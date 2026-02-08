"Nem akarok veled beszélni" - Szoboszlai Dominik barátja mindent elmondott a piros lapról

Drámai mérkőzésen 2-1-re kikapott a Liverpool a Manchester Citytől az angol bajnokság 25. fordulójában. A Vörösök Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgóljával szereztek vezetést, ám Bernardo Silva akcióból, majd Erling Haaland büntetőből megfordította a találkozót. A 100. percben Szoboszlai egy biztos manchesteri gólt próbált megakadályozni, visszahúzta Haalandot, amiért a magyar játékos piros lapot kapott. A büntetőt megelőző párbeszédről és Szoboszlai kiállításáról Haaland is elmondta a véleményét.

Szoboszlai Dominik (pirosban) ziccerben rántotta le Haalandot, ezért piros lapot kapott / Fotó: Michael Regan

Szoboszlai Dominik piros lapjáról vallott Haaland

Számomra egyértelmű, hogy a játékvezetőnek a szabályokat kell követnie. Ugyanakkor sajnálom őt (Szoboszlai Dominikot - szerk.), mert hárommeccses eltiltást kap, holott elég lett volna megadni a gólt, és nem kiosztani a piros lapot. Ennyire egyszerű. De ez a szabály, ilyen a futball.

- nyilatkozta Haaland korábbi csapattársáról és barátjáról. A norvég támadó arra is kitért, milyen beszélgetés zajlott le közte és Szoboszlai Dominik között, mielőtt a büntető elvégzésére készült.

Azt mondtam neki, hogy ez az első alkalom, hogy nem akarok veled beszélni, úgyhogy menj el!

Liverpool-Manchester City: történelmi tett

Közel száz év után fordult elő, hogy a Manchester City oda-vissza legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben. Guardiola csapata ősszel 3-0-ra nyert a Vörösök ellen, majd az Anfield Roadon is diadalmaskodott.