Nagy a baj: súlyos betegséget okozhat a Lidl egyik terméke

A Lidl Magyarország Kft. a Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte. Ez egy élősködő baktérium, a liszteriózis kórokozója: egy hányást, hasmenést, influenzaszerű tüneteket, egyes esetekben pedig agyhártyagyulladást okozó betegség.

Élősködő baktérium miatt hívta vissza ezt a termékét a Lild / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g

Minőségmegőrzési idő: 02.01.2026

Tételazonosító: L171225

Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmi esetre se fogyassza el!