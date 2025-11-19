Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ha felmegy a pumpa – 7 napos vérnyomáscsökkentő diéta, amit neked is ki kell próbálnod

Ha felmegy a pumpa – 7 napos vérnyomáscsökkentő diéta, amit neked is ki kell próbálnod

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 16:15
egészségétrendvérnyomás
Úgy érzed felment a pumpa és ezt a magas pulzus és a szapora szívverés is gazolta? A vérnyomáscsökkentő diéta segít, hogy szelíd módszerrel, méghozzá egy kíméletes étrenddel visszaálljon minden a régi kerékvágásba.
Bata Kata
A szerző cikkei

A vérnyomáscsökkentő diéta áldásos hatását akár már néhány nap elteltével is érezheted. Az idegeid kisimulnak, a vérnyomásmérőd pedig újra a megszokott normál értéket mutatja. Ha úgy érzed, hogy kezd felmenni a pumpa, ezáltal a vérnyomásod, akkor ne vedd félvállról ezt a problémát, ugyanis ez szépen csendben, sunnyogva roncsolja az ereidet. Ha viszont időben változtatsz az életmódodon, akkor természetes módszerekkel is helyreállíthatod a vérnyomásodat. A rendszeres mozgás és a mindfulness technikák alkalmazása mellett az étrendednek is fontos szerepe van a megelőzésben és a gyógyulásban. Egy jól összeállított menü csökkentheti a nátriumterhelést, növelheti a káliumbevitelt, támogathatja az érfalak rugalmasságát. A jó hír az, hogy nem kell egzotikus hozzávalókat vagy csodatévő varázsszereket felkutatnod, hiszen a konyhádban vagy a sarki közértben mindent megtalálsz, amire most szükséged van. A rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés nem csupán a fejfájástól szabadít meg, de a szívedet is tehermentesíti. 

Vérnyomáscsökkentő diétát betartó fiatal nő fehér köpenyben
A vérnyomáscsökkentő diéta hatását már néhány nap elteltével érezheted.
Fotó: Luis Molinero /  Shutterstock 

7 napos vérnyomáscsökkentő diéta

Az étrend alapelvei: sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, kevés só, kevés vörös hús, több hal, sok kálium- és magnézium forrás – banán, spenót, hüvelyesek, olajos magvak), valamint bőséges folyadék.

1. nap Induljon a nyugalom hete

  • Reggeli: zabkása almával, fahéjjal és egy marék dióval.
  • Ebéd: grillezett citromos csirkemelles bulgursaláta sok petrezselyemmel
  • Vacsora: sütőben sült lazac párolt zöldbab körettel
  • Nasi: egy banán vagy egy kefir
Vérnyomáscsökkentő diéta közben ablakban megpihenő fiatal nő
A vérnyomáscsökkentő diéta első lépése a nyugalom megteremtése.
Fotó: yourphotopie /  Shutterstock 

2. nap- Kálium turbózás

  • Reggeli: teljes kiőrlésű pirítós avokádó krémmel és paradicsommal.
  • Ebéd: lencsefőzelék kevés tejföllel, pirított magokkal. 
  • Vacsora: rakott cukkini csirkemellből, barnarizzsel.
  • Nasi: egy marék sótlan mandula
Vérnyomáscsökkentő diéta zöld ételekkel
Vérnyomáscsökkentő diéta: néha tarts zöld napot!
Fotó: JeniFoto /  Shutterstock 

3. nap – Zöld nap

  • Reggeli: spenótos omlett teljes kiőrlésű kenyérrel.
  • Ebéd: brokkolikrémleves és sült csicseriborsó salátával.
  • Vacsora: zöldfűszeres sült pisztráng citrommal meglocsolva.
  • Nasi: kivi és egy-két kocka magas kakaó tartalmú étcsokoládé.
Vérnyomáscsökkentő diéta szívbarát falatokkal az asztalon
Vérnyomáscsökkentő diéta, amiért a szíved is hálás lesz. 
Fotó:  Shutterstock 

4. nap – Szívkönnyítő rostok

  • Reggeli: natúr joghurt zabpehellyel, bogyós gyümölcsökkel.
  • Ebéd: teljes kiőrlésű tészta paradicsomos-bazsalikomos szósszal és grillezett zöldségekkel.
  • Vacsora: töltött padlizsán darált pulykával és zöldségekkel.
  • Nasi: sárgarépa hasábok hummusszal.

5. nap – Sóstop

  • Reggeli: túrókrém aprított zöldhagymával, uborkával, retekkel, paprikával.
  • Ebéd: rozmaringos, zöldséges csirkeragu kuszkusszal.
  • Vacsora: fokhagymás-spenótos omlett.
  • Nasi: egy narancs vagy egy marék sótlan tökmag.
Vérnyomáscsökkentő diéta és omega-3-at tartalmazó ételek
A vérnyomáscsökkentő diéta fontos alapanyagai az Omega-3-ban gazdag ételek.
Fotó: Tatjana Baibakova /  Shutterstock 

6. nap – Omega-3 nap

  • Reggeli: zabpalacsinta natúr görög joghurttal és gyümölccsel.
  • Ebéd: makrélasaláta citrommal, kaporral, uborkával, teljes kiőrlésű zsemlével.
  • Vacsora: tepsis édesburgonya sült csirkeszárnnyal (kevés sóval, fűszernövényekkel ízesítve) 
  • Nasi: egy körte.

7. nap – A könnyed lezárás

  • Reggeli: banános–spenótos smoothie zabpehellyel.
  • Ebéd: zöldséges árpagyöngy-rizottó.
  • Vacsora: grillezett tofu vagy grillezett hal mediterrán salátával.
  • Nasi: egy kis pohár kefir vagy egy marék áfonya.
Vérnyomáscsökkentő diéta zöldfűszerekkel
Vérnyomáscsökkentő diétához használj természetes fűszernövényeket.
Fotó: dangrasan9 /  Shutterstock 

Fűszerpolc a magas vérnyomás ellen

A legtöbb konyhában ott lapulnak azok a fűszerek, amelyek természetes módon segíthetnek csökkenteni a vérnyomást. 

  • Fokhagyma: bizonyítottan tágítja és tisztítja az ereket
  • Bazsalikom és oregánó: gyulladáscsökkentő
  • Kurkuma: támogathatja az érfalak rugalmasságát 
  • Fahéj: javíthatja az inzulinérzékenységet, ami közvetve a vérnyomásra is jó hatással van
  • Rozmaring: keringésfokozó tulajdonságú, és még a só egy részét is helyettesítheti az ételekben.

 

Tudtad, hogy légzésgyakorlatokkal is csökkentheted a vérnyomásodat? Ha kíváncsi vagy rá hogyan, nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu