5 gyakorlat a sikeres fogyáshoz, amit az ágyban fekve, sorozatozás közben is elvégezhetsz

Szeretnéd kicsit formába hozni magad? Tudjuk, hogy ez nem egyszerű feladat – főleg a hosszú hétköznapokon, amikor egyetlen dologra vágysz a munka és az otthoni teendőid elvégzése után: leheveredni a kanapéra, kikapcsolni az agyad és megnézni valamit. De a fogyás így sem lehetetlen. Eláruljuk a titkát!
Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a párnáid közt fekve is tehetsz azért, hogy kicsit laposabb legyen a hasad és formásabb a feneked? Összegyűjtöttünk 5 roppant egyszerű, de hatékony gyakorlatot, amikkel az ágyban fekve is megszabadulhatsz a felesleges kilóktól és tónusosabbá teheted a testedet.
A legjobb, ha kíméletesen kezded az edzést az ágyban is! Indíts egy kis bemelegítéssel:
Ismételd 15 alkalommal mindkét irányba.
A vállkörzés egy szuper kezdőgyakorlat, ami nemcsak a vállizmaidat aktiválja, de a nyakadban lévő feszültséget is oldja.
A fekvőtámasz egy kiváló gyakorlat a felsőtested formálásához, és nem kell azonnal a klasszikus változattal kínlódnod. Van egy sokkal kíméletesebb, de fogyáshoz is alkalmazható módja:
Ha ezt 12 alkalommal megismétled, az már bőven elég, hogy érezd a hatását a kar- és hasizmokon.
A legkényelmesebb gyakorlat fogyáshoz, ami közben tuti nem maradsz le a sorozatod egyetlen részletéről sem. Ráadásul megdolgoztatja a hasadat, a fenekedet a comb- és a csipőizmaidat is!
20-20 ismétlés mindkét lábaddal, és garantált a hatás.
Ha az alsó hasizmaid és a belső combod dolgoztatnád meg, ez a gyakorlat neked való!
Ismételd 15 alkalommal.
Bár ezek a gyakorlatok nem helyettesíthetik a rendszeres testmozgást vagy egy konditermes edzést, sokat segíthetnek a húzósabb időszakokban, hogy otthon, fáradtan is erősíthesd a testedet.
Ha kikelnél az ágyból, de még mindig otthon maradnál, próbáld ki ezeket a gyakorlatokat is:
Még több tipp a fogyáshoz:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.