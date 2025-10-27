3+1 őszi ital, amely nemcsak finom, de az alakodnak is jót tesz

Ahogy rövidülnek a nappalok és csípőssé válnak a reggelek, nemcsak a ruhatárunk, hanem a bögrénk is őszi hangulatba öltözik. Ilyenkor szinte kézenfekvő, hogy valamilyen melengető, fűszeres ital után nyúlunk. Hogyan válasszunk azonban olyat, amely nemcsak ízletes, de a szervezetünknek is jót tesz? Ebben segít a dietetikus, aki saját kedvenc őszi italait is megosztja.
Roxana Ehsani floridai sportdietetikus az egyszerű ízekre esküszik édesítés nélkül. A megfelelő recepttel azonban így is ízletes italok készíthetők, amelyek az alakunknak is jót tesznek.
Nem vagyok a túlédesített kávéitalok híve, mint például a cukros, fűszeres latték vagy mokkák. Inkább az egyszerűbb ízeket szeretem. Ősszel viszont jól esik egy csipetnyi szezonális hangulat, ezért ilyenkor egy közepesen forró lattét iszom tejjel, és ha lehet, szórok bele egy kevés fahéjat
– fogalmazott Roxana a Health-nek.
Az őszi italok lelke a fahéj, gyömbér, szerecsendió és kardamom – ezek nemcsak aromásak, de emésztést segítő, gyulladáscsökkentő hatásuk is lehet. A fahéj melegséget visz az italba anélkül, hogy hozzáadott cukorral vagy aromás szirupokkal terhelnénk a szervezetünket. A dietetikus szerint a tehéntej is értékes választás, hiszen komplett fehérjeforrás, és több fontos tápanyagot – például B12-vitamint, jódot és kolint – tartalmaz, amelyek sok növényi italból hiányoznak. Az alábbiakban olyan őszi italötleteket mutatunk, amelyek nemcsak finomak, hanem kiegyensúlyozott összetételűek is – így bátran fogyaszthatók akár naponta is, ha jól esik.
Ez az ital klasszikus, mégis igazi őszi kedvenc. A fahéj melegséget és enyhe édességet ad a kávénak hozzáadott cukor nélkül.
Antioxidánsokban gazdag, enyhén diós ízű ital, amely finoman élénkít.
A matchát kevés forró vízben keverd el csomómentesen, majd öntsd fel meleg tejjel. Ha szeretnéd, tehetsz bele egy csipet természetes fűszert.
Krémes, fűszeres, és valóban egészségesebb alternatíva az édes kávézós változatoknál.
Melegítsd össze a pürét és a fűszereket a tejjel, majd öntsd fel a kávéval. Ha szeretnéd, természetes édesítőt is adhatsz hozzá.
Gazdag ízvilág, amelyben a klasszikus indiai fűszerek és a lágy tej tökéletesen kiegészítik egymást.
A teát és a fűszereket forrázd le, hagyd állni pár percig, majd szűrd le. Meleg tejjel öntsd fel és ízlés szerint édesítsd mézzel.
