Mohamed Szalah már tudja, eljárt a szája Szoboszlai Dominik jövőjéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:55
Mohamed Szalah szerint magyar csapattársának már nem saját magáról, hanem a gyermekéről fog szólni az élete. Szoboszlai Dominik kislánya megszületése óta szárnyal.
Mohamed Szalah tapasztalatból beszélt, amikor azt mondta, hogy magyar csapattársának innentől már a gyermekéről fog szólni az egész élete. Az egyiptomi szerint Szoboszlai Dominik kislánya megszületése óta valósággal szárnyal a pályán, most nyújtja élete legjobb teljesítményét.

Mohamed Szalah szerint Szoboszlai Dominik kislánya születése óta szárnyal Fotó: Sportsphoto/Allstar

Szalah még 2014-ben élte át azt, amiről most Szoboszlaival kapcsolatban beszélt. Az egyiptominak ugyanis akkor született meg a kislánya, Makka.

Mondtam neki, hogy innentől nem róla fog szólni az élete, hanem a lányáról

– idézi Szalah magyar csapattársával kapcsolatban megfogalmazott szavait a feol.hu. Mint ismert, Szoboszlainak és feleségének, Buzsik Borkának nyáron született meg a kislányuk.

Mióta megszületett a kislánya, valósággal szárnyal. Úgy érzem most nyújtja élete legjobb teljesítményét. Dominik okos és a sebessége is jó

– mondta Szalah azon az eseményen, ahol Szoboszlaival jelentek meg nemrég. A Liverpool két focistája azzal leptek meg két szurkoló gyermeket, hogy együtt rajzoltak velük.

Remélem 2026 olyan jó évem lesz, mint 2025, persze a pályán zajló dolgokra gondolok, nem fogok újra megházasodni

– mondta nevetve Szoboszlai. Hozzátette, hogy amikor van egy kis szabadideje, azt a kislányával tölti.

