"Könyörögtem a férjemnek, hogy ne állítsa fel a fallosz alakú karácsonyi égőit - minden szomszédunk feljelentett"

A kültéri karácsonyi fények mindig megosztóak a szomszédok körében, hiszen van, aki szereti, van, aki nem. Van olyan szomszéd, aki annyira teleteszi a házát fényekkel, hogy még a Holdról is látszik és nem lehet tőle aludni, az ízléstelenség határát súrolja.

A karácsonyi fények lehetnek ízlésesek is

Bex Clarke rémületére férje, Martin, büszkén az utóbbi kategóriába lépett, és egy 4,5 méteres péniszt helyezett fel a házuk homlokzatára. Martin fényjátéka, melynek elkészítése öt órát vett igénybe, 14 panaszt váltott ki a szomszédoktól, és egy „baráti” figyelmeztetést a rendőrségtől.

Ez már a második év, hogy a tartalomkészítő a nagydarab hímtagot hozzáadta wigan-i, nagy-manchesteri háza homlokzatához. A 42 éves Bex eleinte könyörgött a férjének, hogy ne tegye, de a kéréseit figyelmen kívül hagyták – és a férje is ezt tervezi jövőre is.

Martin azt mondta: „Bex könyörgött, hogy ne tegyem, de nyilvánvalóan csak azért tettem, hogy egy kis humort csempésszek az ünnepi szezonba. Az utca fele utálja, Bex pedig nem boldog. Azt akarja, hogy vegyem le.”

Az egyik szomszéd kézzel írott levelet küldött nekik, amelyben követelte, hogy vegyék le a 70 fontos falloszt. Ezt írták: „Ebben az utcában lakom, és a lakosok nevében írok, hogy hivatalosan is panaszt tegyek a szörnyű, úgynevezett karácsonyi fények miatt.” „Utálatosnak” nevezték a látványosságot, hozzátették, hogy „sértő” és „nem oda való”.

„Egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy gyertya, inkább úgy néz ki, mint egy pénisz, amit biztosan tudsz. Nem tisztelitek ezt a közösséget, és mindannyiunknak elegünk van ebből. Ha nem szeditek le, nem lesz más választásunk, mint hivatalos panaszt tenni. Figyelmeztetést kaptatok.”

Martin a Facebookon is elbüszkélkedett a művével, ám a kommentek közül egy sem dicsérte. Többen felhívták a figyelmét arra, hogy gyerekek is láthatják a "művét" és egyáltalán nem vicces ilyet kirakni a ház falára.

A "műalkotásról" a képet itt nézheted meg.