Elárulta titkát: így dobott le húsz kilót Mária – most úgy érzi magát az édesanya, mint 20 évesen

Lovas Mária abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem kell többfelé főznie, hiszen a párjával egyformán étkeznek, a gyerekek pedig néhány apró változtatással, de szintén ugyanazt kapják. Az édességet azonban nem vonják meg tőlük, hisz mindketten egészségesek, a koruknak megfelelő testsúlyban vannak. Mária ellenben sokáig túlsúllyal küzdött, amitől nemrégiben egy hatékony fogyókúra során sikerült megszabadulnia.

Lovas Mária a hatékony fogyókúra előtt 88 kilót nyomott.

„A családnak éltem”

Máriára sokáig nem volt jellemző a túlsúly, világéletében 60-65 kiló között mozgott.

A problémák tíz évvel ezelőtt kezdődtek, amikor várandós lettem a nagyobbik fiammal: kilenc hónap alatt 25 kilót híztam

– kezdi a mesélést a fiatal anyuka. "Az akkori plusz öthöz hozzájött ez a huszonöt, így 95 kilóval mentem, vagy, ahogy mondani szoktam, gurultam be a kórházba szülni. Később sikerült 70 kilóra visszafogynom, de amikor várandós lettem a második kisfiammal, újra feljött rám 18. Szülés után 88 kilónál meg is állt a mérleg, és ez az állapot öt éven keresztül tartott. A nagyobbik fiam augusztusban töltötte a kilencet, a kisebbik pedig októberben lett hatéves. Sok édesanyához hasonlóan, én is éltem a kétgyermekes háziasszony mindennapjait, mindenki mást előtérbe helyezve. Nem számítottam, vagyis de, számítottam, mert láttam magam a tükörben egy-egy pillanatra, de gyorsan elfordultam, hogy ne kelljen szembenéznem az igazsággal."

„Megszaporodtak a viták közöttünk”

Idén májusban döntött úgy, hogy végre változtat az életmódján és a fogyókúra és az egészséges étkezés útjára lép.

"Jött egy olyan fordulópont, amit nevezhetnék akár pofonnak is az élettől, mert felébresztett" – árulja el.

Rájöttem, hogy nem jó úton haladok. Elvesztem, ez nem én voltam, aki így elhanyagolta magát. Észre sem vettem, hogy ezzel együtt a kapcsolatunkban sem tudok úgy jelen lenni, ahogy igazán kellene. A viták megszaporodtak a párommal, a távolság egyre nőtt közöttünk, és egy ponton ráeszméltem: ha nem szedem össze magam, testileg és – ami talán még fontosabb, lelkileg –, akár véget is érhet minden, amit együtt felépítettünk.

"Ez a felismerés olyan erővel hatott, hogy úgy éreztem, muszáj változtatnom. Fokozatosan kiűztem az életemből a cukrot és a fehér lisztes ételeket. Persze, néha bűnözök, sőt, meg is engedem magamnak! Egy friss kifli reggel vagy egy szelet pizza, ha összejön a család, belefér. De a többi napon igyekszem odafigyelni: nem tömöm tele magam, mint régen."