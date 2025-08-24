Így készítheted el egészségesen a bundás kenyeret

A bundás kenyér sokunk gyerekkori kedvence: aranybarnára sült, illatos és laktató. A bő olajban való sütés azonban rengeteg extra kalóriát és zsiradékot ad hozzá. Az airfryer segítségével ellenben úgy készítheted el, hogy a textúrája és az íze megmaradjon, de diétásabb, könnyebb legyen. Ideális választás reggelire vagy vacsorára, ha szeretnéd élvezni a klasszikus ízeket, de kímélnéd a gyomrodat és az egészségedet.

Ha airfryerben készíted a bundás kenyeret, akkor sokkal kevesebb olajra lesz szükséged, így az étel kalória- és zsírtartalma is alacsonyabb lesz..

Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Airfryerben készült bundás kenyér

Az airfryer az utóbbi évek egyik legnépszerűbb konyhai eszköze, nem véletlenül: forró levegővel süt, így a hagyományos olajban sütéshez képest akár 80 százalékkal kevesebb zsiradékot kell felhasználni hozzá. A bundás kenyér airfryerben készítve nem tocsog az olajban, mégis kívül ropogós, belül puha marad. Ráadásul sokkal kevésbé terheli a gyomrot, és diétás étrendbe is könnyebben beilleszthető.

Miért diétásabb és könnyebb az airfryerben készült bundás kenyér?

Kevesebb olaj: az airfryer forró levegővel dolgozik, így csak minimális olajspray-re van szükség.

Alacsonyabb kalóriatartalom: agy átlagos, olajban sült bundás kenyér akár 200–250 kalóriával több lehet, mint az airfryerben készült változat.

Könnyebb emésztés: a kevesebb zsiradék miatt nem nehezíti el a gyomrot.

Gyors elkészítés: nem kell az olajat melegíteni és a konyhát szellőztetni – 6–8 perc alatt kész.

Egészséges bundás kenyér airfryerben – recept

Hozzávalók (2 adag):

4 szelet teljes kiőrlésű vagy kovászos kenyér

2 tojás

50 ml tej (növényi tej is jó)

só, bors ízlés szerint

opcionálisan: aprított petrezselyem, reszelt sajt

kevés olajspray (vagy ecsettel egy leheletnyi olaj)

Elkészítés:

Egy tálban verd fel a tojást a tejjel, sóval, borssal. Ha szeretnéd, keverj bele friss zöldfűszert vagy kevés reszelt sajtot. Forgasd meg a kenyérszeleteket a tojásos keverékben, hogy minden oldaluk bevonódjon. Helyezd a szeleteket az airfryer kosarába. Permetezz rájuk nagyon kevés olajat. Süsd 180 °C-on 6–8 percig, félidőben fordítsd meg a szeleteket.

Tipp: Tálalhatod cukormentes ketchuppal, avokádókrémmel vagy friss salátával, így még egészségesebb lesz.