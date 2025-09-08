Gyors fogyás, nagy kockázat – Ha nem lassítasz a tempón, egy életre tönkreteszed a szervezeted

Manapság számtalan reklámmal találkozhatunk, ami olyan divatdiétát vagy fogyasztó kapszulát népszerűsít, ami rettentően gyors fogyást ígér. Sokan be is dőlnek ezeknek a gyönyörűen megkreált álomképeknek, amik csak a pénztől fosztják meg az embert, de cserébe szinte semmit sem adnak.
A gyors fogyás azt jelenti, hogy egy adott program vagy kapszula segítségével egy hét alatt 1 vagy akár ennél több kilót is leadhatunk. Ide tartoznak azok a diéták, amelyek nagyon szigorúan meghatározzák, hogy mit ehetünk, sőt nem csak fogyást, hanem még méregtelenítést is ígérnek. A diétát elősegítő tabletták szintén ide tartoznak, amik állítólag megakadályozzák a tápanyagok felszívódását. Továbbá a rettentően alacsony kalóriatartalmú étrendeket a legtöbb esetben 12 vagy még kevesebb hétig ajánlott tartani, orvosi felügyelet mellett. Végül, de nem utolsó sorban pedig amellett sem mehetünk el, hogy bizonyos krémek mozgás nélkül kecsegtetnek fogyással.
Természetesen mindenki a lehető leggyorsabban szeretné elérni az álomalakját, hiszen a súlycsökkenés köztudottan számtalan lemondással jár. Amennyiben emellett tennéd le a voksodat, mindenképpen konzultálj az orvosoddal a vényköteles gyógyszerről. Emellett legyél nagyon elővigyázatos az említett termékekkel kapcsolatban, hiszen a legtöbbjük óriási átverés.
A hirtelen történő súlycsökkenésnek borzalmas hatása lehet a szervezetedre, hiszen számára fizikai igénybevételt jelent. De nézzük is a veszélyes kockázatokat: epekövet, kiszáradást, alultápláltságot okozhat, valamint negatív hatással lehet az elektrolit-egyensúlyra. További mellékhatásként megjelenthet többek között a fejfájás, hajhullás levertség, szédülés és ingerlékenység. A fehérjét nélkülöző diéta pedig különösen veszélyes.
Ha a gyors fogyás a cél, akkor mindenképpen konzultálj az orvosoddal és kérd dietetikus segítségét, hiszen így olyan, rád szabott diétát követhetsz, ami szem előtt tartja az egészségi állapotod. Amennyiben egy nagyon elhízott emberről van szó, a rendkívül alacsony kalóriatartalmú diéta is megfelelő opció lehet.
A rendkívül korlátozó diétákból azonban számos egészségügyi hátrányod származhat és betartásuk is rettentően nehéz. Az alacsony kalóriabevitel ugyanis nemcsak zsír, hanem izomtömegvesztéshez vezethet, miközben lelassítja az anyagcserét. Érdemes tehát jól átgondolnod, valóban megéri-e!
Az alábbi videóban egy orvos magyarázza el, mi történik a testeddel, ha túl gyors a súlyvesztés:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.