Szilvia 44 kilót fogyott: „Újabb gardróbcsere előtt állok”

Természetes, hogy amikor belekezdünk egy új étrendbe, mindinkább egy fogyókúrába, mindent tökéletesen szeretnénk csinálni. Németh Szilvia is átesett ezen a fázison, de két hónap után lazított a szabályokon. Szerinte sokat segít, hogy ha nem tragédiaként fogjuk fel az életmódváltást. Sokakban merül fel a kérdés: "hogyan lehet fogyni hatékonyan", mi egy személyes fogyás történettel adjuk mg erre a választ. Reméljük sokak számára szolgál motivációként.
Szilvia, akit sokan csak Sziszinek hívnak, sosem volt az a nádszál alkatú lány. Most még is ő árulja el, mi a sikeres fogyás titka.
– Mindig szerettem enni – vallja be. – Úgy emlékszem, hogy középiskolás koromban kezdtem magam jobban elengedni. Cukrásznak tanultam. Első osztályban megkaptuk az egyennadrágot a kis gombos kabáttal együtt, de mire harmadikos lettem, már alig tudtam begombolni. Amikor levágtuk egyenesre a sütiket és megmaradtak a végek, nem kellett kétszer mondani, hogy a kukában landoljon-e vagy inkább a számban. Középsuli után rögtön elmentem dolgozni. Ahogy teltek az évek, többször belekezdtem egy-egy diétába, de nem tartott tovább 1-2 hétnél. Lement 5 kg, majd megállt a súlyom, és abbahagytam az egészet. Aztán 2019-ben elvesztettem apukámat, ami nagyon megviselt. Bánatomban természetesen a kajához nyúltam. Időnként megmértem magam, de amíg 100 kg alatt voltam, megnyugodtam, hogy nincs nagy baj és folytattam tovább az addigi életmódot. Nem érdekelt, beletörődtem, hogy kövér vagyok.
A fiatal nő családjában senki nem volt vékony alkatú, így azt gondolta, hogy örökletes a túlsúlya, ami ellen nem tudna tenni. Most azonban a fogyás előtte-utána képek magukért beszélnek.
– Sokszor csúfoltak, például azt mondták, hogy „dagadt vagy” – árulja el. – Aztán jöttek az egészségügyi gondok is: magas vérnyomás, pajzsmirigy probléma és megjelent az inzulinrezisztencia is. Még ekkor sem tulajdonítottam neki nagyobb figyelmet, mert azt gondoltam, hogy ezeket is örököltem. Hosszú idő után, 2024-ben újra ráálltam a mérlegre, ami 112 kg-t mutatott, de őszintén szólva, az sem érdekelt, hogy már 100 pluszos vagyok. Emlékszem, egy februári napon, a munkahelyünkön ültünk a kolléganőmmel és együtt úgy döntöttünk, hogy diétába fogunk. Egyrészt neki köszönhetem a változást, mert addig a pontig, amíg nem vetette fel az ötletet, nem foglalkoztam a témával. Gondoltam, rendben, próbáljuk meg. Kicsit kutakodtam az interneten és letöltöttem egy kalóriaszámlálós applikációt, ami kiszámolta, hogy mennyi kalóriát vihetek be egy nap. Két hónapig csináltam, folyamatosan frissen készítettem mindent, dobozoltam és mértem. Le is ment 14kg.
Sziszi belefáradt abba, hogy munka mellett ilyen sok mindenre figyeljen egyszerre. Úgy érezte, hogy ezt nem fogja tudni hosszútávon tartani.
– Mégsem adtam fel, csak annyit változtattam, hogy már nem mértem és nem számolgattam – meséli. Nagyjából tisztában voltam vele, hogy mit szabad és mit nem. Így sokkal könnyebb volt. Nem éreztem diétának egy percig sem, hiszen ez életmódváltás lett. Van különbség és így fejben is könnyebb volt elfogadni, hogy nem pár hétről fog szólni, mint egy diétában, hanem életmódot váltok, ami akár örökre szólhat. Megtanultam, hogy nem mindig az alapanyaggal van a gond, hanem azzal, hogy hogyan készítem el. Lehet enni finomakat így is. Sőt, nagyon is. Bármit megkívánok, megcsinálom alakbarátabb verzióban. Az is belefér, hogy időnként elmenjek hamburgerezni vagy a mamánál egyek egy finom ebédet, de utána ugyanúgy tartom a saját étrendem. Mindenkinek azt tanácsolom, aki belekezd, hogy ne adja fel. Nem lehet minden nap jó, de minden napban van valami jó. Magamnak is mindig ezt mondom, hogy ha egy picit padlón vagyok” – árulta el a 29 éves nő, akinek 112 kilóról 68 kilóra sikerült fogynia.
Napi négy-öt alkalommal ül le az asztalhoz, igyekszik sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani.
– Jármin rizst rizspárolóban készítek, krumplit, édesburgonyát airfryerben, tészták közül olyan fogyasztok, ami csicseriborsóból vagy vöröslencséből készült – meséli. – Szeretem a csirkemellet, pulykát megsütve, vagy akár pörköltnek. Olaj, zsír helyett olíva olajat vagy kókusz sprayt használok. Ha pedig sütök magamnak valamit, akkor cukor helyett, egy érettebb banánt szoktam bele csempészni, nagyon ritkán eritritet. Tojást mindenféle változatban szívesen eszem, illetve burrata-t, mozzarela light-ot, túrót. A fehér kenyeret elhagytam, helyette néha kovászos kenyeret veszek. Másfél éve minden reggel proteines zabkását eszem és imádom, nem cserélném le semmiért. Ez a kedvenc étkezésem, egyszerűen nem tudom megunni. Ebédre csibemell valamilyen formában és mellé rizs, krumpli és zöldség. Uzsonnára almát és protein joghurtot vagy protein szeletet. Vacsorára pedig tojást, sajtot, zöldségeket.
Sziszivel hatalmasat fordult a világ az elmúlt másfél évben amellett, hogy lefogyott és helyre jött az egészsége.
– Felkerestem egy személyi edzőt, akivel a mai napig heti háromszor edzek. Elkezdtem futni is, bár az elején nehezen ment, nem bírták a térdeim, hisz évekig cipeltem nem kevés súlyt magamon. Idén eldöntöttem, hogy részt szeretnék venni valamilyen versenyen. Májusban megvolt az első Spartanom, júniusban egy 3.5km-es futóverseny, júliusban 4km-es, augusztusban pedig Budapesten 6km-es. Múlt év őszén váltottam ruhatárat. 44-46-os méretből 38-36-os méret lettem. Most épp egy újabb gardróbcsere vár rám. Hihetetlen, hogy 2023-ban még este 11-kor is csipset zabáltam a tv előtt, most meg már futóversenyekre járok. Elképesztő, hogy kitartással hova lehet eljutni egy kis időn belül. Szerencsére a családom és a barátaim is támogattak, és ebben az évben rám talált a szerelem is. Most már fél éve, hogy mellettem van ő is mindenben, sőt, együtt járunk versenyekre.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.