Kinga sosem volt ilyen csinos: „Megijesztettek az orvosok”

Duka Kinga számtalanszor le akart fogyni, de pár nap, hét után mindig feladta. Akkor született meg benne az igazi elszántság, amikor egészségügyi problémája lett a túlsúlya miatt. Szerinte erő, kitartás és önfegyelem a sikeres fogyókúra titka.

Duka Kinga fogyókúra előtt

„Nem volt motivációm a fogyáshoz”

Gyerekként, fiatal lányként és asszonyként is teltebb volt az alakja, ami egész életében erős önbizalomhiányt okozott neki.

– Zavart a külsőm, de nem volt semmilyen motiváció a változáshoz – vallja be. – Rossz szülői hátterem volt az apukám miatt, nehéz családi körülmények között nőttem fel, majd belecsöppentem egy rémes házasságba, ahonnan aztán sikerült kilépni. Akkor találtam lelki nyugalomra, amikor öt évvel ezelőtt megismerkedtem a párommal. Németországban élünk, egy raktárban dolgozunk csoportvezetőként, targoncázunk. Ő sosem jelezte, hogy le kellene fogynom, mert őszintén szeretett és elfogadott úgy is. Amikor hazajöttünk látogatóba, a nagyszülők mondták, hogy megint híztam. El is gondolkodtam rajta, de valójában az ember ilyenkor inkább megsértődik. Időnként igyekeztem változtatni az étrendemen, de csak ideig-óráig tartott, azt pedig el sem tudtam képzelni, hogy 8-10 órás kemény munka után nekifogjak sportolni, főleg úgy, hogy sosem mozogtam. Azt gondoltam, hogy ezek olyan dolgok, amelyek nagyon távol állnak tőlem.

„Szeretném felnevelni a fiamat”

Kinga életében bő egy évvel ezelőtt jött a változás. Mellkasi fájdalmai miatt kivizsgáltatta magát és kiderült, hogy nem működtek rendesen a jobb oldali szívbillentyűk.

– Több orvossal is konzultáltam, mindannyian azt mondták, hogy minimum tíz kilót fogyjak le, különben súlyosabb szívproblémáim lehetnek – árulja el. – Bepánikoltam, hiszen van egy 15 éves gyermekem, akit én szeretnék felnevelni. Megtorpantam, mert nem tudtam elképzelni az életemet sporttal. Régen azt mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy ennyi munka után elmenjek edzeni. Kiderült, hogy mégis van, mert az ember egészsége mindennél fontosabb. Beszereztem magamnak néhány kisebb súlyzót, gumiszalagot, jógaszőnyeget. Megnéztem néhány edzős videót, és összeírtam magamnak egy olyan gyakorlatsort, amin én is végig tudtam csinálni és nem okozott nagy terhelést az ízületeimnek. Elárulom, 90 kilóval nagyon fájdalmas mozogni. Végül 3-4 hónap után rájöttem, hogy komolyabb változást szeretnék, és vettem egy konditermi bérletet. Sokáig heti 7 napot edzettem, most már hetente csak ötször megyek egy sérülés miatt.