Ha felmegy a pumpa – 7 napos vérnyomáscsökkentő diéta, amit neked is ki kell próbálnod

A vérnyomáscsökkentő diéta áldásos hatását akár már néhány nap elteltével is érezheted. Az idegeid kisimulnak, a vérnyomásmérőd pedig újra a megszokott normál értéket mutatja. Ha úgy érzed, hogy kezd felmenni a pumpa, ezáltal a vérnyomásod, akkor ne vedd félvállról ezt a problémát, ugyanis ez szépen csendben, sunnyogva roncsolja az ereidet. Ha viszont időben változtatsz az életmódodon, akkor természetes módszerekkel is helyreállíthatod a vérnyomásodat. A rendszeres mozgás és a mindfulness technikák alkalmazása mellett az étrendednek is fontos szerepe van a megelőzésben és a gyógyulásban. Egy jól összeállított menü csökkentheti a nátriumterhelést, növelheti a káliumbevitelt, támogathatja az érfalak rugalmasságát. A jó hír az, hogy nem kell egzotikus hozzávalókat vagy csodatévő varázsszereket felkutatnod, hiszen a konyhádban vagy a sarki közértben mindent megtalálsz, amire most szükséged van. A rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés nem csupán a fejfájástól szabadít meg, de a szívedet is tehermentesíti.

Fotó: Luis Molinero / Shutterstock

7 napos vérnyomáscsökkentő diéta

Az étrend alapelvei: sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, kevés só, kevés vörös hús, több hal, sok kálium- és magnézium forrás – banán, spenót, hüvelyesek, olajos magvak), valamint bőséges folyadék.

1. nap Induljon a nyugalom hete

Reggeli: zabkása almával, fahéjjal és egy marék dióval.

zabkása almával, fahéjjal és egy marék dióval. Ebéd: grillezett citromos csirkemelles bulgursaláta sok petrezselyemmel

grillezett citromos csirkemelles bulgursaláta sok petrezselyemmel Vacsora: sütőben sült lazac párolt zöldbab körettel

sütőben sült lazac párolt zöldbab körettel Nasi: egy banán vagy egy kefir

A vérnyomáscsökkentő diéta első lépése a nyugalom megteremtése.

Fotó: yourphotopie / Shutterstock

2. nap- Kálium turbózás

Reggeli: teljes kiőrlésű pirítós avokádó krémmel és paradicsommal.

teljes kiőrlésű pirítós avokádó krémmel és paradicsommal. Ebéd: lencsefőzelék kevés tejföllel, pirított magokkal.

lencsefőzelék kevés tejföllel, pirított magokkal. Vacsora: rakott cukkini csirkemellből, barnarizzsel.

rakott cukkini csirkemellből, barnarizzsel. Nasi: egy marék sótlan mandula

Vérnyomáscsökkentő diéta: néha tarts zöld napot!

Fotó: JeniFoto / Shutterstock

3. nap – Zöld nap

Reggeli: spenótos omlett teljes kiőrlésű kenyérrel.

spenótos omlett teljes kiőrlésű kenyérrel. Ebéd: brokkolikrémleves és sült csicseriborsó salátával.

brokkolikrémleves és sült csicseriborsó salátával. Vacsora: zöldfűszeres sült pisztráng citrommal meglocsolva.

zöldfűszeres sült pisztráng citrommal meglocsolva. Nasi: kivi és egy-két kocka magas kakaó tartalmú étcsokoládé.

Vérnyomáscsökkentő diéta, amiért a szíved is hálás lesz.

Fotó: Shutterstock

4. nap – Szívkönnyítő rostok

Reggeli: natúr joghurt zabpehellyel, bogyós gyümölcsökkel.

natúr joghurt zabpehellyel, bogyós gyümölcsökkel. Ebéd: teljes kiőrlésű tészta paradicsomos-bazsalikomos szósszal és grillezett zöldségekkel.

teljes kiőrlésű tészta paradicsomos-bazsalikomos szósszal és grillezett zöldségekkel. Vacsora: töltött padlizsán darált pulykával és zöldségekkel.

töltött padlizsán darált pulykával és zöldségekkel. Nasi: sárgarépa hasábok hummusszal.

5. nap – Sóstop