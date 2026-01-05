Egy család drámája: Megszólalt a pszichológus Dudás Miki haláláról

Dudás Miki tragikus halála nemcsak a sportvilágot rázta meg, hanem felfoghatatlan drámát hozott a családja életébe is. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt teljesen egyedül, miután nem sokkal korábban szeretett apósát, a gyerekek nagyapját is elveszítették. A sorozatos veszteség olyan lelki teher, amelyre nincs felkészülési recept: egyik napról a másikra omlik össze az addig biztonságot adó világ. A gyász nem látványos folyamat, hanem belső küzdelem, amelyben a külvilág gyakran csak a felszínt érzékeli. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint mindaz, amin ilyenkor egy hozzátartozó keresztülmegy, természetes része a gyászreakciónak.
„A gyász és a gyászreakció egy természetes folyamatnak a része. Az, hogy az ember ilyenkor beszűkül, egy érzelmi hullámvasútba kerül, az alapvetően ennek a folyamatnak a része” – árulta el Dr. Makai Gábor. Mint hangsúlyozta, a feldolgozásnak nincs időkerete:
Nincs kőbe vésve soha, hogy ez most fél év vagy egy év, alapvetően hagyni kell, hogy megélje az érzéseit
– szögezte le.
A szakember szerint a visszahúzódás az első időszakban szinte elkerülhetetlen: „Ilyenkor a gyászfeldolgozásnak az első része, vagy fázisa alapvetően a visszahúzódás, és hogy az ember valahogy újra próbálja értelmezni saját magát is az új helyzetben. Ez gyakran identitásválsággal jár, hiszen a kérdés megkerülhetetlen: ki vagyok én most, és hogyan tovább?"– fejtette ki a pszichológus.
Dr. Makai Gábor kiemelte a társas támogatás fontosságát is:
Fontos az, hogy legyen kivel beszélni arról, ami történt, ki lehessen mondani a fájdalmát, megkönnyebbül, hogyha nem csendben van az ember...
– árulta el. Ugyanakkor Makai szerint egy ismert ember családjánál szükség lehet határok húzására is, mert eláraszthatja őt a sok-sok megkeresés, üzenet. A két kisgyermek jelenléte egyszerre válhat teherré és kapaszkodóvá: „Ez egy ambivalens dolog, mert felelősség és nyomás is, de közben megvédi őt attól, hogy ne hulljon szét teljesen”. A mindennapi rutin, még ha fájdalmas is, stabilitást adhat: „Ez kis túlzással arról szól, hogy túl kell élni ezeket a napokat”– tette hozzá.
A pszichológus szerint a kezdeti időszakot gyakran egyfajta „robotikus üzemmód” jellemzi, különösen a temetés előtt.
„Mindenképpen velejárója a félelem, a bizonytalanság, az aggodalom, de ez egy egészséges, természetes reakció. A gyász nem egyenes vonal, hanem hullámzás – és ebben a hullámzásban minden érzés megengedett – zárta a gondolatait Dr. Makai Gábor.
