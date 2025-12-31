3 csillagjegy életét változtatja meg a január eleji Farkas Telihold

Minden egyes holdciklusnak különös jelentősége van az asztrológiában: az Újhold a kezdetet, a Telihold pedig a kiteljesedést, a dolgok beérését jelenti, és mint ilyen, hatalmas kozmikus energiákat szabadít fel. Nem lesz ez másképp 2026 januárjában sem, a jövő év első teliholdján.

Különleges energiákat szabadít fel a Farkas Telihold január 3-án: 3 csillagjegy életére nagy hatással lesz Fotó: Unsplash

Miért hívják Farkasholdnak az év legelső teliholdját?

Január 3-án ismét telihold ragyog majd az égen, amit Farkasholdnak, vagy Farkas Teliholdnak is szoktak emlegetni. Hogy miért? Ezen elnevezések javarészt az amerikai őslakosok mondavilágából és kultúrájából eredeztethetők, ahol valójában az egész holdhónapot jellemezte az elnevezés, nem csak a telihold éjszakáját. A januári időszak azért kapta a Farkashold elnevezést, mert a téli, hideg éjjeleken gyakran lehetett hallani az erdőkben a farkasok vonyítását, hívó szavát. Noha ma már tudjuk, hogy e vonyítások a farkasok kommunikációjának részét képezik, akkoriban ezt a hangot az éhséggel és a kemény körülményekkel – így a téllel – kötötték össze.

Csillagjegyek, akikre a legnagyobb hatással lesz a január 3-ai telihold

Rák horoszkóp

A hold épp a te jegyedben tartózkodik: aligha lepődsz meg, hogy nagy hatással lesz rád. Fénye megvilágítja a családi és baráti kapcsolataidat, tisztánlátást ad számodra. Ahogy közeledik a január 3., egyre egyértelműbben látod mások szándékait, ugyanakkor a saját vágyaidra, céljaidra is nagyobb rálátást biztosít számodra az univerzum.