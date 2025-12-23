KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyik pillanatról a másikra eltűnt a vízben a triatlonsportoló: cápatámadás végezhetett vele

triatlon
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 07:39
cápatámadássportoló
Csoportos úszás közben veszett nyoma a tengerben. A triatlonsportoló cápatámadás áldozata lehetett.
CJA
A szerző cikkei

A kiváló úszóként ismert triatlonsportoló, Erica Fox feltehetően egy cápatámadás áldozata lett Kaliforniában.

Cápatámadás áldozata lehetett a sikeres sportoló
Cápatámadás áldozata lehetett a sikeres sportoló / Illusztráció: Unsplash

Erica éppen heti úszóedzésén vett részt klubjával, a Kelp Krawlers csapatával, amikor a csoport pánikba esett egy cápa vélt jelenléte miatt. Amikor a többiek partra értek, az 55 éves sportolónak már nyoma sem volt.

Cápatámadás végezhetett a sportolóval

A rendőrség azóta felfüggesztette a keresést, ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg, hogy Erica valóban cápatámadás áldozata lett volna. A hatóságok több mint 15 órán keresztül kutatták át a hatalmas területet, mielőtt a keresés leállítása mellett döntöttek.

Rendkívüli sportoló volt. Amikor ilyesmi történik, általában vagy a túl hideg víz, vagy egy cápa az oka. Mivel nagyon tapasztalt úszó volt, tudtam, hogy nagy a baj

- mondta egy barátja.

Fox közösségi média-posztjaiban gyakran látható volt, amint átszeli a triatlonversenyek célvonalát, vagy érmekkel áll a dobogón. Egy korábbi bejegyzésében egy olyan kép szerepelt, amelyen egy búvár egy nagy fehér cápa mellett úszik.

Ez a világ legveszélyesebb állata, és mellette egy cápa úszik békésen

- állt a poszt feliratában.

A parti őrség és az úszócsapat is részvétét fejezte ki a sportoló családjának és szeretteinek - írja a New York Post.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu