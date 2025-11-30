Ilona akkor is sportolt, amikor bottal járt: „Keményen megdolgoztam a fogyásért”

Akadnak, akik attól híznak, hogy sokat esznek, és vannak, akik attól, hogy keveset. Dósai Ilona az utóbbiak közé tartozik. Nehéz időszaka alatt egyáltalán nem figyelt a táplálkozására. Keveset, rendszertelenül és sokszor egészségtelenül evett. Egy idő után aztán betelt nála a pohár és elhatározta magát a fogyás mellett.
Ilona három gyereknek adott életet, mégis sokáig egyáltalán nem volt problémája a súlyával. Akkor kezdett el hízni, amikor egy szteroidos kezelés hatására felborult az egész hormonrendszere.
– Lesérültem a lábammal 2022-ben – meséli. – Mentem ki az épületből és megbicsaklott a bokám a fedlap szélénél. Először úgy volt, hogy csak részleges szalagszakadásom van, két hónapra rá kiderült, hogy külboka törésem is van. Ugyanabban az évben megműtötték a jobb térdemet, porcszakadás miatt, de csak rosszabb lett tőle, mint korábban volt. Abban az évben érezhető volt, hogy a házasságom is elindult a lejtőn. Majd 2023-ban lelkizős életet éltem, rengeteget sírtam, zokogtam, szétmentünk a párommal, később pedig hirtelen elveszítettem a fiamat. Nem voltam olyan lelkiállapotban, hogy magammal foglalkozzak. Nem érdekelt semmi. Az meg főleg nem, hogy miként táplálkozok, vagy hogy alakul a kilóim száma. Csoda, hogy kivakartam magam abból a mélységből, teljesen egyedül.
Idén Valentin-napon kezdte el Turú Balázs táplálkozási szakértő és edző programját, amelynek köszönhetően harminc kilót fogyott.
– Nagyon zavart a súlyom – árulja el. – Sokáig csak néztem az ágyneműn sorakozó kinőtt ruhákat. Többen mondták, hogy fogadjam el és szeressem magam így, ahogy vagyok. Megpróbáltam, odaálltam a tükör elé, de valahogy nem tudtam azt mondani, hogy. „De helyes vagyok”. Tavaly decemberben megcsináltam egy tisztítókúrát, böjtöt, ennek hatására lement körülbelül tíz kiló. Februárban pedig belefogtam Balázs életmódprogramjába. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy évekkel ezelőtt egyszer már meghíztam, szintén egy szteroidos kezelés miatt, és akkor is ezzel a programmal fogytam le, így sok minden nem volt újdonság. Átálltam a napi öt étkezésre, három hónapra kiiktattam a kenyeret. Igazából az étkezéssel nem volt gondom, hisz ehetek zöldséget, gyümölcsöt, és ha szeretnék, akár disznósajtot is reggelizhetek, de természetesen nem egy rúddal. Hétvégén pacalt ettem savanyúsággal, ez is belefér – árulta el a Fanny magazinnak a 64 éves Dósai Ilona, aki mostanra 40 kilótól szabadult meg; a korábbi 105 kilóról 65 kilóra fogyott.
– Ha nem jöttem volna ki a lelki válságból, talán már 120-130 kiló lennék – árulja el. – Igaz az a mondás, hogy minden fejben dől el. Rengeteg előnye van az új énemnek. Sokkal jobb lett a térdem. Amikor nyolcvanvalahány kilósan az orvosnál jártam, már akkor nagyon gratulált és azt mondta, hogy az ilyen betegek megérdemelnék, hogy kirakják őket a faliújságba, hogy igenis, így is meg lehet csinálni. Két éve voltam covidos, ami miatt asztmás lettem, azóta használtam rá spray-t és port. Most már ezeket is elhagyhattam és ha szükséges, csak egy sima torok fertőtlenítőt használok. Pár éve még a volt kolléganőm takarította le nálam az ablakokat, mert nem tudtam felállni a létrára. Idén már egyedül csináltam, sőt a függönyt is le tudtam szedni és visszatenni. Idejét sem tudom, hogy mikor voltam ilyen vékony. Most már oda tudok állni a tükör elé és magamra mosolyogni. Kegyetlen jó érzés!
Ilona fontosnak tartotta, hogy az étrend megváltoztatása mellett, a sportra is legyen energiája, annak ellenére, hogy csak bottal tudott menni.
– Nagyon keményen megdolgoztam ezért a súlyveszteségért, szó szerint – meséli. – Nagy kihívás volt 95 kilósan leülni egy székre és úgy tornázni 90 percet. Még a könnyű edzéseknél is annyira fájt a térdem, hogy azt hittem, hogy megpusztulok. Most már annyi előnyöm van, hogy nincs szükségem botra, és végezhetek otthoni talajgyakorlatokat. Terveim között szerepel, hogy hamarosan konditeremre váltok, mert súlyzós edzésre van szükségem, hogy feszesebb, izmosabb legyen a testem. Nemrégiben hallottam, hogy az öregkor azzal kezdődik, hogy az emberek nem tudnak mozogni. Ezt a saját bőrömön is megtapasztaltam, mert egyik baj hozza a másikat ilyenkor. Ez az illető azt javasolta, hogy mély guggolásokat kell végezni, mert az mindent átmozgat. Azóta minden nap végzek néhányat. Kezdetben az ágyban kellett hozzá kapaszkodnom, de most már megy mindenféle segítség nélkül is.
„Ne fogyókúrát keressenek”
Turú Balázs táplálkozási szakértő és edző szerint kevesen tudják, hogyan éljenek egészségesen, így ha többletsúlyuk van, diéta és fogyókúra után néznek.
– Társadalmunk nagy problémája, hogy aki többlet súllyal rendelkezik, azonnal fogyni akar, amihez olyan téves információkat talál, hogy ne együnk este 6 után, ne együnk szénhidrátot, böjtöljünk. Ha valakinek többletsúlya van, az lenne a megfelelő reakció, hogy rájön, nem jó az életvitele, egészségtelenül étkezik és azt kezdi kutatni, miként legyen egészséges, hogyan táplálja megfelelően a szervezetét, hogy néz ki egy egészséges napi étkezés. Szuper lenne, ha már a középiskolában arra tanítanák a gyerekeket, hogyan alakulnak ki bizonyos betegségek és hogyan lehet őket gyógyszer nélkül kezelni, miért kell naponta ötször enni, hogy miért van szükség fehérjére, szénhidrátra, zsiradékra, hogy nem kell félni a szénhidráttól, hiszen benne van az étkezési kultúránkban, mindig is fogyasztottuk, amit nem kerülni kell, hanem megfelelően beilleszteni.
