5 gyakorlat a sikeres fogyáshoz, amit az ágyban fekve, sorozatozás közben is elvégezhetsz

Szeretnéd kicsit formába hozni magad? Tudjuk, hogy ez nem egyszerű feladat – főleg a hosszú hétköznapokon, amikor egyetlen dologra vágysz a munka és az otthoni teendőid elvégzése után: leheveredni a kanapéra, kikapcsolni az agyad és megnézni valamit. De a fogyás így sem lehetetlen. Eláruljuk a titkát!

Így lesz egyszerű a fogyás: lendülj formába ezekkel az ágyban végezhető edzőgyakorlatokkal!

Fotó: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a párnáid közt fekve is tehetsz azért, hogy kicsit laposabb legyen a hasad és formásabb a feneked? Összegyűjtöttünk 5 roppant egyszerű, de hatékony gyakorlatot, amikkel az ágyban fekve is megszabadulhatsz a felesleges kilóktól és tónusosabbá teheted a testedet.

5 gyakorlat a könnyű fogyáshoz

1. Vállkörzés

A legjobb, ha kíméletesen kezded az edzést az ágyban is! Indíts egy kis bemelegítéssel:

Emeled a vállaid a füledhez, majd gördítsd előre úgy, hogy közben a lapockádat lefelé és hátra húzod.

Lendítsd a karod a kiinduló pozícióba, majd gördítsd a karod az ellenkező irányba ugyanígy.

Ismételd 15 alkalommal mindkét irányba.

A vállkörzés egy szuper kezdőgyakorlat, ami nemcsak a vállizmaidat aktiválja, de a nyakadban lévő feszültséget is oldja.

2. Fekvő fekvőtámasz

A fekvőtámasz egy kiváló gyakorlat a felsőtested formálásához, és nem kell azonnal a klasszikus változattal kínlódnod. Van egy sokkal kíméletesebb, de fogyáshoz is alkalmazható módja:

Tenyerelj az ágy szélére, és nyújtsd ki a lábaidat hátra, lejtett testpozícióba.

A kezeid távolsága legyen egy kicsivel nagyobb a vállszélességednél.

Feszítsd meg a törzsizmaid, hajlítsd be a könyököd, a tested pedig engedd le az ágyhoz minél közelebb. Addig, hogy a karod egy 90 fokos szöget zárjon be.

Ha ezt 12 alkalommal megismétled, az már bőven elég, hogy érezd a hatását a kar- és hasizmokon.

3. Lábkörzés

A legkényelmesebb gyakorlat fogyáshoz, ami közben tuti nem maradsz le a sorozatod egyetlen részletéről sem. Ráadásul megdolgoztatja a hasadat, a fenekedet a comb- és a csipőizmaidat is!

Feküdj hanyatt.

Nyújtsd ki az egyik lábad, majd emeld el pár centire az ágytól.

Rajzolj köröket a levegőbe a lábaddal kifelé, majd befelé is.

20-20 ismétlés mindkét lábaddal, és garantált a hatás.