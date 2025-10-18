Nóri közel 70 kilót fogyott: „Kenyér helyett töpörtyű és füstölt kolbász a titok”

Rengeteg koplalás, elkeseredettség, sikertelen fogyókúra áll Nóri mögött, ahogy azt a legtöbb életmódváltó szintén gyakran átéli. Amikor meglátta a mérlegen a sokkoló 121.7 kilót, úgy döntött, ad egy utolsó esélyt magának és egy újféle fogyókúrának.

Kenyeri Klári fogyókúra előtt 121 kilót nyomott

„Nem bírtam a stresszt”

Nóri világéletében hízékony alkat volt, ráadásul azt mondja, hogy az alacsony termete miatt már 1-2 kiló is meglátszik rajta.

– Fiatalon mindig sportoltam, így akkor ez még nem okozott problémát – idézi fel korábbi éveit. – A durva elhízás 30 éves korom után kezdődött, pánikbeteg lettem és evéssel kompenzáltam. A túlsúly persze hatással volt az egészségemre is, 35 éves koromtól vérnyomás csökkentőt szedtem és magas volt a vércukrom is, nem sok választott el az IR-től, vagy a cukorbetegségtől, fájtak az ízületeim. Aztán 42 évesen a vérnyomásom gyógyszer mellett is 140-150 körül mozgott, a pulzusom tartósan 90-100 körül, vércukor szintem 8-9 volt. Arról nem beszélve, hogy nem tudtam tükörbe nézni, utáltam magamat. Az idegeim sem bírták jól a terhelést, a legkisebb stresszre is csapkodtam, ordítottam vagy bőgtem. Az is gondot okozott, hogy a sarokig elmenjek. Lihegtem, nem tudtam lehajolni bekötni a cipőmet. Legnagyobb ellenségeim a mérleg és a tükör voltak, nem igazán tudtam magamnak ruhát venni sem, mert ekkora méretben alig van választék.

„Elég a fóka életből!”

Végül 2020 júniusában jött a fordulat, amikor életmódot váltott. Már kis idő után napról-napra kevesebbet mutatott a mérleg, egyre jobban érezte magát, jobban bírta a stresszhelyzeteket.

– Biztos vagyok benne, hogy ha nem váltok, akkor ötvenakárhány évesen meghaltam volna valamilyen érrendszeri betegségben, de az is biztos, hogy várt volna rám két klassz csípőprotézis, vagy egy gerincsérv – mondja. – A covid kezdetén, júniusban egy ismert fittness guru közzétett egy videót, amiben a túlsúlyosokról beszélt, ami egyébként nagy port kavart. Ugyanakkor minden fórumon azt szajkózták, hogy a túlsúlyosok voltak a legnagyobb veszélyben, és köztük a legnagyobb a halálozási arány a covidban. Ezek adták meg a löketet és elhatároztam, hogy elég a “fóka életből”! Elkezdtem utána nézni a ketogén diétának, ami nem más, mint a szénhidrát minimalizálása az étrendben, konkrétan minden olyan étel tilos, melynek 100 grammjában több, mint 7 gramm a szénhidrát. Nekem nagyon bevált, nem éheztem, mert pontosan azt ehettem, amit szeretek, húsokat, füstölt árut, tojást, zsírosabb tejtermékeket, ugyanis valaminek minél magasabb a zsírtartalma, annál alacsonyabb a szénhidrát tartalma.