„Nem utálnak már elegen?” – Fenyő Miklós két évig egy fillért nem költött

Fenyő Miklós gyerekként csak pár évet élt New Yorkban: a család 1956-ban emigrált, de egy angliai kitérő után 1959-től már itthon voltak. A fiatal Mikit addigra már elvarázsolta az USA, és nemcsak a rock and roll, de az autók is. Itthon karrierje elején arra spórolt, hogy neki is legyen egy, hogy ne Wartburggal vagy Trabanttal furikázzon rocksztárként.

Fenyő Miklós mindent elért, amire vágyott: család, zenei sikerek a Hungáriával, drága autók

(Fotó: Vadnai Szabolcs)

Mint a Mélyvíz, csak megúszóknak című tavaly megjelent, kétkötetes könyvében írja, a hatvanas évek végén 150-300 forintot kapott egy-egy koncert után, ebből pedig semmire nem költött, hogy amerikai autója lehessen.

Két évig se moziba, se színházba nem jártam, de még étterembe se. Ha korgott a gyomorom, Ágiék konyhájában ettem egy-két falatot

– írta Ágival kapcsolatban, aki akkor a szerelme, később pedig a felesége volt. Az volt a vágya, hogy gyönyörű amerikai autójába dőljenek be a „csini-mini-tinilányok”, de jelentős problémát okozott, hogy akkoriban nem lehetett könnyen gépkocsihoz jutni, még a szerény kivitelezésű, szocialista járgányokra is sokat kellett várni.

Fenyő Miklós két év alatt csak fellépőruhára költött, minden fillért félretett az extrán vagány kocsira, merthogy „extra vagánynak” képzelte magát ő is a könyve szerint.

Fenyő Miklós álma teljesült

1970-ben, amikor a KSH szerint 2200 forint volt a havi átlagkereset Magyarországon, végül 200 ezer forintért vett egy Ford Caprit, amelyben mindössze kétezer kilométer volt. Ennyit ment vele a magyar tulaj, aki Angliában vette, majd egyenesen hazahozta, eladási céllal.

Pont ennyi pénzem volt. Azonnal megegyeztünk, még egy kiflire is tellett, és az autó másnap már a Szent István park 10. előtt parkolt. Nem én vittem haza, mert még vezetni sem tudtam, de az enyém volt!

Ez egy 1970-es Ford Capri: Nem Fenyőé, de hasonló lehetett

(Fotó: National Motor Museum/Northfoto)

22 éves volt ekkor, nem maradt egy forintja sem, de ez egyáltalán nem izgatta akkoriban. Apja ellenben felizgatta magát a csillogó autócsoda láttán, amit mindenki megbámult 1970-ben, az akkori, elég szürke mindennapokban. „Ez meg mi a fenének kellett neked? Nem utálnak még elegen?” – förmedt rá. Az ifjú Miklós a vállát vonogatta, másnap azonban beiratkozott egy autóvezetői tanfolyamra, két hónap múlva pedig megvolt a jogosítványa. A mutatós kocsival pedig – ahogy írja – akkoriban majdnem minden pesti szép lányt meg lehetett kapni.