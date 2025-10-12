Íme a magyarázat, miért nem megy a fogyás – 5 ártalmatlannak tűnő étkezési szokás, ami valójában hízáshoz vezet

Úgy érzed, hogy próbálsz megszabadulni a feleslegtől, de folyton csak falakba ütközöl? Éhezel, mégsem látod a tükörben a változást? Ez esetben lehetséges, hogy te is elköveted azokat az étkezési hibákat, amik mellett szinte mindenki elmegy, pedig hízáshoz vezetnek. Azonban annak érdekében, hogy végre elérd fogyási céljaidat, összegyűjtöttük azokat a szokásokat, amik észrevétlenül pakolják rád a felesleget.

Ne lepődj meg, ha a fogyási kísérlet hízással végződik!

Ez az 5 ártalmatlannak tűnő szokás hízáshoz vezet

Ha már minden nassolnivalót kiiktattál az étrendedből – persze egy kiskényeztetés néha nem árt – és próbálsz tudatos lenni, de ennek ellenére is hízol, akkor íme néhány étkezési szokás, ami szabotálja a fogyásodat.

Nem viszel be elég folyadékot

Bár már a csapból is ez folyik, fogyás szempontjából elengedhetetlen a megfelelő folyadékbevitel. Hiszen bármilyen elképesztően hangzik is, ha szomjasnak érzed magad, a szervezeted éhségként értelmezheti ezt a jelet. Így nem meglepő, ha azon kapod magad, hogy már megint falatozol. A folyadék emellett telít, így érdemes naponta 2-3 liter vizet meginnod.

Túl gyorsan lapátolod magadba az ételt

A habzsolás sajnos egy nagyon rossz szokás, ami hátráltathat téged céljaid elérésében. Ugyanis körülbelül 20 percnek kell eltelnie ahhoz, hogy a gyomrod jelezze az agyadnak, hogy jól laktál. Azonban, ha gyorsan lapátolod magadba az ételt, nagyobb esély van arra, hogy sok kalóriát fogsz bevinni. Ehelyett inkább szánj időt a nyugodt étkezésre és igyál meg mellé egy pohár vizet.

A folyadékfogyasztás nagyon fontos, ha hízás helyett a fogyást választanád!

Sok „egészséges” zsírt fogyasztasz

Ha azt hiszed az egészséges szó miatt, hogy ezek az ételek nem hizlalnak, akkor szomorú hírrel kell, hogy szolgáljunk. Egyszer és mindenkorra tisztázzuk, ha valami egészséges, egyáltalán nem biztos, hogy diétás is. Erre a mondatra mindig emlékezz a jövőben, amikor mondjuk egy avokádóért vagy éppen egy marék mogyoróért nyúlnál, ami körülbelül 200 kalóriát tartalmaz. Legyél mértékletes!

Túlízesíted az ételeket anélkül, hogy figyelnél a kalóriára

Egy kanál cukor a kávéba és egy kis tejpor még belefér, de a különleges szirupokat és a tejszínhabot inkább hanyagold. Emellett a salátákra való öntetek is rengeteg kalóriát tartalmaznak, ezért mindig érdemes ránézni a címkéjükre, ugyanis teljesen mindegy, hogy salátát eszel, ha jól meglocsolod ezersziget öntettel. Fontos, hogy próbálj csökkenteni az italokhoz és az ételekhez adott plusz kalóriák mennyiségén!

Kevés rostot vagy fehérjét tartalmaz az étrended

A rost és a fehérje hosszabb ideig képes fenntartani a jóllakottság érzését, ami támogatja fogyási céljaidat. Emellett a bennük lévő energia lassabb felszívódásának köszönhetően az étkezés után tovább maradsz energikus, ami a diétában elég jól jön. Ebből adódóan bátran fogyassz teljes kiőrlésű gabonaféléket, sovány húsokat és hüvelyeseket!