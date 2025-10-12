Krisztina fogyókúrájának titka: „Nem szabad sanyargatni magunkat”

Sokan tartanak attól, hogy életmódváltó vagy valamilyen mozgásos csoportba járjanak. A 36 éves Reichel Krisztina szerint sok erőt tud adni egy-egy ilyen támogató közösség, és az emberek többsége felnéz azokra, akik tesznek magukért és kőkemény munkát fektetnek abba, hogy lefogyjanak vagy jobbá váljanak. Habár ő maga sosem küzdött túl nagy túlsúllyal, néhány kiló felesleg is arra ösztönözte, hogy egy hatékony fogyókúra mellett döntsön.

Reichel Krisztina fogyókúra előtt.

Fogyókúra előtt kerülte az aktív programokat

Gyerekkorában igazi örökmozgó, sportos kislány volt, nagyon szeretett biciklizni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, ugrókötelezni, labdázni.

"Már általános iskolás koromban is volt 2 kilós kézi és 1 kilós bokasúlyzóm is, otthon ugrabugráltam a fitnesz műsorokra a tv előtt, természetes volt számomra a mozgás öröme" – árulja el. "Ahogy kezdtem felnőni, a gimnazista, egyetemi éveim alatt fontosabb lett a tanulás, elmaradtak a mindennapos sport tevékenységek.

Nem voltam nagyon túlsúlyos, de 5-10 kiló felesleg mindig volt rajtam. Sosem voltam igazán elégedett magammal.

Pajzsmirigy alulműködésem van 17 éves korom óta, valószínűleg ez is közrejátszott a súlyproblémák és a fáradtság érzésében. Fiatal felnőttként nem szerettem strandra járni, bizonyos programokon részt venni, mert úgy éreztem nincs meg hozzá a kellő fizikumom. A legelső felismerésem ekkor jött, hogy nem zárhatom ki magam az élet adta szépségekből, fel kell ráznom magam és jobban részt kell vennem az aktív programokon is."

„Egyszerűen elkészíthető ételekkel fogytam le”

Számos étrenddel próbálkozott az elmúlt évek alatt, több-kevesebb sikerrel, de a keto diéta bizonyult a leghatékonyabbnak.

"Erik Facebook-oldalát régóta követem, de korábban leginkább csak a főzős videóit néztem meg" – meséli. "A kedvenceim azok voltak, ahol a kisfiával ügyeskedtek a konyhában. Tetszett, hogy gyorsan, egyszerűen elkészíthető, egészséges ételeket mutatnak be, a vicces, közvetlen, nagyon emberi személyiségük pedig csak hab volt az ő keto-tortájuk tetején. Tavaly télen rengeteg felesleg volt rajtam, megláttam, hogy egy 8 hetes kihívásra készül, pár nappal a kezdés előtt, úgy döntöttem, hogy belevágok. Azt álmodni sem mertem volna, hogy ilyen jól fog menni, hogy a top 10-be kerülök, hiszen az alapoknál kellett kezdenem az egészet. Egyszerűen elkészíthető, teljesen hétköznapi alapanyagokból összeállított keto diétás étrendet adott nekünk, sokszor 2 étkezésre lebontva a megfőzött, sütött ételt. Szerintem ez fontos, mert életmódot csak úgy lehet váltani és megtartani, ha beleilleszthető a mindennapokba, a munka, család és egyéb programok mellett is kivitelezhető. Természetesen nekem is voltak fárasztó, hosszú napjaim, ilyenkor édesanyám néha átvállalta a főzést helyettem. Jelenleg nem tartom ilyen szigorúan ezt az étrendet, de igyekszem egészségesen étkezni és ketogén alapanyagból főzni” – magyarázta Krisztina, akinek 75 kilóról 64 kilóra sikerült fogynia, összesen 11 kilót leadva."