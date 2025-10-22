5 gyakorlat a sikeres fogyáshoz, amit az ágyban fekve, sorozatozás közben is elvégezhetsz

Szolnoki buszbalesetBudapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 13:15
Mind tudjuk, hogy leadni pár fölös kilót néha nehezebb feladat, mint azt elsőre gondoljuk. Sok a munka, a tennivaló, de kevés az idő és az energia. Épp ezért hoztunk most 5 olyan gyakorlatot, amit akár a kedvenc sorozatod nézése közben is elvégezhetsz, hogy sikeres legyen a fogyásod. Próbáld ki őket te is!
Szeretnéd kicsit formába hozni magad? Tudjuk, hogy ez nem egyszerű feladat – főleg a hosszú hétköznapokon, amikor egyetlen dologra vágysz a munka és az otthoni teendőid elvégzése után: leheveredni a kanapéra, kikapcsolni az agyad és megnézni valamit. De a fogyás így sem lehetetlen. Eláruljuk a titkát!

Így lesz egyszerű a fogyás: lendülj formába ezekkel az ágyban végezhető edzőgyakorlatokkal!
Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a párnáid közt fekve is tehetsz azért, hogy kicsit laposabb legyen a hasad és formásabb a feneked? Összegyűjtöttünk 5 roppant egyszerű, de hatékony gyakorlatot, amikkel az ágyban fekve is megszabadulhatsz a felesleges kilóktól és tónusosabbá teheted a testedet.

5 gyakorlat a könnyű fogyáshoz

1. Vállkörzés

A legjobb, ha kíméletesen kezded az edzést az ágyban is! Indíts egy kis bemelegítéssel:

  • Emeled a vállaid a füledhez, majd gördítsd előre úgy, hogy közben a lapockádat lefelé és hátra húzod.
  • Lendítsd a karod a kiinduló pozícióba, majd gördítsd a karod az ellenkező irányba ugyanígy.

Ismételd 15 alkalommal mindkét irányba.

A vállkörzés egy szuper kezdőgyakorlat, ami nemcsak a vállizmaidat aktiválja, de a nyakadban lévő feszültséget is oldja.

2. Fekvő fekvőtámasz

A fekvőtámasz egy kiváló gyakorlat a felsőtested formálásához, és nem kell azonnal a klasszikus változattal kínlódnod. Van egy sokkal kíméletesebb, de fogyáshoz is alkalmazható módja:

  • Tenyerelj az ágy szélére, és nyújtsd ki a lábaidat hátra, lejtett testpozícióba.
  • A kezeid távolsága legyen egy kicsivel nagyobb a vállszélességednél.
  • Feszítsd meg a törzsizmaid, hajlítsd be a könyököd, a tested pedig engedd le az ágyhoz minél közelebb. Addig, hogy a karod egy 90 fokos szöget zárjon be.

Ha ezt 12 alkalommal megismétled, az már bőven elég, hogy érezd a hatását a kar- és hasizmokon.

3. Lábkörzés

A legkényelmesebb gyakorlat fogyáshoz, ami közben tuti nem maradsz le a sorozatod egyetlen részletéről sem. Ráadásul megdolgoztatja a hasadat, a fenekedet a comb- és a csipőizmaidat is!

  • Feküdj hanyatt.
  • Nyújtsd ki az egyik lábad, majd emeld el pár centire az ágytól.
  • Rajzolj köröket a levegőbe a lábaddal kifelé, majd befelé is.

20-20 ismétlés mindkét lábaddal, és garantált a hatás.

4. Híd

Híd gyakorlat az ágyban fogyáshoz.
Ezzel a gyakorlattal filmezés közben formálhatod a feneked és a combjaidat is!
Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock 
  • Feküdj hanyatt, és hajlítsd be a térdeidet.
  • Talpak az ágyon, karok a felsőtest mellett kinyújtva.
  • Emeld felfelé a csipődet összeszorított farizmokkal addig, amíg a térded, a csípőd és a vállad nem ér egy vonalba.
  • Lassan engedd le, miközben tovább feszíted a farizmodat.  

5. Térdhúzás

Ha az alsó hasizmaid és a belső combod dolgoztatnád meg, ez a gyakorlat neked való!

  • Ülj az ágy szélére, és feszítsd meg a törzsed.
  • Húzd a térdeidet a mellkasodhoz összeszorított lábakkal.
  • Döntsd hátra a felsőtested, miközben kinyújtod a lábaidat 45 fokos szögben, hogy a tested egy „V” alakot formáljon.  
  • Tartsd meg ezt a pozíciót pár másodpercig.
  • Térj vissza a kiinduló pozícióba.

Ismételd 15 alkalommal.

Bár ezek a gyakorlatok nem helyettesíthetik a rendszeres testmozgást vagy egy konditermes edzést, sokat segíthetnek a húzósabb időszakokban, hogy otthon, fáradtan is erősíthesd a testedet. 

