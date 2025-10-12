Krisztina fogyókúrájának titka: „Nem szabad sanyargatni magunkat”

Sokan tartanak attól, hogy életmódváltó vagy valamilyen mozgásos csoportba járjanak. A 36 éves Reichel Krisztina szerint sok erőt tud adni egy-egy ilyen támogató közösség, és az emberek többsége felnéz azokra, akik tesznek magukért és kőkemény munkát fektetnek abba, hogy lefogyjanak vagy jobbá váljanak. Habár ő maga sosem küzdött túl nagy túlsúllyal, néhány kiló felesleg is arra ösztönözte, hogy egy hatékony fogyókúra mellett döntsön.
Gyerekkorában igazi örökmozgó, sportos kislány volt, nagyon szeretett biciklizni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, ugrókötelezni, labdázni.
"Már általános iskolás koromban is volt 2 kilós kézi és 1 kilós bokasúlyzóm is, otthon ugrabugráltam a fitnesz műsorokra a tv előtt, természetes volt számomra a mozgás öröme" – árulja el. "Ahogy kezdtem felnőni, a gimnazista, egyetemi éveim alatt fontosabb lett a tanulás, elmaradtak a mindennapos sport tevékenységek.
Nem voltam nagyon túlsúlyos, de 5-10 kiló felesleg mindig volt rajtam. Sosem voltam igazán elégedett magammal.
Pajzsmirigy alulműködésem van 17 éves korom óta, valószínűleg ez is közrejátszott a súlyproblémák és a fáradtság érzésében. Fiatal felnőttként nem szerettem strandra járni, bizonyos programokon részt venni, mert úgy éreztem nincs meg hozzá a kellő fizikumom. A legelső felismerésem ekkor jött, hogy nem zárhatom ki magam az élet adta szépségekből, fel kell ráznom magam és jobban részt kell vennem az aktív programokon is."
Számos étrenddel próbálkozott az elmúlt évek alatt, több-kevesebb sikerrel, de a keto diéta bizonyult a leghatékonyabbnak.
"Erik Facebook-oldalát régóta követem, de korábban leginkább csak a főzős videóit néztem meg" – meséli. "A kedvenceim azok voltak, ahol a kisfiával ügyeskedtek a konyhában. Tetszett, hogy gyorsan, egyszerűen elkészíthető, egészséges ételeket mutatnak be, a vicces, közvetlen, nagyon emberi személyiségük pedig csak hab volt az ő keto-tortájuk tetején. Tavaly télen rengeteg felesleg volt rajtam, megláttam, hogy egy 8 hetes kihívásra készül, pár nappal a kezdés előtt, úgy döntöttem, hogy belevágok. Azt álmodni sem mertem volna, hogy ilyen jól fog menni, hogy a top 10-be kerülök, hiszen az alapoknál kellett kezdenem az egészet. Egyszerűen elkészíthető, teljesen hétköznapi alapanyagokból összeállított keto diétás étrendet adott nekünk, sokszor 2 étkezésre lebontva a megfőzött, sütött ételt. Szerintem ez fontos, mert életmódot csak úgy lehet váltani és megtartani, ha beleilleszthető a mindennapokba, a munka, család és egyéb programok mellett is kivitelezhető. Természetesen nekem is voltak fárasztó, hosszú napjaim, ilyenkor édesanyám néha átvállalta a főzést helyettem. Jelenleg nem tartom ilyen szigorúan ezt az étrendet, de igyekszem egészségesen étkezni és ketogén alapanyagból főzni” – magyarázta Krisztina, akinek 75 kilóról 64 kilóra sikerült fogynia, összesen 11 kilót leadva."
Rengeteg pozitív hatása van Kriszti fogyásának, például nőtt az önbizalma, csinosabb és szűkebb ruhákat is fel tud venni és úgy érzi, kivirult.
"Leginkább annak örülök, hogy bizonyítottam magamnak, hogy bármire képes vagyok, ha hiszek magamban és teszek az álmaimért" – vallja be. "Nem másokra kell hasonlítanunk, hanem saját magunkat elfogadni, saját magunkért fejlődni, az egészségünkért, a testi és lelki összhangért, a boldog életért. Ha ezért egy kicsit is képesek vagyunk tenni, már büszkék lehetünk önmagunkra. A titok pont ez, s a tanácsom az, hogy mindenki próbálja megtalálni a maga útját, ami számára járható: olyan mozgásformát találni, amit élvezettel csinál, úgy étkezni, ami az életvitelébe, egészségi állapotába beilleszthető hosszú távon.
Ne sanyargassuk magunkat, a cél nem egy rövid, szigorú diéta teljesítése, hanem egy egészséges, harmonikus, boldog élet kialakítása.
Ha vannak rosszabb időszakaink sem szabad neheztelnünk magunkra, csak törekedni arra, hogy az útról, amit jónak gondolunk, ne térjünk le nagyon, higgyünk magunkban és tegyük mindig azt, ami számunkra a legjobb."
Kriszti pár éve rendszeresen biciklizik, ami igazi szerelem lett az életében.
"Megtaláltam azt az eszközt, ahol egyedül is jól tudom érezni magam, aktív tevékenységet folytatva töltődhetek fel a természetben testileg és lelkileg egyaránt" – meséli. "Rengeteg helyet bejártam biciklivel, olyan látványosságokat fedezve fel, amiket autóval észre sem venne az ember. Barátokkal hosszabb, városnéző, kiránduló tekerésekre szoktam menni, átélhettem milyen biciklivel átlépni az országhatárt, vagy például, hogy mekkora élményt ad egy hegy tetejére felcipelni a kerékpárt, hogy egy várromból készíthessük el a tökéletes fotót az elénk táruló panorámával. De megtanultam azt is, hogy egyedül is útnak merek indulni, ismeretlen helyeket is felfedezni a Zselicben, vagy Kaposvárról egyedül feltekerni a Balatonra, hogy ússzak egyet, amit egyébként korábban társaságban sem szívesen tettem meg. Ez hatalmas önbizalmat adott nekem. Mikor egyedül indulok útnak, a környezetre is másként tudok figyelni, s úgy érzem ki tudom zárni a mindennapok nyüzsgését, az éppen aktuális gondjaim, s mire hazaérek kitisztul a fejem és feltöltődik a lelkem szépséggel és nyugalommal."
Az őszi életmódváltás, újrakezdés legalább olyan népszerű, mint az év eleji, hiszen sokan megengedőbbek magukkal nyáron, viszont az ünnepekre szeretnének jobb formába kerülni, ilyenkor a keto diéta is gyakran előtérbe kerül.
"Sajnos az emberek döntő többsége, a mai napig a mozgással köti össze az életmódváltást" – mondja a szakértő. "Amikor elhatározzák, hogy fogyni akarnak, addig jutnak, hogy elmennek futni, elkezdenek edzeni. Pedig ma már tudományos kutatások bizonyítják, hogy a kalóriákon, makrókon múlik minden. De ha józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor is könnyű rájönni, hogy hiába edz valaki heti három órát, ha közben sokkal többet és egészségtelenül étkezik, mint kellene. Lehet, hogy az első időszakban jobban érzi majd magát, de gyorsan adaptálódik hozzá a szervezet, és nem fog lefogyni. Nem a sport ellen beszélek, hiszen én is hetente ötször, hatszor edzek, de ha valaki fogyni szeretne, akkor önmagában a mozgás kevés, ahogyan a zsírégető kapszula, a zöld tea és a böjt sem garantálja a hosszútávú sikert. A változást akkor fogod elérni, ha kiszámolod, hogy mennyi kalóriára van szükséged és ezt száz százalékosan betartod."
