Ilona akkor is sportolt, amikor bottal járt: „Keményen megdolgoztam a fogyásért”

Akadnak, akik attól híznak, hogy sokat esznek, és vannak, akik attól, hogy keveset. Dósai Ilona az utóbbiak közé tartozik. Nehéz időszaka alatt egyáltalán nem figyelt a táplálkozására. Keveset, rendszertelenül és sokszor egészségtelenül evett. Egy idő után aztán betelt nála a pohár és elhatározta magát a fogyás mellett.

Dósa Ilona fogyás előtt

„Lelkizős év volt”

Ilona három gyereknek adott életet, mégis sokáig egyáltalán nem volt problémája a súlyával. Akkor kezdett el hízni, amikor egy szteroidos kezelés hatására felborult az egész hormonrendszere.

– Lesérültem a lábammal 2022-ben – meséli. – Mentem ki az épületből és megbicsaklott a bokám a fedlap szélénél. Először úgy volt, hogy csak részleges szalagszakadásom van, két hónapra rá kiderült, hogy külboka törésem is van. Ugyanabban az évben megműtötték a jobb térdemet, porcszakadás miatt, de csak rosszabb lett tőle, mint korábban volt. Abban az évben érezhető volt, hogy a házasságom is elindult a lejtőn. Majd 2023-ban lelkizős életet éltem, rengeteget sírtam, zokogtam, szétmentünk a párommal, később pedig hirtelen elveszítettem a fiamat. Nem voltam olyan lelkiállapotban, hogy magammal foglalkozzak. Nem érdekelt semmi. Az meg főleg nem, hogy miként táplálkozok, vagy hogy alakul a kilóim száma. Csoda, hogy kivakartam magam abból a mélységből, teljesen egyedül.

„Hétvégén pacalt ettem”

Idén Valentin-napon kezdte el Turú Balázs táplálkozási szakértő és edző programját, amelynek köszönhetően harminc kilót fogyott.

– Nagyon zavart a súlyom – árulja el. – Sokáig csak néztem az ágyneműn sorakozó kinőtt ruhákat. Többen mondták, hogy fogadjam el és szeressem magam így, ahogy vagyok. Megpróbáltam, odaálltam a tükör elé, de valahogy nem tudtam azt mondani, hogy. „De helyes vagyok”. Tavaly decemberben megcsináltam egy tisztítókúrát, böjtöt, ennek hatására lement körülbelül tíz kiló. Februárban pedig belefogtam Balázs életmódprogramjába. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy évekkel ezelőtt egyszer már meghíztam, szintén egy szteroidos kezelés miatt, és akkor is ezzel a programmal fogytam le, így sok minden nem volt újdonság. Átálltam a napi öt étkezésre, három hónapra kiiktattam a kenyeret. Igazából az étkezéssel nem volt gondom, hisz ehetek zöldséget, gyümölcsöt, és ha szeretnék, akár disznósajtot is reggelizhetek, de természetesen nem egy rúddal. Hétvégén pacalt ettem savanyúsággal, ez is belefér – árulta el a Fanny magazinnak a 64 éves Dósai Ilona, aki mostanra 40 kilótól szabadult meg; a korábbi 105 kilóról 65 kilóra fogyott.