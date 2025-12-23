Egyik pillanatról a másikra eltűnt a vízben a triatlonsportoló: cápatámadás végezhetett vele

A kiváló úszóként ismert triatlonsportoló, Erica Fox feltehetően egy cápatámadás áldozata lett Kaliforniában.

Cápatámadás áldozata lehetett a sikeres sportoló / Illusztráció: Unsplash

Erica éppen heti úszóedzésén vett részt klubjával, a Kelp Krawlers csapatával, amikor a csoport pánikba esett egy cápa vélt jelenléte miatt. Amikor a többiek partra értek, az 55 éves sportolónak már nyoma sem volt.

Cápatámadás végezhetett a sportolóval

A rendőrség azóta felfüggesztette a keresést, ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg, hogy Erica valóban cápatámadás áldozata lett volna. A hatóságok több mint 15 órán keresztül kutatták át a hatalmas területet, mielőtt a keresés leállítása mellett döntöttek.

Rendkívüli sportoló volt. Amikor ilyesmi történik, általában vagy a túl hideg víz, vagy egy cápa az oka. Mivel nagyon tapasztalt úszó volt, tudtam, hogy nagy a baj

- mondta egy barátja.

Fox közösségi média-posztjaiban gyakran látható volt, amint átszeli a triatlonversenyek célvonalát, vagy érmekkel áll a dobogón. Egy korábbi bejegyzésében egy olyan kép szerepelt, amelyen egy búvár egy nagy fehér cápa mellett úszik.

Ez a világ legveszélyesebb állata, és mellette egy cápa úszik békésen

- állt a poszt feliratában.

A parti őrség és az úszócsapat is részvétét fejezte ki a sportoló családjának és szeretteinek - írja a New York Post.