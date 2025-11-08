A levesdiéta tényleg leolvasztja rólad a felesleges kilókat? A táplálkozási tanácsadó szerint így érdemes belefognod

Minél jobban közeledünk a tél felé, annál sűrűbben kívánjuk a forró, gőzölgő leveseket, amik nemcsak felmelegítenek, de sokszor kevés kalóriával és egészséges tápanyagokkal is ellátnak. Nem csoda, hogy a levesdiéta népszerű villámfogyókúrás módszerré nőtte ki magát. Intenzív fogyást ígér, finom falatokkal. De vajon tényleg olyan hatásos és egészséges módja ez a fogyásnak, ahogy mondják? Kósa-Novák Anita táplálkozási tanácsadó válaszolt a kérdésre.
„A mondat második felében van igazság” – mondja Anita. – „Vannak olyan alapanyagok, amelyeknek jót tesz a hőkezelés, és más alapanyagokkal kombinálva jobban hasznosulhatnak a szervezet számára.”
Ilyen például a paradicsom vagy a hüvelyesek, amelyek szuper összetevői lehetnek egy diétának, hiszen:
„Segítik az emésztést, hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak, és finoman emelik a vércukorszintet – tehát később fogunk megéhezni.”
A levesek fogyasztása kiegyensúlyozottabb tápanyagbevitelt ígér, de fontos tudni, hogy a diétát tartani nem érdemes:
„Hatása időszakos, tehát ha az ember abbahagyja a súly visszajön” A szakértő szerint a túlsúllyal való küzdelemben a kulcs mindig az életmódváltás. „Viszont jó hír, hogy ebben a leveses étkezés segíthet, mivel számtalan íz, variáció és alapanyaggal készülhet, sőt megkockáztatom, hogy az egyik legváltozatosabban elkészíthető fogásról beszélünk."
„Fogyni azoktól a dolgoktól lehet, amiket nem eszünk meg. De viccet félretéve: ha valaki eddig gyorsételeken, tésztán, magas cukortartalmú ételeken élt, és áttér a mindennapi levesfogyasztásra, az valóban fogyni fog.”
De ez a fogyás becsapós lehet:
„Rövid idő alatt (1-2 hét) zsírból fogyni nem igazán lehet, ilyenkor a leadott súly nagy része víz.”
A tanácsadó szerint a levesdiéta csak akkor lehet igazán hasznos, ha egy hosszabb távú életmódváltás része.
„Attól függ, milyen levesekről van szó. Ha valaki csülkös bablevesen él hetekig, akkor még hízhat is” – figyelmeztet a tanácsadó.
Szerinte a leves lehet a napi étrend fontos része, de nem kizárólagos kalóriaforrás.
„Figyeljünk, hogy mellette friss és nyers hozzávalók is szerepeljenek az étrendünkben, és fogyasszunk elég folyadékot – lehetőleg vizet, gyógy- vagy gyümölcsteát.” Ezek a folyadékok segítik a tápanyagok emésztését és felszívódását.
„Szerencsére elég leveses nemzet vagyunk. Rengeteg fogásunk van, amiket kissé megreformálva beépíthetünk a tudatos táplálkozásba.”
Tanuljunk és inspirálódjunk más nemzetek konyháiból
„A kínaiak például minden nap fogyasztanak valamilyen levest, amellyel a folyadékpótlásuk biztosított, és kevesebb kalóriát visznek be.”
„Természetes, hogy télen, a bekuckózós időszakban, jobban kívánjuk a tartalmasabb, nehezebb ételeket, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy a rossz idő beköszöntével kevesebbet mozgunk, így nincs szükségünk erre a többletkalóriára.” Alternatívaként az időszakos böjtöt ajánlja: „bizonyos életmódok esetén hatékony és egyszerű módszer lehet, bár nem mindenkinek ajánlott.”
3 részre osztott tányér módszer
„A tányér felét valamilyen zöldségféle, egynegyedét sovány fehérje, a másik negyedét pedig lassú felszívódású szénhidrát alkossa.”
Anita a felhívta a figyelmet az elegendő zöldség- és gyümölcsfogyasztásra is, ami nehezített terepnek számít ebben a szezonban. A táplálkozási tanácsadó megoldásai:
A levesek tehát segíthetnek a fogyásban és abban, hogy kiegyensúlyozottabban étkezzünk, több zöldséget és folyadékot fogyasszunk. De hosszú távon a levesdiéta kizárólag egy életmódváltással működhet biztonságosan.
