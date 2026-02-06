"Anyukátok a mennyországba költözött" – öt gyermeket hagyott hátra Andrea

Felfoghatatlan tragédia történt Gödöllőn: öt gyermek maradt árván. Két és fél hete egy 37 éves édesanya, Németh Andrea egy fagyos éjszakán kisétált a közeli erdőbe, és soha többé nem tért haza. Öt gyermeket hagyott hátra, köztük a középsúlyos autista Ivánt.

Andi és Laci 20 éve voltak együtt. Öt gyermek maradt árván, amikor az asszony meghalt

Fotó: beküldött/ Horváth László

Magával vitt gyermekei szívéből egy-egy darabot

László vállán van most a legnagyobb teher: elvesztette feleségét és neki kellett közölnie a borzasztó hírt a gyerekekkel, ezzel hatalmas fájdalmat okozva nekik. Látta őket darabokra hullani. Zokogtak, üvöltöttek fájdalmukban. Mindannyian másként fogadták, de mindegyik gyerek szemében azóta is ott van a kérdés: a miért, és az űr, hogy anyu már nincs többé. A kérdésre már sosem jön válasz, de az biztos, hogy Andi magával vitt gyermekei szívéből egy-egy darabot...

Az édesapa, Németh László most a gyász sötétjében küzd. Meg kellett hoznia élete legnehezebb döntését: miközben feleségét temeti, biztonságos helyet kell találnia beteg kisfiának, hogy a többi négy gyermeke ne roppanjon össze a súly alatt.

Andi szerette a gyerekeit, sokat kirándultak Fotó: beküldött

Laci és Andi húsz évig voltak társak. Öt gyermeket neveltek, ám az utóbbi másfél évben a házasságuk válságba jutott. Mindent megpróbáltak, hogy helyrehozzák, de nem ment. Erre a tragédiára azonban senki sem számított. Laci éppen 24 órázott a munkahelyén, amikor reggel az egyik lánya hívta, hogy az anyukájuk nincs a házban. Este az édesanya, Andi mindent éppúgy csinált, mint addig: vacsoráztak, aztán lefektette a gyerekeket. Ő pedig már ekkor készülhetett az öngyilkosságra. Utólag derült ki, hogy rengeteg gyógyszert bevett, majd egy szál pizsamában és egy félcipőben elsétált a közeli erdőhöz. Azon az éjszakán mínusz 16 fok volt.

Azóta is arra gondolok, hogy ha valaki éppen fölhívta volna még időben... Vagy bármi történt volna... akkor lehet, hogy meg lehetett volna állítani... De sajnos nem így volt. A személyi igazolványát is vitte magával, hogy beazonosítható legyen

– meséli elcsukló hangon László. Azóta is próbálja megfejteni, hogy mi történhetett, mi hozhatta ki ezt a feleségéből.