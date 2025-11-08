A levesdiéta tényleg leolvasztja rólad a felesleges kilókat? A táplálkozási tanácsadó szerint így érdemes belefognod

Minél jobban közeledünk a tél felé, annál sűrűbben kívánjuk a forró, gőzölgő leveseket, amik nemcsak felmelegítenek, de sokszor kevés kalóriával és egészséges tápanyagokkal is ellátnak. Nem csoda, hogy a levesdiéta népszerű villámfogyókúrás módszerré nőtte ki magát. Intenzív fogyást ígér, finom falatokkal. De vajon tényleg olyan hatásos és egészséges módja ez a fogyásnak, ahogy mondják? Kósa-Novák Anita táplálkozási tanácsadó válaszolt a kérdésre.

Levesdiéta: így csináld, ha valóban fogyni szeretnél!

Fotó: 123F

„A leves nem hizlal és jót tesz az emésztésnek” – mennyire igaz ez a feltételezés?

„A mondat második felében van igazság” – mondja Anita. – „Vannak olyan alapanyagok, amelyeknek jót tesz a hőkezelés, és más alapanyagokkal kombinálva jobban hasznosulhatnak a szervezet számára.”

Ilyen például a paradicsom vagy a hüvelyesek, amelyek szuper összetevői lehetnek egy diétának, hiszen:

„Segítik az emésztést, hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak, és finoman emelik a vércukorszintet – tehát később fogunk megéhezni.”

A levesek fogyasztása kiegyensúlyozottabb tápanyagbevitelt ígér, de fontos tudni, hogy a diétát tartani nem érdemes:

„Hatása időszakos, tehát ha az ember abbahagyja a súly visszajön” A szakértő szerint a túlsúllyal való küzdelemben a kulcs mindig az életmódváltás. „Viszont jó hír, hogy ebben a leveses étkezés segíthet, mivel számtalan íz, variáció és alapanyaggal készülhet, sőt megkockáztatom, hogy az egyik legváltozatosabban elkészíthető fogásról beszélünk."

Valóban gyors fogyást érhetünk el a levesdiétával?

„Fogyni azoktól a dolgoktól lehet, amiket nem eszünk meg. De viccet félretéve: ha valaki eddig gyorsételeken, tésztán, magas cukortartalmú ételeken élt, és áttér a mindennapi levesfogyasztásra, az valóban fogyni fog.”

De ez a fogyás becsapós lehet:

„Rövid idő alatt (1-2 hét) zsírból fogyni nem igazán lehet, ilyenkor a leadott súly nagy része víz.”

A tanácsadó szerint a levesdiéta csak akkor lehet igazán hasznos, ha egy hosszabb távú életmódváltás része.

„A csodadiéták veszélyesek, ha nem kiegyensúlyozott, vegyes étrend az alapjuk” – mondja Kósa-Novák Anita, táplálkozási tanácsadó.

Fotó: 123F

Milyen veszélyei lehetnek annak, ha valaki hetekig csak leveseket eszik?

„Attól függ, milyen levesekről van szó. Ha valaki csülkös bablevesen él hetekig, akkor még hízhat is” – figyelmeztet a tanácsadó.