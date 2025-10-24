Szilvia 44 kilót fogyott: „Újabb gardróbcsere előtt állok”

Természetes, hogy amikor belekezdünk egy új étrendbe, mindinkább egy fogyókúrába, mindent tökéletesen szeretnénk csinálni. Németh Szilvia is átesett ezen a fázison, de két hónap után lazított a szabályokon. Szerinte sokat segít, hogy ha nem tragédiaként fogjuk fel az életmódváltást. Sokakban merül fel a kérdés: "hogyan lehet fogyni hatékonyan", mi egy személyes fogyás történettel adjuk mg erre a választ. Reméljük sokak számára szolgál motivációként.

Németh Szilvia fogyókúra előtt

A fogyókúra előtt nagyon sokat evett Szilvia

Szilvia, akit sokan csak Sziszinek hívnak, sosem volt az a nádszál alkatú lány. Most még is ő árulja el, mi a sikeres fogyás titka.

– Mindig szerettem enni – vallja be. – Úgy emlékszem, hogy középiskolás koromban kezdtem magam jobban elengedni. Cukrásznak tanultam. Első osztályban megkaptuk az egyennadrágot a kis gombos kabáttal együtt, de mire harmadikos lettem, már alig tudtam begombolni. Amikor levágtuk egyenesre a sütiket és megmaradtak a végek, nem kellett kétszer mondani, hogy a kukában landoljon-e vagy inkább a számban. Középsuli után rögtön elmentem dolgozni. Ahogy teltek az évek, többször belekezdtem egy-egy diétába, de nem tartott tovább 1-2 hétnél. Lement 5 kg, majd megállt a súlyom, és abbahagytam az egészet. Aztán 2019-ben elvesztettem apukámat, ami nagyon megviselt. Bánatomban természetesen a kajához nyúltam. Időnként megmértem magam, de amíg 100 kg alatt voltam, megnyugodtam, hogy nincs nagy baj és folytattam tovább az addigi életmódot. Nem érdekelt, beletörődtem, hogy kövér vagyok.

Egészségügyi problémák jelentkeztek a fogyás előtt

A fiatal nő családjában senki nem volt vékony alkatú, így azt gondolta, hogy örökletes a túlsúlya, ami ellen nem tudna tenni. Most azonban a fogyás előtte-utána képek magukért beszélnek.

– Sokszor csúfoltak, például azt mondták, hogy „dagadt vagy” – árulja el. – Aztán jöttek az egészségügyi gondok is: magas vérnyomás, pajzsmirigy probléma és megjelent az inzulinrezisztencia is. Még ekkor sem tulajdonítottam neki nagyobb figyelmet, mert azt gondoltam, hogy ezeket is örököltem. Hosszú idő után, 2024-ben újra ráálltam a mérlegre, ami 112 kg-t mutatott, de őszintén szólva, az sem érdekelt, hogy már 100 pluszos vagyok. Emlékszem, egy februári napon, a munkahelyünkön ültünk a kolléganőmmel és együtt úgy döntöttünk, hogy diétába fogunk. Egyrészt neki köszönhetem a változást, mert addig a pontig, amíg nem vetette fel az ötletet, nem foglalkoztam a témával. Gondoltam, rendben, próbáljuk meg. Kicsit kutakodtam az interneten és letöltöttem egy kalóriaszámlálós applikációt, ami kiszámolta, hogy mennyi kalóriát vihetek be egy nap. Két hónapig csináltam, folyamatosan frissen készítettem mindent, dobozoltam és mértem. Le is ment 14kg.