Ezek a legjobb gyógynövényteák magas vérnyomásra

Sokan kávéval kezdik a napot, pedig a tea is lehet a napi rutin része, ráadásul néhány gyógynövénytea kifejezetten hasznos lehet magas vérnyomás esetén, és hosszú távon hozzájárulhatnak a szív védelméhez.

Egyes gyógyteák kifejezetten jók magas vérnyomás ellen.

3+1 tea, amely a leghatékonyabban támogatja a magas vérnyomás elleni küzdelmet

Hibiszkusz tea

A hibiszkusz teában található antioxidánsok segítik a szív munkáját. Több vizsgálat is bizonyította, hogy napi két csésze hibiszkusz tea pár hét alatt érezhetően csökkentheti a magas vérnyomást. Hatása különösen a szisztolés értéken mutatkozik meg (ez a vérnyomásmérésnél a felső szám). Ráadásul jótékonyan hathat a koleszterinszintre is, így a hibiszkusz tea igazi szívbarát választás.

Kamillatea

A kamillatea gyerekkorunk jól ismert megfázás elleni teája, felnőttkorban pedig kiváló természetes nyugtató a stresszes munkanapok végén. Egy csésze kamillatea este segíthet ellazulni és jobban aludni, a kiegyensúlyozottabb idegrendszer pedig a vérnyomásértékeken is megmutatkozhat, hiszen a stressz és az alváshiány az egyik leggyakoribb oka a betegségnek.

Citromfű tea

A citromfű finom illata már az első korty előtt megnyugtat. A gyógynövény hatóanyagai segítenek oldani a feszültséget, és javíthatják az alvás minőségét. Ez különösen fontos, hiszen a tartós idegeskedés és a kialvatlanság fokozza a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. A citromfű tea rendszeres fogyasztásával mérsékelhető a stressz, így a szív is megnyugodhat, és a vérnyomás is kedvezőbb értékre állhat be.

Galagonya tea

A galagonya régóta ismert gyógynövény, amelyet főleg a szív és az erek védelmére használnak. A flavonoidokban gazdag galagonya tea javítja a keringést, erősíti a szívizmot, és enyhén csökkentheti a magas vérnyomást. Sokan étrend-kiegészítő formájában szedik, de teaként is remek választás. A hatása lassabban mutatkozik meg, viszont rendszeres fogyasztás esetén hozzájárul a szív egészséges működéséhez és a vérnyomás stabilizálásához. Nem véletlen, hogy a népi gyógyászatban évszázadok óta a szív barátjaként tartják számon.