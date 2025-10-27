BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hihetetlen fogyás: Rácz Géza két embernyi túlsúlytól szabadult meg, hamarosan kés alá fekszik

Rácz Géza
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 08:30
Hatvan kiló bőrtől szabadítják meg a plasztikai sebészek hamarosan az ország egykori legkövérebb tinédzserét. Rácz Géza alatt 2020-ban még 320 kilót mutatott a mérleg, de mára megszabadult a súlytöbblete jelentős részétől.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, Rácz Géza 2020 nyarán vált országosan ismert hírességgé. Az akkor 17 éves fiatal alatt 320-at mutatott a mérleg, így méltán nyerte el az ország legkövérebb tinédzsere címet. A riportunk nyomán felkarolta Schobert Norbert életmód-tanácsadó, a férfi pedig 5 év alatt csaknem 170 kilótól szabadult meg.

Rácz Géza rengeteget fogyott
Rácz Géza már nem az ország legkövérebb férfija  Fotó: Bors

Géza végre kezdi magát igazán jól érezni. Már nem rabja a saját testének, és kisebb távú kocogásra is képes. A testtömege a gigantikus fogyás után nem gyarapodik, bizonyára annak köszönhetően, hogy a fiatal a gondolkodását is átalakította.

Régen egy titokzatos hang biztatott arra, hogy minél többet egyek. Biztos vagyok benne, hogy ezért híztam el. A végén már alig tudtam mozogni, és egy néhány perces sétától kifulladtam. A legszörnyebb az volt az egészben, hogy tudtam: ha nem kapok időben segítséget, meghalok

 – mondta a Borsnak Rácz Géza.

A férfi élete az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott. Jelenleg a zenei karrierjére fókuszál: bízik benne, hogy rövid időn belül sikerül rapperként befutnia. A Youtube-csatornájára számos videót feltöltött, hogy az egyre szélesedő rajongótábora előtt a tehetségét bizonyítsa. A saját állítása szerint topmodellszépségű hölgyek ostromolják, így kedvére válogathat az ajánlatok között.

Rácz Géza kigyúrja magát

A fogyásnak azonban egy kellemetlen mellékhatása is van: a rapper bőre nem zsugorodott a testével együtt, ezért hamarosan kés alá kell feküdnie.

Ha minden a tervek szerint alakul, novemberben kezdik el a műtétsorozatot. Az orvosok azt mondták, a megnyúlt bőrömet 5 részletben távolítják el. A folyamat végén már csak 100 kilós leszek, akkor pedig végre kigyúrhatom magamat

 – fejezte be Géza.

 

