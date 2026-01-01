SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Fruzsina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Az autó előtt vigyorgott” – zebrán gázolt fiatalokat egy nő Szombathelyen, amit ezután tett, arra nincsenek szavak

gyalogosgázolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 13:30
Szombathelyengyalogosgázolás a zebrán
A nő a Dolgozók útján gázolta el a fiatal párt. Bár a sofőr azt állította, hogy nem a zebrán ütötte el őket, a pár férfi tagja és egy szemtanú is állítja: a sofőr a zebrán gázolt.

Mentősök és rendőrök álltak december 29-én annak a szombathelyi zebrának a közelében, ahol csúnya baleset történt az esti órákban: két fiatal éppen a Dolgozók útján haladt át, amikor egy arra járó autós elgázolta őket. A férfi könnyebben, míg a nő súlyosabban sérült, mindkettőjüket kórházba kellett vinni. Bár a sofőr állítja, hogy nem a zebrán mentek át, a fiatal pár férfi tagja és egy szemtanú is azt mondta: a zebrán gázolták el őket. 

A sofőr szerint nem, míg a gyalogosok szerint a zebrán gázolták el őket
A fiatal pár férfi tagja állítja: a zebrán gázolták el őket    Fotó: Pexels (illusztráció)

Zebrán gázolták el a fiatal párt

Információink szerint a fiatal pár női tagja valóban súlyosan megsérült, ő ugyanis úgy tudjuk, hogy felcsapódott a kocsi motorháztetejére, a kocsi pedig még így is haladt vele jó pár métert.

Bár az első hírek arról szóltak, hogy a fiatalok nem a kijelölt gyalogátkelőn haladtak át, egy szemtanú korántsem ezt monda: a 112 Pressnek egy, a balesetet végig néző fiatal azt állította, hogy a pár nemcsak, hogy a zebrán sétált, de már a gyalogátkelő közepénél jártak, amikor a baj megtörtént. 

Ezt állítja az elgázolt pár férfi tagja is, aki elárulta: töréssel, horzsolásokkal és zúzódásokkal "megúszták" a balesetet:

Innen is szeretném megköszönni mindenkinek, aki jelen volt és segített nekünk tartani bennünk a lelket, nagyon hálás vagyok önöknek! A helyzethez képest jól vagyunk, töréssel, zúzódásokkal, horzsolásokkal megúsztuk!

 - írta az egyik esetről szóló írás alatti bejegyzésében a sérült férfi, F. Mint írta, valóban a zebrán mentek át, szinte pillanatok alatt megtörtént a baj: 

- Igaz, hogy a zebrán mentünk át és mikor leléptünk, az autó messzebb volt még. Ha 30-al jön és egy kicsit is figyel, vagy ha mi előbb észrevesszük, hogy a hölgy fékezés nélkül tart felénk, akkor máshogy is alakulhatott volna. De sajnos mire újra elnéztem balra, hogy biztos megáll-e, akkor tapasztaltam, hogy fékezés nélkül belénk rongyol, így a zebra közepéig jutottunk csak - sorolta. Azt is hozzátette, hogy az ütközés után valóban a motorháztetőre csapódott a párja, akit még tovább is vitt a mozgó kocsival:

Majd gondolom, mikor észrevette, hogy betört a szélvédője és a páromat a motorháztetőjén tolja, akkor nekiállt fékezni 

- folytatta. Ezután döbbenetes dolgot állított: azt mondta, a kocsit vezető nő rájuk hárította a felelősséget és nem is érdeklődött az állapotuk felől:

Majd aranyos módon egyből ránk terelte, hogy mi nem is a zebrán mentünk át, innen is puszilom a hölgyet, hogy ő még csak oda se jött, hogy amúgy mizu, egyből magát védte és az autó előtt vigyorgott meglepődötten, mikor közöltem vele, hogy a zebrán mentünk át

 - zárta sorait. 

Egyelőre azonban nem tudni pontosan, hogyan történt az eset, a rendőrség vizsgálja a történtek körülményeit.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu