„Nem utálnak már elegen?” – Fenyő Miklós két évig egy fillért nem költött

Fenyő Miklós gyerekként csak pár évet élt New Yorkban: a család 1956-ban emigrált, de egy angliai kitérő után 1959-től már itthon voltak. A fiatal Mikit addigra már elvarázsolta az USA, és nemcsak a rock and roll, de az autók is. Itthon karrierje elején arra spórolt, hogy neki is legyen egy, hogy ne Wartburggal vagy Trabanttal furikázzon rocksztárként.
Mint a Mélyvíz, csak megúszóknak című tavaly megjelent, kétkötetes könyvében írja, a hatvanas évek végén 150-300 forintot kapott egy-egy koncert után, ebből pedig semmire nem költött, hogy amerikai autója lehessen.
Két évig se moziba, se színházba nem jártam, de még étterembe se. Ha korgott a gyomorom, Ágiék konyhájában ettem egy-két falatot
– írta Ágival kapcsolatban, aki akkor a szerelme, később pedig a felesége volt. Az volt a vágya, hogy gyönyörű amerikai autójába dőljenek be a „csini-mini-tinilányok”, de jelentős problémát okozott, hogy akkoriban nem lehetett könnyen gépkocsihoz jutni, még a szerény kivitelezésű, szocialista járgányokra is sokat kellett várni.
Fenyő Miklós két év alatt csak fellépőruhára költött, minden fillért félretett az extrán vagány kocsira, merthogy „extra vagánynak” képzelte magát ő is a könyve szerint.
1970-ben, amikor a KSH szerint 2200 forint volt a havi átlagkereset Magyarországon, végül 200 ezer forintért vett egy Ford Caprit, amelyben mindössze kétezer kilométer volt. Ennyit ment vele a magyar tulaj, aki Angliában vette, majd egyenesen hazahozta, eladási céllal.
Pont ennyi pénzem volt. Azonnal megegyeztünk, még egy kiflire is tellett, és az autó másnap már a Szent István park 10. előtt parkolt. Nem én vittem haza, mert még vezetni sem tudtam, de az enyém volt!
22 éves volt ekkor, nem maradt egy forintja sem, de ez egyáltalán nem izgatta akkoriban. Apja ellenben felizgatta magát a csillogó autócsoda láttán, amit mindenki megbámult 1970-ben, az akkori, elég szürke mindennapokban. „Ez meg mi a fenének kellett neked? Nem utálnak még elegen?” – förmedt rá. Az ifjú Miklós a vállát vonogatta, másnap azonban beiratkozott egy autóvezetői tanfolyamra, két hónap múlva pedig megvolt a jogosítványa. A mutatós kocsival pedig – ahogy írja – akkoriban majdnem minden pesti szép lányt meg lehetett kapni.
Fenyő Miklós amerikai kocsikhoz való vonzódása ismert volt, ezért is jelent meg péntek este a Hősök terén, a gyertyagyújtós emlékezésen több amerikai autó tulajdonosa, persze járgánnyal együtt.
