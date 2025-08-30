Nem hiszed el, melyik étellel kerülheted el a szívrohamot

Egy kutatás szerint a banánfogyasztás csökkentheti a szívelégtelenség és a halál kockázatát. Ez a gyümölcs magas káliumtartalommal rendelkezik, és egy tanulmány szerint negyedével csökken a szívproblémákra hajlamos emberek megbetegedésének kockázata.

A banánnal, akár a szívroham is elkerülhető Fotó: siraphol siricharattakul / Freepik

1200 beépített defibrillátorral rendelkező embert teszteltek le és kiderült, hogy a káliumbevitel 24%-al csökkentette a szabálytalan szívverés vagy szívelégtelenség miatti kórházi kezelések és halálozások kockázatát.

Nem csak a banán rendelkezik magas káliumtartalommal. Egyéb ilyen élelmiszerek közé tartozik a káposzta, spenót, brokkoli, kelbimbó vagy a sült burgonya.

A magasabb káliumbevitel nemcsak a szívbetegségben szenvedő betegeknek, hanem valószínűleg mindannyiunknak is előnyös lehet

- idézi a tanulmány szerzőjét, Henning Bungaardot, a Mirror.

A nyugati étrendek magas sótartalmúak, így nátriumot tartalmaznak, amelyek megtalálhatóak a feldolgozott élelmiszerekben. A sok só miatt szívelégtelenség vagy akár szívroham is kialakulhat.

A kálium egy olyan elektrolit, amely légfontosságú az idegműködéshez, az izom összehúzódáshoz és a rendszeres szívverés fenntartásához. Növeli a szervezet vizelet által eltávolított só mennyiségét.

Az emberi test káliumban gazdag, nátriumban szegény étrenden fejlődött ki, amikor a szavannán születtünk és nevelkedtünk, gyümölcsöt és zöldséget ettünk

Jose Luis Merino professzor szerint a káliumot lehetőség szerint teljes értékű étrend részeként kell a szervezetbe juttatnunk, mindenféle táplálékkiegészítő helyett.

Káliumot lehet nyerni gyümölcsökből, például banánból és narancsléből, de érdekes módon más élelmiszerek is magasabb káliumtartalmúak, mint például a spenót, a sült burgonya és a lencse.

A gyümölcsök mellett a tej, kávé vagy a tea is megfelelő káliumforrás lehet, de a legtöbb egészséges gyümölcs is tökéletes, mint például az avokádó, spenót, banán, dió.