Egy család drámája: Megszólalt a pszichológus Dudás Miki haláláról

halál
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 18:00
gyászSzigligeti IvettDudás Miki
A hátrahagyottaknak mindig nehezebb, tartja a mondás. Dr. Makai Gábor szerint Dudás Miki halála komoly családi drámákat vonhat maga után.

Dudás Miki tragikus halála nemcsak a sportvilágot rázta meg, hanem felfoghatatlan drámát hozott a családja életébe is. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt teljesen egyedül, miután nem sokkal korábban szeretett apósát, a gyerekek nagyapját is elveszítették. A sorozatos veszteség olyan lelki teher, amelyre nincs felkészülési recept: egyik napról a másikra omlik össze az addig biztonságot adó világ. A gyász nem látványos folyamat, hanem belső küzdelem, amelyben a külvilág gyakran csak a felszínt érzékeli. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint mindaz, amin ilyenkor egy hozzátartozó keresztülmegy, természetes része a gyászreakciónak. 

Dudás Miki halálával Szigligeti Ivett végleg egyedül maradt.
Dudás Miki halála beláthatatlan veszteséget hozhat a családja életébe (Fotó: Mediaworks archív)

Ilyen hatással lehet Dudás Miki tragédiája a családja életére

„A gyász és a gyászreakció egy természetes folyamatnak a része. Az, hogy az ember ilyenkor beszűkül, egy érzelmi hullámvasútba kerül, az alapvetően ennek a folyamatnak a része” – árulta el Dr. Makai Gábor. Mint hangsúlyozta, a feldolgozásnak nincs időkerete

Nincs kőbe vésve soha, hogy ez most fél év vagy egy év, alapvetően hagyni kell, hogy megélje az érzéseit

– szögezte le.

A visszahúzódás teljesen helyénvaló 

A szakember szerint a visszahúzódás az első időszakban szinte elkerülhetetlen: „Ilyenkor a gyászfeldolgozásnak az első része, vagy fázisa alapvetően a visszahúzódás, és hogy az ember valahogy újra próbálja értelmezni saját magát is az új helyzetben. Ez gyakran identitásválsággal jár, hiszen a kérdés megkerülhetetlen: ki vagyok én most, és hogyan tovább?"– fejtette ki a pszichológus.

Szigligeti Ivett magára maradt két gyermekével.
Szigligeti Ivett pokoli helyzetbe került (Fotó: Bors)

A társas kapcsolatok menthetik meg

Dr. Makai Gábor kiemelte a társas támogatás fontosságát is: 

Fontos az, hogy legyen kivel beszélni arról, ami történt, ki lehessen mondani a fájdalmát, megkönnyebbül, hogyha nem csendben van az ember...

– árulta el. Ugyanakkor Makai szerint egy ismert ember családjánál szükség lehet határok húzására is, mert eláraszthatja őt a sok-sok megkeresés, üzenet. A két kisgyermek jelenléte egyszerre válhat teherré és kapaszkodóvá: „Ez egy ambivalens dolog, mert felelősség és nyomás is, de közben megvédi őt attól, hogy ne hulljon szét teljesen”. A mindennapi rutin, még ha fájdalmas is, stabilitást adhat: „Ez kis túlzással arról szól, hogy túl kell élni ezeket a napokat”– tette hozzá.

A temetés kulcsfontosságú mérföldkő lehet lelkileg

A pszichológus szerint a kezdeti időszakot gyakran egyfajta „robotikus üzemmód” jellemzi, különösen a temetés előtt. 

Mindenképpen velejárója a félelem, a bizonytalanság, az aggodalom, de ez egy egészséges, természetes reakció. A gyász nem egyenes vonal, hanem hullámzás – és ebben a hullámzásban minden érzés megengedett – zárta a gondolatait Dr. Makai Gábor. 

