Gyors fogyás, nagy kockázat – Ha nem lassítasz a tempón, egy életre tönkreteszed a szervezeted

Manapság számtalan reklámmal találkozhatunk, ami olyan divatdiétát vagy fogyasztó kapszulát népszerűsít, ami rettentően gyors fogyást ígér. Sokan be is dőlnek ezeknek a gyönyörűen megkreált álomképeknek, amik csak a pénztől fosztják meg az embert, de cserébe szinte semmit sem adnak.

Sokan ábrándoznak gyors fogyásról, de milyen áron?

Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Mit értünk gyors fogyás alatt? Ezek kecsegtetnek hirtelen átalakulással

A gyors fogyás azt jelenti, hogy egy adott program vagy kapszula segítségével egy hét alatt 1 vagy akár ennél több kilót is leadhatunk. Ide tartoznak azok a diéták, amelyek nagyon szigorúan meghatározzák, hogy mit ehetünk, sőt nem csak fogyást, hanem még méregtelenítést is ígérnek. A diétát elősegítő tabletták szintén ide tartoznak, amik állítólag megakadályozzák a tápanyagok felszívódását. Továbbá a rettentően alacsony kalóriatartalmú étrendeket a legtöbb esetben 12 vagy még kevesebb hétig ajánlott tartani, orvosi felügyelet mellett. Végül, de nem utolsó sorban pedig amellett sem mehetünk el, hogy bizonyos krémek mozgás nélkül kecsegtetnek fogyással.

Beválhat a gyors fogyás?

Természetesen mindenki a lehető leggyorsabban szeretné elérni az álomalakját, hiszen a súlycsökkenés köztudottan számtalan lemondással jár. Amennyiben emellett tennéd le a voksodat, mindenképpen konzultálj az orvosoddal a vényköteles gyógyszerről. Emellett legyél nagyon elővigyázatos az említett termékekkel kapcsolatban, hiszen a legtöbbjük óriási átverés.

A gyors fogyás hatalmas kockázatta járhat.

Fotó: Westend61 / GettyImages

Hatalmas kockázattal járhat, ha a gyors fogyás mellett döntesz

A hirtelen történő súlycsökkenésnek borzalmas hatása lehet a szervezetedre, hiszen számára fizikai igénybevételt jelent. De nézzük is a veszélyes kockázatokat: epekövet, kiszáradást, alultápláltságot okozhat, valamint negatív hatással lehet az elektrolit-egyensúlyra. További mellékhatásként megjelenthet többek között a fejfájás, hajhullás levertség, szédülés és ingerlékenység. A fehérjét nélkülöző diéta pedig különösen veszélyes.

Mikor alkalmazható a gyors fogyás?

Ha a gyors fogyás a cél, akkor mindenképpen konzultálj az orvosoddal és kérd dietetikus segítségét, hiszen így olyan, rád szabott diétát követhetsz, ami szem előtt tartja az egészségi állapotod. Amennyiben egy nagyon elhízott emberről van szó, a rendkívül alacsony kalóriatartalmú diéta is megfelelő opció lehet.