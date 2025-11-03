Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Elárulta titkát: így dobott le húsz kilót Mária – most úgy érzi magát az édesanya, mint 20 évesen

Elárulta titkát: így dobott le húsz kilót Mária – most úgy érzi magát az édesanya, mint 20 évesen

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 11:30
fogyókúrafogyáséletmódváltás
Gyakran előfordul, hogy az újdonsült anyukák nehezen találják az egyensúlyt, a családjuknak élnek és háttérbe kerülnek a saját igényeik. Lovas Mária akkor kapott észbe, amikor már a párkapcsolatában is problémák jelentkeztek az évek során szerzett túlsúlya miatt. Végül egy hatásos fogyókúra segítségével 20 kilótól sikerült megszabadulnia.
Bors
A szerző cikkei

Lovas Mária abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem kell többfelé főznie, hiszen a párjával egyformán étkeznek, a gyerekek pedig néhány apró változtatással, de szintén ugyanazt kapják. Az édességet azonban nem vonják meg tőlük, hisz mindketten egészségesek, a koruknak megfelelő testsúlyban vannak. Mária ellenben sokáig túlsúllyal küzdött, amitől nemrégiben egy hatékony fogyókúra során sikerült megszabadulnia.

Lovas Mária fogyókúra előtt
Lovas Mária a hatékony fogyókúra előtt 88 kilót nyomott.

„A családnak éltem”

Máriára sokáig nem volt jellemző a túlsúly, világéletében 60-65 kiló között mozgott.

A problémák tíz évvel ezelőtt kezdődtek, amikor várandós lettem a nagyobbik fiammal: kilenc hónap alatt 25 kilót híztam

 – kezdi a mesélést a fiatal anyuka. "Az akkori plusz öthöz hozzájött ez a huszonöt, így 95 kilóval mentem, vagy, ahogy mondani szoktam, gurultam be a kórházba szülni. Később sikerült 70 kilóra visszafogynom, de amikor várandós lettem a második kisfiammal, újra feljött rám 18. Szülés után 88 kilónál meg is állt a mérleg, és ez az állapot öt éven keresztül tartott. A nagyobbik fiam augusztusban töltötte a kilencet, a kisebbik pedig októberben lett hatéves. Sok édesanyához hasonlóan, én is éltem a kétgyermekes háziasszony mindennapjait, mindenki mást előtérbe helyezve. Nem számítottam, vagyis de, számítottam, mert láttam magam a tükörben egy-egy pillanatra, de gyorsan elfordultam, hogy ne kelljen szembenéznem az igazsággal." 

„Megszaporodtak a viták közöttünk”

Idén májusban döntött úgy, hogy végre változtat az életmódján és a fogyókúra és az egészséges étkezés útjára lép. 

"Jött egy olyan fordulópont, amit nevezhetnék akár pofonnak is az élettől, mert felébresztett" – árulja el. 

Rájöttem, hogy nem jó úton haladok. Elvesztem, ez nem én voltam, aki így elhanyagolta magát. Észre sem vettem, hogy ezzel együtt a kapcsolatunkban sem tudok úgy jelen lenni, ahogy igazán kellene. A viták megszaporodtak a párommal, a távolság egyre nőtt közöttünk, és egy ponton ráeszméltem: ha nem szedem össze magam, testileg és – ami talán még fontosabb, lelkileg –, akár véget is érhet minden, amit együtt felépítettünk. 

"Ez a felismerés olyan erővel hatott, hogy úgy éreztem, muszáj változtatnom. Fokozatosan kiűztem az életemből a cukrot és a fehér lisztes ételeket. Persze, néha bűnözök, sőt, meg is engedem magamnak! Egy friss kifli reggel vagy egy szelet pizza, ha összejön a család, belefér. De a többi napon igyekszem odafigyelni: nem tömöm tele magam, mint régen."

Ilyen csinos Lovas Mária a hatékony fogyókúra segítségével
Lovas Mária a fogyókúra végére 20 kilóval kevesebb, 68 kiló lett.

A fogyókúra óta szabadabban, de szabályozottabban étkezik: „Néha belefér a pacalpörkölt”

Ahogy mentek le róla a kilók, egyre tudatosabb lett az étkezésben. 

