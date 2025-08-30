Nem hiszed el, melyik étellel kerülheted el a szívrohamot

Egy kutatás szerint a banánfogyasztás csökkentheti a szívelégtelenség és a halál kockázatát. Ez a gyümölcs magas káliumtartalommal rendelkezik, és egy tanulmány szerint negyedével csökken a szívproblémákra hajlamos emberek megbetegedésének kockázata.
1200 beépített defibrillátorral rendelkező embert teszteltek le és kiderült, hogy a káliumbevitel 24%-al csökkentette a szabálytalan szívverés vagy szívelégtelenség miatti kórházi kezelések és halálozások kockázatát.
Nem csak a banán rendelkezik magas káliumtartalommal. Egyéb ilyen élelmiszerek közé tartozik a káposzta, spenót, brokkoli, kelbimbó vagy a sült burgonya.
A magasabb káliumbevitel nemcsak a szívbetegségben szenvedő betegeknek, hanem valószínűleg mindannyiunknak is előnyös lehet
- idézi a tanulmány szerzőjét, Henning Bungaardot, a Mirror.
A nyugati étrendek magas sótartalmúak, így nátriumot tartalmaznak, amelyek megtalálhatóak a feldolgozott élelmiszerekben. A sok só miatt szívelégtelenség vagy akár szívroham is kialakulhat.
A kálium egy olyan elektrolit, amely légfontosságú az idegműködéshez, az izom összehúzódáshoz és a rendszeres szívverés fenntartásához. Növeli a szervezet vizelet által eltávolított só mennyiségét.
Az emberi test káliumban gazdag, nátriumban szegény étrenden fejlődött ki, amikor a szavannán születtünk és nevelkedtünk, gyümölcsöt és zöldséget ettünk
Jose Luis Merino professzor szerint a káliumot lehetőség szerint teljes értékű étrend részeként kell a szervezetbe juttatnunk, mindenféle táplálékkiegészítő helyett.
Káliumot lehet nyerni gyümölcsökből, például banánból és narancsléből, de érdekes módon más élelmiszerek is magasabb káliumtartalmúak, mint például a spenót, a sült burgonya és a lencse.
A gyümölcsök mellett a tej, kávé vagy a tea is megfelelő káliumforrás lehet, de a legtöbb egészséges gyümölcs is tökéletes, mint például az avokádó, spenót, banán, dió.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.