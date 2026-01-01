„Az autó előtt vigyorgott” – zebrán gázolt fiatalokat egy nő Szombathelyen, amit ezután tett, arra nincsenek szavak

Mentősök és rendőrök álltak december 29-én annak a szombathelyi zebrának a közelében, ahol csúnya baleset történt az esti órákban: két fiatal éppen a Dolgozók útján haladt át, amikor egy arra járó autós elgázolta őket. A férfi könnyebben, míg a nő súlyosabban sérült, mindkettőjüket kórházba kellett vinni. Bár a sofőr állítja, hogy nem a zebrán mentek át, a fiatal pár férfi tagja és egy szemtanú is azt mondta: a zebrán gázolták el őket.

A fiatal pár férfi tagja állítja: a zebrán gázolták el őket Fotó: Pexels (illusztráció)

Zebrán gázolták el a fiatal párt

Információink szerint a fiatal pár női tagja valóban súlyosan megsérült, ő ugyanis úgy tudjuk, hogy felcsapódott a kocsi motorháztetejére, a kocsi pedig még így is haladt vele jó pár métert.

Bár az első hírek arról szóltak, hogy a fiatalok nem a kijelölt gyalogátkelőn haladtak át, egy szemtanú korántsem ezt monda: a 112 Pressnek egy, a balesetet végig néző fiatal azt állította, hogy a pár nemcsak, hogy a zebrán sétált, de már a gyalogátkelő közepénél jártak, amikor a baj megtörtént.

Ezt állítja az elgázolt pár férfi tagja is, aki elárulta: töréssel, horzsolásokkal és zúzódásokkal "megúszták" a balesetet:

Innen is szeretném megköszönni mindenkinek, aki jelen volt és segített nekünk tartani bennünk a lelket, nagyon hálás vagyok önöknek! A helyzethez képest jól vagyunk, töréssel, zúzódásokkal, horzsolásokkal megúsztuk!

- írta az egyik esetről szóló írás alatti bejegyzésében a sérült férfi, F. Mint írta, valóban a zebrán mentek át, szinte pillanatok alatt megtörtént a baj:

- Igaz, hogy a zebrán mentünk át és mikor leléptünk, az autó messzebb volt még. Ha 30-al jön és egy kicsit is figyel, vagy ha mi előbb észrevesszük, hogy a hölgy fékezés nélkül tart felénk, akkor máshogy is alakulhatott volna. De sajnos mire újra elnéztem balra, hogy biztos megáll-e, akkor tapasztaltam, hogy fékezés nélkül belénk rongyol, így a zebra közepéig jutottunk csak - sorolta. Azt is hozzátette, hogy az ütközés után valóban a motorháztetőre csapódott a párja, akit még tovább is vitt a mozgó kocsival:

Majd gondolom, mikor észrevette, hogy betört a szélvédője és a páromat a motorháztetőjén tolja, akkor nekiállt fékezni

- folytatta. Ezután döbbenetes dolgot állított: azt mondta, a kocsit vezető nő rájuk hárította a felelősséget és nem is érdeklődött az állapotuk felől:

Majd aranyos módon egyből ránk terelte, hogy mi nem is a zebrán mentünk át, innen is puszilom a hölgyet, hogy ő még csak oda se jött, hogy amúgy mizu, egyből magát védte és az autó előtt vigyorgott meglepődötten, mikor közöltem vele, hogy a zebrán mentünk át

- zárta sorait.