"Voltak nehéz napok, hiszen édességfüggő vagyok" – vallja be. "Imádom a csokit, a gumicukrot, és mindent, ami édes, finom, cukros vagy sós. Ilyenkor csak belenéztem a tükörbe, vagy megnéztem azt a régi fényképet, amit akkoriban hagytam elkészíteni magamról, és máris letettem azt a finomságot, ami a kezemben volt. Ma már a minőségre és az egyensúlyra figyelek. Nem nehéz ez az életmódváltás, mert a párommal együtt csináljuk, aki eddig 40 kilótól szabadult meg, ami hatalmas teljesítmény, és nagyon büszke vagyok rá! Fontos, mikor és mit eszem, de nem vonok meg magamtól mindent. Egy jó pacalpörkölt például továbbra is jöhet, csak a mennyiségen változtattam. Nem számolok kalóriát, nem szedek fogyasztószereket, viszont mozgok. Igen, néha kell egy pofon az élettől, hogy rájöjjünk: itt az idő változtatni. De soha nem késő újrakezdeni, visszatalálni önmagunkhoz, és hinni abban, hogy a legnagyobb változás belülről indul el. Nekem ez 37 évesen kezdődött, és mostanra újra jól érzem magam a bőrömben, pont úgy, mint húszévesen" – árulta el a 37 éves Mária, aki 88 kilóról 68 kilóra fogyott.

„Időt kell szánni magunkra”

Mária kezdetben ahová csak tudott, biciklivel járt, igazából ez volt az életmódváltásának első lépése.

"Később eljutottam odáig, hogy rendszeresen járok edzőterembe, ahol egy fantasztikus személyi edző, Búz Henrietta segít nekem itt, Nagykőrösön" – meséli. "Heni nemcsak szakmailag kiemelkedő, hanem emberileg is rendkívül inspiráló: korábban számos rangos versenyen ért el kiváló eredményeket. Hatalmas motiváció számomra, hogy egy ilyen tapasztalt és elhivatott edző kísér végig ezen az úton. Ő segít abban, hogy elérjem azt a formát, amit megálmodtam magamnak, lépésről lépésre, kitartással és hittel. Azt gondolom, fontos, hogy mi, nők, igenis szánjunk időt magunkra, a testünkre, a lelkünkre, a feltöltődésre. Csak akkor tudunk igazán adni másoknak, ha mi is jól vagyunk belül. Nem önzés ez, hanem önszeretet. És higgyük el: mi, nők, anyák, társak, dolgozók, harcosok, sokkal erősebbek vagyunk, mint hinnénk."

„Megváltozik a test”

Búz Henriett személyi edző szerint a negyven fölötti nőknek különösen fontos a súlyzós edzés, mert segít megőrizni az izomtömeget, ami gyorsítja az anyagcserét, ezen kívül egyebek között csökkenti a csontritkulást, javítja az egyensúlyt, szív-érrendszer egészségét, pozitívan befolyásolja a mentális egészséget, alvást. 

"Sok nő számára a 30–40 éves kor közötti időszak fordulópont, mert megváltozik a test, a hormonrendszer, főleg szülés után" – magyarázza. "A napi ritmus gyakran háttérbe szorul, az önmagunkra fordított idő sokkal kevesebb, mint amit megszoktunk. Ilyenkor különösen nagy kihívást jelent a fogyás, életmódváltás, még akkor is, ha megvan a megfelelő irány, támogatás. Azt gondolom, ha változtatni szeretnénk, nagyon fontos a célkitűzés. Meg kell fogalmazni, hogy miért is szeretnénk lefogyni. Az sem árt, ha meghatározzuk, hogy mikorra érjük ezt el, mert így jobban tudunk tervezni. Esetleg érdemes bevonni egy barátot, barátnőt versenytársként, hisz így sokkal motiválóbb lehet a mindennapos munka. Sokan azért adják fel hamar az edzést, mert nem látnak azonnali változást. Kitartónak és következetesnek kell lenni, mint az élet minden területén, de ha ez megvan, már 2-3 hónap alatt is csodákat lehet tenni."

