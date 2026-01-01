SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mindent elleptek a rendőrök: szilveszter éjjel halálra késeltek egy 23 éves férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 09:08
Egy 23 éves férfi életét vesztette, miután mellkason szúrták, annak ellenére, hogy az orvosok kétségbeesetten próbálták megmenteni.
N.T.
A szerző cikkei

A mentőegységek, köztük egy légimentő is, a riasztást követően a londoni Lewisham városrészbe vonultak szilveszter napján, miután riasztást kaptak a Grove Streetről, az Evelyn Street közeléből.

A férfit mellkasi szúrt sebbel találták meg, a mentők erőfeszítései ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították, és gyilkossági nyomozás indult az ügyben.

A családját értesítették, és különleges rendőrtisztek nyújtanak nekik támogatást. A nyomozást vezető Sam Townsend főnyomozó így nyilatkozott:

Gondolataink és legmélyebb együttérzésünk az áldozat családjával és barátaival van ebben a rendkívül nehéz időszakban

– írja a Mirror

