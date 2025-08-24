Így készítheted el egészségesen a bundás kenyeret

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 07:45
A bundás kenyér is lehet egészséges, ha egy speciális módon készíted. Mutatunk egy bevált, airfryerben készülő bundás kenyér receptet, amelynek a végeredménye egy finom, ropogós, kalóriaszegény reggeli!
A bundás kenyér sokunk gyerekkori kedvence: aranybarnára sült, illatos és laktató. A bő olajban való sütés azonban rengeteg extra kalóriát és zsiradékot ad hozzá. Az airfryer segítségével ellenben úgy készítheted el, hogy a textúrája és az íze megmaradjon, de diétásabb, könnyebb legyen. Ideális választás reggelire vagy vacsorára, ha szeretnéd élvezni a klasszikus ízeket, de kímélnéd a gyomrodat és az egészségedet.

Egy férfi kihúzza az airfryer kosarát
Ha airfryerben készíted a bundás kenyeret, akkor sokkal kevesebb olajra lesz szükséged, így az étel kalória- és zsírtartalma is alacsonyabb lesz..
Fotó: Kamil Zajaczkowski /  Shutterstock 

Airfryerben készült bundás kenyér 

Az airfryer az utóbbi évek egyik legnépszerűbb konyhai eszköze, nem véletlenül: forró levegővel süt, így a hagyományos olajban sütéshez képest akár 80 százalékkal kevesebb zsiradékot kell felhasználni hozzá. A bundás kenyér airfryerben készítve nem tocsog az olajban, mégis kívül ropogós, belül puha marad. Ráadásul sokkal kevésbé terheli a gyomrot, és diétás étrendbe is könnyebben beilleszthető. 

Miért diétásabb és könnyebb az airfryerben készült bundás kenyér?

  • Kevesebb olaj: az airfryer forró levegővel dolgozik, így csak minimális olajspray-re van szükség.
  • Alacsonyabb kalóriatartalom: agy átlagos, olajban sült bundás kenyér akár 200–250 kalóriával több lehet, mint az airfryerben készült változat.
  • Könnyebb emésztés: a kevesebb zsiradék miatt nem nehezíti el a gyomrot.
  • Gyors elkészítés: nem kell az olajat melegíteni és a konyhát szellőztetni – 6–8 perc alatt kész. 

Egészséges bundás kenyér airfryerben – recept 

Hozzávalók (2 adag):

  • 4 szelet teljes kiőrlésű vagy kovászos kenyér
  • 2 tojás
  • 50 ml tej (növényi tej is jó)
  • só, bors ízlés szerint
  • opcionálisan: aprított petrezselyem, reszelt sajt
  • kevés olajspray (vagy ecsettel egy leheletnyi olaj)

Elkészítés:

  1. Egy tálban verd fel a tojást a tejjel, sóval, borssal.
  2. Ha szeretnéd, keverj bele friss zöldfűszert vagy kevés reszelt sajtot.
  3. Forgasd meg a kenyérszeleteket a tojásos keverékben, hogy minden oldaluk bevonódjon.
  4. Helyezd a szeleteket az airfryer kosarába.
  5. Permetezz rájuk nagyon kevés olajat.
  6. Süsd 180 °C-on 6–8 percig, félidőben fordítsd meg a szeleteket.

Tipp: Tálalhatod cukormentes ketchuppal, avokádókrémmel vagy friss salátával, így még egészségesebb lesz.

Az airfryerben készült bundás kenyér nemcsak finom és ropogós, hanem lényegesen kevesebb kalóriát is tartalmaz, mint az olajban sült változat. Ideális választás mindenkinek, aki szeretne egészségesebben étkezni, de nem akar lemondani a klasszikus ízekről. Egy gyors, diétás és ízletes reggeli vagy vacsora, amit biztosan imádni fogsz. 

Bundás kenyér forró levegős sütőben

@a._.nit._.a Bundáskenyér forrólevegős sütőben #szokykonyhája ötlete alapjan #airfryerrecipe #airfryerreceptek #bundáskenyér #bundáskenyérairfryerben #reggeliötlet #forrólevegőssütő #cosoridualblaze ♬ Cooking BGM (Japanese style) - ArcTracks