Mária kedvenc fogyókúra receptjei

Fitnesz-barát darált húsos tortilla light sajttal és friss zöldségekkel

Tortilla hússal és zöldségekkel - egy kiváló fogyókúra recept
Fitnesz-barát darált húsos tortilla light sajttal és friss zöldségekkel
Fotó: Li_Aba /  Shutterstock 
  • Hozzávalók (2–3 főre): 400 g darált marhahús, 2-3 db teljes kiőrlésű vagy proteines tortilla lap, 50-70 g light sajt (reszelve, pl. mozzarella light vagy laktózmentes), 1 kis fej saláta (pl. római vagy jégsaláta), 1 paradicsom, 1/2 uborka, 1-2 ek. könnyed majonéz, só, bors, fűszerek ízlés szerint (pl. paprika, kömény, oregánó).
  • Elkészítés: a darált húst sózzuk, borsozzuk, és ízlés szerint fűszerezzük (pl. paprika, kömény, oregánó). Keverjük össze jól, majd lapogassuk el a tortilla lapon. Melegítsük egy serpenyőt, tegyük bele a tortillalapot a hússal lefelé. Süssük pár percig, amíg a hús elkezd sülni és a tortilla kicsit megpirul. Fordítsuk át a tortilla lapot, pirítsuk rövid ideig a másik oldalát is.
    Zöldséges feltét: ha a tortilla már kicsit megpirult, húzzuk le a gázról, és tegyük rá a reszelt light sajtot, friss salátát, szeletelt paradicsomot és uborkát, egy kevés könnyed majonézt. Félbe hajtva vagy egyszerűen összehajtva tálaljuk, hogy a töltelék szépen a tortilla lapban maradjon.

Cukkinis-krumplis muszaka cottage cheese mártással

Cukkinis-krumplis muszaka - egy másik kedvenc fogyókúra recept
Cukkinis-krumplis muszaka cottage cheese mártással
Fotó: Marina Mi /  Shutterstock 
  • Hozzávalók (3-4 főre): 2 közepes cukkini (karikázva), 3 közepes burgonya (meghámozva, karikázva), 400 g darált marhahús (vagy csirkemell darálva / tonhal konzerv), 1 fej vöröshagyma (apróra vágva), 2 gerezd fokhagyma, 1 konzerv darabolt paradicsom (400 g), 2 ek. olívaolaj, 1 tk. fűszerpaprika, 1 tk. oregánó vagy bazsalikom, só, bors ízlés szerint, 1 csipet cukor (a paradicsomhoz).
    A cottage cheese mártáshoz: 250 g cottage cheese (szemcsés túró), 100 ml növényi tejszín vagy natúr joghurt/proteines natúr joghurt is lehet, 1 tojás, só, bors ízlés szerint, (opcionálisan egy kevés light reszelt sajt a tetejére).
  • Elkészítés: A krumplit és a cukkinit vékonyan karikázzuk fel. A krumplit enyhén előfőzzük elő (kb. 5 perc forró vízben, ne legyen teljesen puha). A cukkinit kevés olívaolajon, pár percig süssük elő, vagy sütőben 200°C-on 10 percre tegyük be, hogy kicsit megszikkadjon. Egy nagy serpenyőben melegítsünk olívaolajat, pirítsuk meg a hagymát és fokhagymát. Adjuk hozzá a darált húst, sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg fűszerpaprikával. Ha kifehéredett, öntjük bele a paradicsomot, fűszerezzük oregánóval, és 10–15 percig főzzük, amíg sűrű szószt kapunk. Kóstoljuk meg, és ha kell, egy csipet cukorral lágyítsuk. Egy turmixgépben (vagy botmixerrel) keverjük össze: cottage cheese + tojás + joghurt/tejszín + kevés só és bors. Krémes, enyhén darabos mártás lesz — ez váltja ki a besamelt! Egy hőálló tálba vagy tepsibe rakjuk bele: alul krumpli réteg, rá húsos-paradicsomos szósz, rá cukkini réteg, ismét hús, majd a tetejére ismét krumpli majd a legvégén a cottage cheese mártás. Szórhatunk a tetejére egy kevés reszelt light sajtot. 180°C-on 30–35 percig süssük, amíg a teteje megpirul és kissé aranybarna lesz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek további hatékony fogyókúra témában: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu