A lila ételek különleges hatással vannak a testedre és a lelkedre – Most kiderül róluk az igazság

A lila ételek azért érdemelnek kitüntetett figyelmet, mert az antocianin nevű természetes pigment nemcsak szemet gyönyörködtető árnyalatot ad nekik, hanem erőteljes egészségvédő hatással is bír. De a lilának szimbolikus üzenete is van: a spiritualitás, az intuíció és a belső béke színe. Nem véletlen, hogy sok kultúrában a lila a tudat magasabb szintjeivel és a harmóniával kapcsolódik össze.

A lila ételek különleges hatással vannak a testedre és a lelkedre

Miért épp lila ételek?

A lila ételek az antioxidánsok megtestesítői, támogatják a szív- és érrendszert, védik a sejteket a károsodástól, és hozzájárulnak a hosszú távú vitalitáshoz. A lila színt az antocianinok adják, amelyek flavonoid típusú növényi vegyületek. Ezek az antioxidánsok képesek semlegesíteni a szabad gyököket, így védik a sejteket az öregedéstől és a betegségektől. Klinikai vizsgálatok szerint a lila színű ételek rendszeres fogyasztása csökkenti a gyulladást, javítja a vérkeringést és segíti az immunrendszer működését. De a lila nemcsak a testre hat. A színpszichológia és a spirituális hagyományok szerint a lila a koronacsakrához kapcsolódik, amely a tudatosság, a tisztánlátás és a belső bölcsesség központja. Amikor lila ételeket fogyasztasz, nemcsak tápanyagokat viszel be, hanem szimbolikusan is erősíted az intuícióidat és javítod a belső egyensúlyodat. Ezért a lila ételek bizony a lelkedet is táplálják.

A lila ételek a lelkedre és a tudatodra is hatással vannak

Padlizsán – a sejtek védelmezője

A padlizsán héja gazdag antocianinokban, különösen nasuninban, amely védi az agysejteket a károsodástól. Rosttartalma támogatja az emésztést, és segít a koleszterinszint szabályozásában. Emellett egész évben beszerezheted, változatosan elkészítheted és kalóriaszegény, így remek választás, ha éppen fogyókúrázol.

Áfonya – az agy kedvence

Az áfonya igazi szuperélelmiszer. Kutatások szerint rendszeres fogyasztása javítja a memóriát és a koncentrációt, sőt késleltetheti az időskori szellemi hanyatlást. Magas antioxidáns-tartalma csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Fogyaszthatod frissen is, de mirelit formában egész évben meg tudod venni.