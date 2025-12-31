A szakember szerint okkal érkeznek az életedbe – Neked is fontos tudnod, mit üzennek az angyalszámok

Biztos te is jártál már úgy, hogy épp akkor pillantottál az óra kijelzőjére, amikor 11:11-et mutatott vagy épp 22:22-re váltott. Tudod, hogy ez, és az ehhez hasonló szituációk szinte sosem a véletlenek játéka? Azért jelennek meg, hogy jelzéseket adjanak neked az olyan pillanatokban, amikor a legnagyobb szükséged van az útmutatásra. Az angyalszámok jelentése más és más, de tudnod kell, melyik milyen üzenetet közvetít feléd!
A numerológia szerint minden egyes szám más-más rezgést hordoz magában. A többször feltűnő számsorok akkor jelenhetnek meg, amikor megterhelő lelki folyamatok, kérdések zajlanak benned és nehéz döntés előtt állsz. Azért látod őket, hogy megerősítsenek, irányt mutassanak neked. A számmisztika akkor is segíthet, ha te ezt nem tudatosítod, de erősebb, ha van fogalmad arról, mire kell odafigyelned. Tudd meg végre, mi az egyes angyalszámok jelentése! Felkészültél az igazságra?
Ez az számsor arra hívja fel a figyelmet, hogy a gondolataid ereje most különösen aktív, érdemes odafigyelned és döntést hoznod.
A 222 azt üzeni neked, hogy bízz a folyamatban, amibe belevágtál, mert végül minden a helyére kerül.
Ez az angyalszám akkor jelenik meg, ha kreatív energiák támogatását élvezed. Segítséget és ösztönzést kapsz.
A 444 szám stabil alapokat jelez, védelmez és építkezésre sarkall.
Az angyalszám új fordulatot jelez, amire fel kell készülnöd.
Nincs negatív értéke. Azt üzeni, hogy itt az ideje a lelki harmóniának és annak, hogy újra megtaláld a belső békédet.
Ha a 777-et látod, az azt jelenti, hogy a megérzéseid felerősödnek és szerencsés időszak elé nézel.
Anyagi és lelki gyarapodásra számíthatsz, ha ez az angyalszám jelenik meg előtted.
Új életciklus közeleg és az életednek egy szakasza lezárul.
Dr. Dankó Szilvia, reinkarnációs utaztatás oktató szakember már egészen fiatalon megtapasztalta az angyalszámok erejét.
„Többször előfordult, hogy fürdés közben egy agyaltam és a végén az a ‘gondolatom’ volt:
Ezt mi angyalaid mondtuk neked. A bizonyíték, hogy ha kimész a konyhába, a sütő digitális órája 22:22-t fog mutatni.
Kicsit vacilláltam, de kimentem végül és tényleg annyi volt az idő. Azután tudtam, hogy az ismétlődő számjelzések üzenetek. Néha csak üdvözletek a segítőimtől, néha előrejeleznek valami jót. Például a sikeres vizsgáim előtt is mindig láttam a 22:22-t. Azóta természetesen más számjelzések is érkeztek és érkeznek a mai napig, hisz előfordul, hogy utánanézek a jelentésének, de van, hogy intuitívan ráérzek, mit jelenthet. Az évek alatt azért már egész érthetővé vált mikor, milyen számmal mire akarják felhívni a figyelmemet.” - mesélte a szakértő.
Szilvia szerint fontos, hogy nyitott szemmel járjunk, mert bármikor fontos üzeneteket kaphatunk:
„Nem tudom, hogy ez másoknál is ugyanazt jelenti-e, mindenesetre érdemes figyelni és nyitottnak lenni az ismétlődő számok mögötti üzenetek megfejtésére. Okkal érkeznek.”
