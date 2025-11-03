Elárulta titkát: így dobott le húsz kilót Mária – most úgy érzi magát az édesanya, mint 20 évesen

Lovas Mária abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem kell többfelé főznie, hiszen a párjával egyformán étkeznek, a gyerekek pedig néhány apró változtatással, de szintén ugyanazt kapják. Az édességet azonban nem vonják meg tőlük, hisz mindketten egészségesek, a koruknak megfelelő testsúlyban vannak. Mária ellenben sokáig túlsúllyal küzdött, amitől nemrégiben egy hatékony fogyókúra során sikerült megszabadulnia.
Máriára sokáig nem volt jellemző a túlsúly, világéletében 60-65 kiló között mozgott.
A problémák tíz évvel ezelőtt kezdődtek, amikor várandós lettem a nagyobbik fiammal: kilenc hónap alatt 25 kilót híztam
– kezdi a mesélést a fiatal anyuka. "Az akkori plusz öthöz hozzájött ez a huszonöt, így 95 kilóval mentem, vagy, ahogy mondani szoktam, gurultam be a kórházba szülni. Később sikerült 70 kilóra visszafogynom, de amikor várandós lettem a második kisfiammal, újra feljött rám 18. Szülés után 88 kilónál meg is állt a mérleg, és ez az állapot öt éven keresztül tartott. A nagyobbik fiam augusztusban töltötte a kilencet, a kisebbik pedig októberben lett hatéves. Sok édesanyához hasonlóan, én is éltem a kétgyermekes háziasszony mindennapjait, mindenki mást előtérbe helyezve. Nem számítottam, vagyis de, számítottam, mert láttam magam a tükörben egy-egy pillanatra, de gyorsan elfordultam, hogy ne kelljen szembenéznem az igazsággal."
Idén májusban döntött úgy, hogy végre változtat az életmódján és a fogyókúra és az egészséges étkezés útjára lép.
"Jött egy olyan fordulópont, amit nevezhetnék akár pofonnak is az élettől, mert felébresztett" – árulja el.
Rájöttem, hogy nem jó úton haladok. Elvesztem, ez nem én voltam, aki így elhanyagolta magát. Észre sem vettem, hogy ezzel együtt a kapcsolatunkban sem tudok úgy jelen lenni, ahogy igazán kellene. A viták megszaporodtak a párommal, a távolság egyre nőtt közöttünk, és egy ponton ráeszméltem: ha nem szedem össze magam, testileg és – ami talán még fontosabb, lelkileg –, akár véget is érhet minden, amit együtt felépítettünk.
"Ez a felismerés olyan erővel hatott, hogy úgy éreztem, muszáj változtatnom. Fokozatosan kiűztem az életemből a cukrot és a fehér lisztes ételeket. Persze, néha bűnözök, sőt, meg is engedem magamnak! Egy friss kifli reggel vagy egy szelet pizza, ha összejön a család, belefér. De a többi napon igyekszem odafigyelni: nem tömöm tele magam, mint régen."
Ahogy mentek le róla a kilók, egyre tudatosabb lett az étkezésben.
"Voltak nehéz napok, hiszen édességfüggő vagyok" – vallja be. "Imádom a csokit, a gumicukrot, és mindent, ami édes, finom, cukros vagy sós. Ilyenkor csak belenéztem a tükörbe, vagy megnéztem azt a régi fényképet, amit akkoriban hagytam elkészíteni magamról, és máris letettem azt a finomságot, ami a kezemben volt. Ma már a minőségre és az egyensúlyra figyelek. Nem nehéz ez az életmódváltás, mert a párommal együtt csináljuk, aki eddig 40 kilótól szabadult meg, ami hatalmas teljesítmény, és nagyon büszke vagyok rá! Fontos, mikor és mit eszem, de nem vonok meg magamtól mindent. Egy jó pacalpörkölt például továbbra is jöhet, csak a mennyiségen változtattam. Nem számolok kalóriát, nem szedek fogyasztószereket, viszont mozgok. Igen, néha kell egy pofon az élettől, hogy rájöjjünk: itt az idő változtatni. De soha nem késő újrakezdeni, visszatalálni önmagunkhoz, és hinni abban, hogy a legnagyobb változás belülről indul el. Nekem ez 37 évesen kezdődött, és mostanra újra jól érzem magam a bőrömben, pont úgy, mint húszévesen" – árulta el a 37 éves Mária, aki 88 kilóról 68 kilóra fogyott.
Mária kezdetben ahová csak tudott, biciklivel járt, igazából ez volt az életmódváltásának első lépése.
"Később eljutottam odáig, hogy rendszeresen járok edzőterembe, ahol egy fantasztikus személyi edző, Búz Henrietta segít nekem itt, Nagykőrösön" – meséli. "Heni nemcsak szakmailag kiemelkedő, hanem emberileg is rendkívül inspiráló: korábban számos rangos versenyen ért el kiváló eredményeket. Hatalmas motiváció számomra, hogy egy ilyen tapasztalt és elhivatott edző kísér végig ezen az úton. Ő segít abban, hogy elérjem azt a formát, amit megálmodtam magamnak, lépésről lépésre, kitartással és hittel. Azt gondolom, fontos, hogy mi, nők, igenis szánjunk időt magunkra, a testünkre, a lelkünkre, a feltöltődésre. Csak akkor tudunk igazán adni másoknak, ha mi is jól vagyunk belül. Nem önzés ez, hanem önszeretet. És higgyük el: mi, nők, anyák, társak, dolgozók, harcosok, sokkal erősebbek vagyunk, mint hinnénk."
Búz Henriett személyi edző szerint a negyven fölötti nőknek különösen fontos a súlyzós edzés, mert segít megőrizni az izomtömeget, ami gyorsítja az anyagcserét, ezen kívül egyebek között csökkenti a csontritkulást, javítja az egyensúlyt, szív-érrendszer egészségét, pozitívan befolyásolja a mentális egészséget, alvást.
"Sok nő számára a 30–40 éves kor közötti időszak fordulópont, mert megváltozik a test, a hormonrendszer, főleg szülés után" – magyarázza. "A napi ritmus gyakran háttérbe szorul, az önmagunkra fordított idő sokkal kevesebb, mint amit megszoktunk. Ilyenkor különösen nagy kihívást jelent a fogyás, életmódváltás, még akkor is, ha megvan a megfelelő irány, támogatás. Azt gondolom, ha változtatni szeretnénk, nagyon fontos a célkitűzés. Meg kell fogalmazni, hogy miért is szeretnénk lefogyni. Az sem árt, ha meghatározzuk, hogy mikorra érjük ezt el, mert így jobban tudunk tervezni. Esetleg érdemes bevonni egy barátot, barátnőt versenytársként, hisz így sokkal motiválóbb lehet a mindennapos munka. Sokan azért adják fel hamar az edzést, mert nem látnak azonnali változást. Kitartónak és következetesnek kell lenni, mint az élet minden területén, de ha ez megvan, már 2-3 hónap alatt is csodákat lehet tenni."
