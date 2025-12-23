Nagy a baj: súlyos betegséget okozhat a Lidl egyik terméke

A Lidl Magyarország Kft. a Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte. Ez egy élősködő baktérium, a liszteriózis kórokozója: egy hányást, hasmenést, influenzaszerű tüneteket, egyes esetekben pedig agyhártyagyulladást okozó betegség.
A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is nyomonköveti.
Termék megnevezése: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g
Minőségmegőrzési idő: 02.01.2026
Tételazonosító: L171225
Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmi esetre se fogyassza el!
