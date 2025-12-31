Ez a 3 magyar vár télen a legizgalmasabb

Télen a magyar várak egészen más arcukat mutatják.

A panoráma és a környezet ilyenkor egészen különleges élményt nyújt.

Három olyan magyar várat mutatunk, ahova érdemes ellátogatni a hideg hónapokban.

Hazánk várait a legtöbben a nyári hónapokban látogatják meg, pedig a téli időszakban egészen különleges élményt nyújtanak. Ilyenkor kevesebb a látogató, a táj nyugodtabb, a kőfalak között pedig könnyebb elképzelni, milyen lehetett az élet évszázadokkal ezelőtt. A hófödte vagy ködbe burkolózó magyar váraknak egészen különleges hangulatuk van.

Télen is érdemes a magyar várakhoz túrát szervezni

Fotó: 123RF

Magyar várak télen

A középkori magyar várak nagy részét a török háborúk idején lerombolták vagy súlyosan megrongáták, de a későbbi évszázadok során em bántak velük kíméletesen. Sok erődítmény elveszítette katonai jelentőségét, ezért lassan a természeti erők, valamint az emberi pusztítás áldozatává váltak. Voltak várak, amelyeknek az építőköveit széthordták építőanyagnak, másokat egyszerűen hagytak leomlani. A 19–20. század fordulóján indult meg az a szemléletváltás, amely már értékként tekintett ezekre az épületekre. Ennek köszönhetően ma több magyar vár is látogatható, részben felújítva, részben romként, mégis fontos emlékként. Alább három olyan magyar várat mutatunk, amely télen mesebeli hangulatot áraszt.

Füzéri vár

A Zempléni-hegység egyik legismertebb erődítménye, a Füzéri vár télen meseszerű látványt nyújt. A meredek hegycsúcson álló falak hóval borított tájból emelkednek ki, mintha egy középkori illusztráció elevenedne meg előttünk. A várhoz vezető út télen is járható, de érdemes felkészülni csúszós szakaszokra. Fent a panoráma minden évszakban lenyűgöző, a hideg, tiszta levegőben pedig még messzebbre ellátni. A felújított belső terek és kiállítások segítenek abban, hogy a vár történetét is megismerhessék a látogatók.

Füzéri vár télen

Fotó: feelthedrone / Shutterstock

Sümegi vár

A Sümegi vár már messziről uralja a környező tájat, télen pedig különösen erőteljes benyomást kelt. A kopár domboldal és a masszív kőfalak hangsúlyozzák a vár monumentális jellegét, miközben odafent egészen a Balatonig is ellátni. A téli időszak egyik nagy előnye, hogy sokkal nyugodtabban lehet bejárni a várat, nincs tömeg, nincs sorban állás. A belső udvarok, termek és falépcsők ilyenkor jobban átadják az érzést, hogy milyen lehetett itt az élet a középkorban. A látogatás után Sümeg városában is érdemes tenni egy sétát, egy csésze forró tea vagy leves pedig különösen jól esik a hidegben.