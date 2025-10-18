Nóri közel 70 kilót fogyott: „Kenyér helyett töpörtyű és füstölt kolbász a titok”

Rengeteg koplalás, elkeseredettség, sikertelen fogyókúra áll Nóri mögött, ahogy azt a legtöbb életmódváltó szintén gyakran átéli. Amikor meglátta a mérlegen a sokkoló 121.7 kilót, úgy döntött, ad egy utolsó esélyt magának és egy újféle fogyókúrának.
Nóri világéletében hízékony alkat volt, ráadásul azt mondja, hogy az alacsony termete miatt már 1-2 kiló is meglátszik rajta.
– Fiatalon mindig sportoltam, így akkor ez még nem okozott problémát – idézi fel korábbi éveit. – A durva elhízás 30 éves korom után kezdődött, pánikbeteg lettem és evéssel kompenzáltam. A túlsúly persze hatással volt az egészségemre is, 35 éves koromtól vérnyomás csökkentőt szedtem és magas volt a vércukrom is, nem sok választott el az IR-től, vagy a cukorbetegségtől, fájtak az ízületeim. Aztán 42 évesen a vérnyomásom gyógyszer mellett is 140-150 körül mozgott, a pulzusom tartósan 90-100 körül, vércukor szintem 8-9 volt. Arról nem beszélve, hogy nem tudtam tükörbe nézni, utáltam magamat. Az idegeim sem bírták jól a terhelést, a legkisebb stresszre is csapkodtam, ordítottam vagy bőgtem. Az is gondot okozott, hogy a sarokig elmenjek. Lihegtem, nem tudtam lehajolni bekötni a cipőmet. Legnagyobb ellenségeim a mérleg és a tükör voltak, nem igazán tudtam magamnak ruhát venni sem, mert ekkora méretben alig van választék.
Végül 2020 júniusában jött a fordulat, amikor életmódot váltott. Már kis idő után napról-napra kevesebbet mutatott a mérleg, egyre jobban érezte magát, jobban bírta a stresszhelyzeteket.
– Biztos vagyok benne, hogy ha nem váltok, akkor ötvenakárhány évesen meghaltam volna valamilyen érrendszeri betegségben, de az is biztos, hogy várt volna rám két klassz csípőprotézis, vagy egy gerincsérv – mondja. – A covid kezdetén, júniusban egy ismert fittness guru közzétett egy videót, amiben a túlsúlyosokról beszélt, ami egyébként nagy port kavart. Ugyanakkor minden fórumon azt szajkózták, hogy a túlsúlyosok voltak a legnagyobb veszélyben, és köztük a legnagyobb a halálozási arány a covidban. Ezek adták meg a löketet és elhatároztam, hogy elég a “fóka életből”! Elkezdtem utána nézni a ketogén diétának, ami nem más, mint a szénhidrát minimalizálása az étrendben, konkrétan minden olyan étel tilos, melynek 100 grammjában több, mint 7 gramm a szénhidrát. Nekem nagyon bevált, nem éheztem, mert pontosan azt ehettem, amit szeretek, húsokat, füstölt árut, tojást, zsírosabb tejtermékeket, ugyanis valaminek minél magasabb a zsírtartalma, annál alacsonyabb a szénhidrát tartalma.
Nóri számára csak az volt egy picit nehéz, hogy az első hetekben átállítsa az agyát: a pörkölt mellé nem kell köret, a húsok mellé nem kell kenyér, a tojásrántotta magában is tökéletes.
– Beléptem ketogén csoportokba, ahol sok jótanácsot kaptam – árulja el. – A lányom, Dorka volt a legfőbb szövetségesem, igazából talán ő volt az egyetlen, aki végig rendíthetetlenül hitt bennem és bíztatott. Egyáltalán nem szenvedtem és soha nem éreztem magam olyan jól, mint akkor. Nevettem miközben ettem a sült szalonnát, mert tudtam, hogy másnap reggel megint kevesebbet mutat majd a mérleg. Persze előfordult néha, hogy megéreztem a frissen sült kenyér illatát és kicsit összefutott a nyál a számban, de ilyenkor bedobtam egy kis töpörtyűt, vagy beleharaptam egy szál házi füstölt kolbászba. A fogyással együtt rendbe jött az egészségem, lement a vérnyomásom, a vércukrom, nem fáj semmim, és persze nem utolsó szempont az esztétika sem, hiszen minden nő szeretne jól kinézni” – magyarázta a 47 éves Nóri, akinek 121 kilóról 53 kilóra sikerült fogynia.
Miután a túlsúly javát leadta, szeretett volna mozogni is, két – három éve kezdett el konditerembe járni.
– Nagy segítségemre volt Milosné Csornai Klaudia személyi edző barátnőm, akinek van egy fitnesz terme Kőszegen, ahol lakom és hozzá jártam edzeni – meséli. – Amíg élek hálás leszek neki, hiszen nem csak a testemet, de a lelkemet is edzette, így az önbizalmam is elkezdett visszajönni a föld alól. Most már itthon edzek, heti 3-4 alkalommal, de néha eljárok terembe is. Az étrendem újra megreformáltam a sport miatt, mert az edzésekhez kell azért szénhidrát és fehérje, de most is kalória deficitben vagyok. Sokkal energikusabb, vidámabb vagyok. Igazából soha nem voltam ilyen kirobbanó formában. Az egészségemről nem is beszélve. Az edzés olyan, mint egy lelki zuhany, így aztán a hétköznapokban felgyülemlett stresszt a súlyzókkal vezetem le. Túl kell lépni a saját határaidon. Mikor az agyad azt mondja, hogy nem tudsz többet guggolni, akkor még tudsz legalább hármat. Te irányítasz, te vagy az egyetlen, aki akadálya lehet a fejlődésednek.
Végtelenül hálás az új életéért, hiszen már nem csapkod, nem ordibál, bírja a terhelést fizikailag és mentálisan is és a tükör kezd a barátja lenni.
– Annyi bántó jelzőt kaptam régen: tehén, igénytelen, disznó, gusztustalan, hányinger – árulja el. – Hogy nehéz volt-e innen felállni?! Nem volt mindig könnyű, de nem kellett belehalni. Csinálni kellett napról napra, hétről hétre. Nagyon sokan segítettek és elviselték az agymenéseimet és sokan voltak, akik nem hittek bennem. Nekik is köszönettel tartozom, mert az ő negatív energiájukat átalakítottam pozitívvá. Bármilyen harc dúl a lelkünkben, mindig van választásunk. Rajtunk múlik, melyik úton indulunk el. Én megyek tovább, mert most már élvezem és szeretem csinálni. A régi kisdongó énem a sarokig nem tudott elmenni 140-es pulzus nélkül. Az új, kis törpe terminátor énem meg a világból kimegy és leguggol 50 kilóval a nyakában. Tudom, hogy van, akinek ez kevés, de nekem óriási eredmény.
