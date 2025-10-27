BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szabadban italt fogyasztó kalapos fiatal nő ősszel

3+1 őszi ital, amely nemcsak finom, de az alakodnak is jót tesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 09:45
Ha beköszönt a hűvösebb idő, szívesen kortyolunk meleg kávét, teát. Most dietetikus is segít, hogy ne csak ízletes legyen az őszi italunk, de egészségeset is válasszunk.
Porosz Viktória
Ahogy rövidülnek a nappalok és csípőssé válnak a reggelek, nemcsak a ruhatárunk, hanem a bögrénk is őszi hangulatba öltözik. Ilyenkor szinte kézenfekvő, hogy valamilyen melengető, fűszeres ital után nyúlunk. Hogyan válasszunk azonban olyat, amely nemcsak ízletes, de a szervezetünknek is jót tesz? Ebben segít a dietetikus, aki saját kedvenc őszi italait is megosztja.

őszi ital, sütőtökös latte, fahéj, dísztökök
A sütőtökös latte az őszi italok sztárja.
Fotó: Charles Brutlag / Shutterstock

Egyszerű ízek, alaktartó hatás

Roxana Ehsani floridai sportdietetikus az egyszerű ízekre esküszik édesítés nélkül. A megfelelő recepttel azonban így is ízletes italok készíthetők, amelyek az alakunknak is jót tesznek.

Nem vagyok a túlédesített kávéitalok híve, mint például a cukros, fűszeres latték vagy mokkák. Inkább az egyszerűbb ízeket szeretem. Ősszel viszont jól esik egy csipetnyi szezonális hangulat, ezért ilyenkor egy közepesen forró lattét iszom tejjel, és ha lehet, szórok bele egy kevés fahéjat

 – fogalmazott Roxana a Health-nek.

Ezek a klasszikus őszi italok

Az őszi italok lelke a fahéj, gyömbér, szerecsendió és kardamom – ezek nemcsak aromásak, de emésztést segítő, gyulladáscsökkentő hatásuk is lehet. A fahéj melegséget visz az italba anélkül, hogy hozzáadott cukorral vagy aromás szirupokkal terhelnénk a szervezetünket. A dietetikus szerint a tehéntej is értékes választás, hiszen komplett fehérjeforrás, és több fontos tápanyagot – például B12-vitamint, jódot és kolint – tartalmaz, amelyek sok növényi italból hiányoznak. Az alábbiakban olyan őszi italötleteket mutatunk, amelyek nemcsak finomak, hanem kiegyensúlyozott összetételűek is – így bátran fogyaszthatók akár naponta is, ha jól esik.

Fahéjas latte

Egy csésze fahéjas latte tálcán, mellette fahéjjal és dísztökkel
Fahéjas latte – egyszerű, természetes ízekkel
Fotó: Elena Veselova /  Shutterstock 

Ez az ital klasszikus, mégis igazi őszi kedvenc. A fahéj melegséget és enyhe édességet ad a kávénak hozzáadott cukor nélkül.

Hozzávalók:

  • 1 adag eszpresszó vagy erős kávé
  • kb. 2 dl meleg tej (tehéntej vagy fehérjedús növényi ital)
  • 1 csipet fahéj a tetejére
    Bors tipp: Melegítsd fel a tejet habosítva vagy lábasban, majd öntsd a kávéra. A frissen őrölt fahéj még aromásabbá teszi.

Krémes matcha latte zabtejjel

Egy csésze krémes matcha latte egy fehér konyharuhán
Krémes matcha latte zabtejjel
Fotó: Larisa Blinova /  Shutterstock 

Antioxidánsokban gazdag, enyhén diós ízű ital, amely finoman élénkít.

Hozzávalók:

  • 1 teáskanál matcha por
  • kb. 2 dl meleg zabtej
  • opcionálisan: csipet vanília vagy fahéj

Elkészítés: 

A matchát kevés forró vízben keverd el csomómentesen, majd öntsd fel meleg tejjel. Ha szeretnéd, tehetsz bele egy csipet természetes fűszert.

Sütőtökös latte házilag

Egy csésze sütőtökös latte dísztökök előtt
Sütőtökös latte házilag
Fotó: SoNelly /  Shutterstock 

Krémes, fűszeres, és valóban egészségesebb alternatíva az édes kávézós változatoknál.

Hozzávalók:

  • 1 evőkanál natúr sütőtökpüré
  • ½ teáskanál fahéj, csipet gyömbér, szerecsendió
  • 2 dl meleg tej vagy zabtej
  • 1 adag kávé vagy eszpresszó
  • opcionálisan: 1 teáskanál méz vagy datolya szirup

Elkészítés: 

Melegítsd össze a pürét és a fűszereket a tejjel, majd öntsd fel a kávéval. Ha szeretnéd, természetes édesítőt is adhatsz hozzá.

Chai fűszeres tea meleg tejjel

Chai fűszeres tea asztalon, mellette fahéjjal és gyömbérrel
Chai fűszeres tea meleg tejjel
Fotó: photograph by dorisj /  Getty Images

Gazdag ízvilág, amelyben a klasszikus indiai fűszerek és a lágy tej tökéletesen kiegészítik egymást.

Hozzávalók:

  • 1 filter fekete tea
  • fahéj, gyömbér, kardamom, szegfűszeg (vagy chai keverék)
  • kb. 2 dl tej vagy szójatej
  • opcionálisan: 1 teáskanál méz

Elkészítés: 

A teát és a fűszereket forrázd le, hagyd állni pár percig, majd szűrd le. Meleg tejjel öntsd fel és ízlés szerint édesítsd mézzel.

