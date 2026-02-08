"Undor és hányinger"; leleplezték Szoboszlai telefonját

Balhés meccsen szerezte meg első görögországi gólját Varga Barnabás. A Ferencvárosból januárban Athénba távozó csatár az AEK-Olympiakosz találkozón juttatta vezetéshez a hazai gárdát. Egy szöglet után Varga fejelt a kapuba, ezzel lett 1-0, mégsem örülhetett győzelemnek az AEK. Varga edzője, Marko Nikolics a meccs után főként undort és hányingert érzett, ide kattintva azt is megtudhatod, hogy miért.

Végre megvan Varga Barnabás első gólja Görögországban Fotó: AEK

Levideózták Szoboszlai telefonját

A Liverpool edzőközpontját tavaly nyáron újították fel annak érdekében, hogy a játékosok minél otthonosabban érezzék magukat. Új kávézók, modern ebédlők és egy közösségi beszélgetős tér is kialakításra került, ahol a futballisták az edzések előtt kezdik a napjukat. Szoboszlai Dominik is rendszerint itt hangolódik, ám ezúttal a Vörösök hivatalos oldala „lebuktatta” őt: egy olyan szögből készült videó, amelyen jól kivehető a telefonjának háttérképe.

Szoboszlai Dominiket a Liverpool Youtube-csatornája buktatta le Fotó: Serena Taylor

Gyönyörű ezüstérmes magyar lányok

Két magyar lány is bekerült a női vízilabda Eb legszebb játékosai közé. Mint ismert, a mieink ötméteres-párbajban bukták el a hollandok elleni döntőt, de az ezüstérem így is szépen csillog. A torna vége előtt a legszebb vízilabdázó hölgyekről összeállításra került egy lista, amelynek az élén a magyar válogatott 25 éves kiválósága, Rybanska Natasa végzett – és amelyre a Görögország elleni elődöntő hőse, Golopencza Szonja kapus is felkerült.

