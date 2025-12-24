KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Leállították a forgalmat az M5-ösön: mentőhelikoptert riasztottak a brutális balesethez

autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 16:10
táborfalvam5 autópálya
Baleset miatt megállították az M5-ös autópálya forgalmát Örkény térségében, a Budapest felé vezető oldalon - közölte az Útinform szerda délután a honlapján.

Letért a pályatestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi az M5-ös autópálya 57-es kilométerszelvényénél, Táborfalva térségében, a Budapest felé vezető irányban. 

SZAK5427
Mentőhelikopter vitte kórházba a kislányt. (Képünk illusztráció)
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A balesethez az egység és a mentők járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt.

Van baj máshol is, lesodródott az úttestről, majd a bokrok között, a rézsűn állt meg egy gépkocsi a 8-as főút 30-as és 31-es kilométerszelvénye között, Várpalota térségében - adta hírül a katasztrófavédelem negyed 4-kor. A járműben hárman utaztak, a pétfürdői hivatásos tűzoltók kiérkezéséig ki tudtak szállni. Az érintett útszakaszon egy sávot lezártak a beavatkozás idejére.

