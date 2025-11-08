Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A levesdiéta tényleg leolvasztja rólad a felesleges kilókat? A táplálkozási tanácsadó szerint így érdemes belefognod

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 11:45
diétafogyókúrás tippekfogyókúraleves
Megszabadulnál némi súlyfeleslegtől? Hallottál már a levesdiétáról? Nagy népszerűségnek örvend, ezért megkérdeztük a táplálkozási tanácsadót, hogy mennyire hatásos, valamint mit kell tennünk a hatásos súlycsökkentésért.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Minél jobban közeledünk a tél felé, annál sűrűbben kívánjuk a forró, gőzölgő leveseket, amik nemcsak felmelegítenek, de sokszor kevés kalóriával és egészséges tápanyagokkal is ellátnak. Nem csoda, hogy a levesdiéta népszerű villámfogyókúrás módszerré nőtte ki magát. Intenzív fogyást ígér, finom falatokkal. De vajon tényleg olyan hatásos és egészséges módja ez a fogyásnak, ahogy mondják? Kósa-Novák Anita táplálkozási tanácsadó válaszolt a kérdésre.

Levesdiéta répával és más zöldségekkel
Levesdiéta: így csináld, ha valóban fogyni szeretnél!
Fotó: 123F

„A leves nem hizlal és jót tesz az emésztésnek” – mennyire igaz ez a feltételezés?

„A mondat második felében van igazság” – mondja Anita. – „Vannak olyan alapanyagok, amelyeknek jót tesz a hőkezelés, és más alapanyagokkal kombinálva jobban hasznosulhatnak a szervezet számára.”

Ilyen például a paradicsom vagy a hüvelyesek, amelyek szuper összetevői lehetnek egy diétának, hiszen:

„Segítik az emésztést, hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak, és finoman emelik a vércukorszintet – tehát később fogunk megéhezni.”

A levesek fogyasztása kiegyensúlyozottabb tápanyagbevitelt ígér, de fontos tudni, hogy a diétát tartani nem érdemes:

„Hatása időszakos, tehát ha az ember abbahagyja a súly visszajön” A szakértő szerint a túlsúllyal való küzdelemben a kulcs mindig az életmódváltás. „Viszont jó hír, hogy ebben a leveses étkezés segíthet, mivel számtalan íz, variáció és alapanyaggal készülhet, sőt megkockáztatom, hogy az egyik legváltozatosabban elkészíthető fogásról beszélünk."

Valóban gyors fogyást érhetünk el a levesdiétával?

„Fogyni azoktól a dolgoktól lehet, amiket nem eszünk meg. De viccet félretéve: ha valaki eddig gyorsételeken, tésztán, magas cukortartalmú ételeken élt, és áttér a mindennapi levesfogyasztásra, az valóban fogyni fog.”

De ez a fogyás becsapós lehet: 

„Rövid idő alatt (1-2 hét) zsírból fogyni nem igazán lehet, ilyenkor a leadott súly nagy része víz.”

A tanácsadó szerint a levesdiéta csak akkor lehet igazán hasznos, ha egy hosszabb távú életmódváltás része. 

Változatos és tápanyagdús étrend a levesdiéta segítségével
„A csodadiéták veszélyesek, ha nem kiegyensúlyozott, vegyes étrend az alapjuk” – mondja Kósa-Novák Anita, táplálkozási tanácsadó.
Fotó: 123F

Milyen veszélyei lehetnek annak, ha valaki hetekig csak leveseket eszik?

„Attól függ, milyen levesekről van szó. Ha valaki csülkös bablevesen él hetekig, akkor még hízhat is” – figyelmeztet a tanácsadó.

Szerinte a leves lehet a napi étrend fontos része, de nem kizárólagos kalóriaforrás. 

„Figyeljünk, hogy mellette friss és nyers hozzávalók is szerepeljenek az étrendünkben, és fogyasszunk elég folyadékot – lehetőleg vizet, gyógy- vagy gyümölcsteát.” Ezek a folyadékok segítik a tápanyagok emésztését és felszívódását.

Levesdiéta: így építsd be a leveseket az étrendedbe a táplálkozási tanácsadó szerint

„Szerencsére elég leveses nemzet vagyunk. Rengeteg fogásunk van, amiket kissé megreformálva beépíthetünk a tudatos táplálkozásba.”

Levesdiéta tippek:

  1. A ragulevesek sokféle zöldséggel főfogásként is megállják a helyüket, de Anita azt tanácsolja, hogy kerüljük a rántást és a túl sok tejszínt, így csökkenthetjük a kalóriatartalmat.
  2. „Krémleveseknél ne csak egy alapanyaggal dolgozzunk, hanem párosításokat, vegyes zöldségeket használjunk."
  3. A fehérjeforrásoknál a sovány húsok, halak, tofu a legjobb választás: „a magyar konyha sztárjának számító húslevest sok csontos húsból készítsük, mert ez szuper kollagénforrás a szervezetnek."
Ételek fűszerezése a levesdiéta alatt
Fűszerezzünk bátran: „a gyömbér, fokhagyma, kömény, chili jól esik a hűvösebb időszakban, és az emésztésre is jó hatással vannak” – mondja Kósa-Novák Anita, táplálkozási tanácsadó.
Fotó: New Africa / Shutterstock 

Tanuljunk és inspirálódjunk más nemzetek konyháiból

„A kínaiak például minden nap fogyasztanak valamilyen levest, amellyel a folyadékpótlásuk biztosított, és kevesebb kalóriát visznek be.”

Télen sok a komfortétkezés. Segíthet a levesdiéta abban, hogy ne nassoljunk, vagy csak elnyomja az éhséget?

„Természetes, hogy télen, a bekuckózós időszakban,  jobban kívánjuk a tartalmasabb, nehezebb ételeket, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy a rossz idő beköszöntével kevesebbet mozgunk, így nincs szükségünk erre a többletkalóriára.” Alternatívaként az időszakos böjtöt ajánlja: „bizonyos életmódok esetén hatékony és egyszerű módszer lehet, bár nem mindenkinek ajánlott.”

Fogyókúrás trükk a táplálkozási tanácsadótól:

3 részre osztott tányér módszer

„A tányér felét valamilyen zöldségféle, egynegyedét sovány fehérje, a másik negyedét pedig lassú felszívódású szénhidrát alkossa.”

Anita a felhívta a figyelmet az elegendő zöldség- és gyümölcsfogyasztásra is, ami nehezített terepnek számít ebben a szezonban. A táplálkozási tanácsadó megoldásai:

  • befőttek
  • lecsók
  • savanyúságok
  • zöldség- és gyümölcslekvárok
  • fagyasztott, szárított és konzerv alapanyagok
Csírák fogyasztása a levesdiéta közben feltétként krémlevesekre
„Ha kreatívak szeretnénk lenni, akkor nevelhetünk otthon különböző csírákat, amivel feldobhatjuk a szendvicseinket, salátánkat, de akár egy krémleves feltétjeként is megállják a helyüket” – mutat rá Kósa-Novák Anita, táplálkozási tanácsadó.
Fotó: 123F

A levesek tehát segíthetnek a fogyásban és abban, hogy kiegyensúlyozottabban étkezzünk, több zöldséget és folyadékot fogyasszunk. De hosszú távon a levesdiéta kizárólag egy életmódváltással működhet biztonságosan.

Egy gyors és laktató zöldségleves recept:

Diétás receptek a Borson:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu