvel ezelőtt megismerkedtem a párommal. Németországban élünk, egy raktárban dolgozunk csoportvezetőként, targoncázunk. Ő sosem jelezte, hogy le kellene fogynom, mert őszintén szeretett és elfogadott úgy is. Amikor hazajöttünk látogatóba, a nagyszülők mondták, hogy megint híztam. El is gondolkodtam rajta, de valójában az ember ilyenkor inkább megsértődik. Időnként igyekeztem változtatni az étrendemen, de csak ideig-óráig tartott, azt pedig el sem tudtam képzelni, hogy 8-10 órás kemény munka után nekifogjak sportolni, főleg úgy, hogy sosem mozogtam. Azt gondoltam, hogy ezek olyan dolgok, amelyek nagyon távol állnak tőlem.
Kinga életében bő egy évvel ezelőtt jött a változás. Mellkasi fájdalmai miatt kivizsgáltatta magát és kiderült, hogy nem működtek rendesen a jobb oldali szívbillentyűk.
– Több orvossal is konzultáltam, mindannyian azt mondták, hogy minimum tíz kilót fogyjak le, különben súlyosabb szívproblémáim lehetnek – árulja el. – Bepánikoltam, hiszen van egy 15 éves gyermekem, akit én szeretnék felnevelni. Megtorpantam, mert nem tudtam elképzelni az életemet sporttal. Régen azt mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy ennyi munka után elmenjek edzeni. Kiderült, hogy mégis van, mert az ember egészsége mindennél fontosabb. Beszereztem magamnak néhány kisebb súlyzót, gumiszalagot, jógaszőnyeget. Megnéztem néhány edzős videót, és összeírtam magamnak egy olyan gyakorlatsort, amin én is végig tudtam csinálni és nem okozott nagy terhelést az ízületeimnek. Elárulom, 90 kilóval nagyon fájdalmas mozogni. Végül 3-4 hónap után rájöttem, hogy komolyabb változást szeretnék, és vettem egy konditermi bérletet. Sokáig heti 7 napot edzettem, most már hetente csak ötször megyek egy sérülés miatt.
A fiatal nő körülbelül húsz kilót adott le közel egy év alatt, még öt kilótól szeretne megszabadulni.
– Pár hónapos edzés után a recepciós hölgy elmesélte, hogy az egész edzőterem arról beszél, hogy milyen szépen átalakultam – mondja. – Óriási lendületet adott ez a visszajelzés a továbbiakhoz. Augusztusban voltam egy teljeskörű kivizsgáláson, akkor még csak mínusz tíz kilónál jártam, de szerencsére minden eredményem jó lett. Néha megnézem a régi fényképeimet és nem értem, hogy juthattam el odáig. Szerintem, 90 kiló nagyon sok egy nőnek, 165 centi mellé. Sokszor borzasztó nehezek a hétköznapok, hogy mindenre legyen időm, de soha nem térnék vissza a régi életemhez. A világ összes kincséért sem cserélném vissza a külsőmet a régire. Nem lehet szavakkal leírni a változást. Aki nem élt át ilyet, az el sem tudja képzelni. Úgy érzem, hogy mostanra találtam meg az utamat. Ez vagyok leginkább én. Most már az motivál, hogy lett önbizalmam és azt látom végre a tükörben, amit mindig is látni szerettem volna – lelkendezett a Fanny magazinnak a 35 éves nő, akinek 90-ről 70 kilóra sikerült fogynia.
Korábban íratott magának edzéstervet és étrendet, most már mindkettőt önállóan készíti.
– Nem vonok meg magamtól semmit, az a kulcs, hogy kalória deficitben legyek – magyarázza. – Arra törekszem, hogy 80-90 százalékban tartsam az előre megtervezett étrendet és 10-20 százalékban pedig belefér egy kis csalás. Mindig mérlegelni kell, hogy mi éri meg. Én nem vagyok olyan édesszájú, így hamarabb elcsábulok egy kis kolbászra, szalonnára, mint sütire. Illetve, például az edzés utáni vacsorámról nem mondanék le egy délutáni édességért. Arra törekszem, hogy a napi fogyasztásom tápláló legyen, tartalmazzon mindent, elég fehérjét, szénhidrátot is, amire a szervezetemnek szüksége van. Nem csak mennyiségben, hanem alapanyagokban is sok változást vezettem be. Vidéki lányként, régen úgy főztem, ahogy anyukáméktól láttam, bő olajban, zsírosan. Most már csak minimálisan használok egy kis olívaolajat, kókuszzsírt, szinte mindent air fryerben sütök.
Kinga soha nem érezte még magát ilyen jól a bőrében. Néhány héttel ezelőtt vette meg élete első miniszoknyáját és térd fölötti csizmáját, amik végre úgy állnak rajta, amire mindig is vágyott. Teljesen megváltozott az öltözködése, hiszen már nem kell takargatnia magát.
– Az, hogy elértem ezt a formát, kőkemény egy éves folyamat eredménye. Rengeteg lemondással és áldozattal járt. Korábban sokszor mentünk a párommal gyorsétterembe vagy svédasztalos kínai éttermekbe, ahol korlátlanul fogyaszthattunk. Ezekről teljes mértékben lemondtam. Minden hétköznap reggel 4-kor kelek és megyek dolgozni, munka után edzek, este 8-9 körül érek haza. Minden vasárnapom azzal telik, hogy megtervezem a jövő heti étrendet és előre mindent megfőzök magamnak, és külön a páromnak. Egyelőre pontosan vezetem a kalóriákat, nyersen lemérem az alapanyagokat, beviszem őket egy telefonos applikációba. Iszonyatosan macerás és időigényes ez az egész, de nekem ez már az életem része. Tudom, hogy ha az embernek van egy célja, akkor nagyon oda kell tennie magát, mert semmi nem hullik az ölünkbe.
Körethez:
A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk. Összekeverjük egy tálkában az olívaolajat, a fűszereket és a citromlevet. A husit megforgatjuk a pácban, majd serpenyőben pirosra sütjük. A megtisztított brokkolit sós vízben puhára főzzük, leszűrjük, olívaolajjal meglocsoljuk, és finomra vágott petrezselyemzölddel díszítjük. A quinoát két, háromszoros forró vízbe tesszük, megsózzuk, és 20-30 perc alatt megfőzzük. Ha kész, olívaolajjal meglocsoljuk.
