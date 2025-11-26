Magyar lány a legszebb: Ők a női kézilabda-vb szemrevaló játékosai

Bemutatjuk a november 26-án rajtoló női kézilabda-vb legszebb játékosait. A holland–német rendezésű világeseményen számos nagy egyéniség küzd majd a világbajnoki címért, a Bors pedig most összegyűjtötte azokat, akik nemcsak a játékukkal, hanem a szépségükkel is kitűnnek a mezőnyből.

November 26-án rajtol a holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb / Fotó: Europa Press Sports

1. Márton Gréta, a Fradi-sztárja

Rengetegen emelik ki, hogy Márton Gréta nemcsak kivételes játékintelligenciájával, hanem elragadó bájával és mosolyával is képes mindenkit levenni a lábáról. A Ferencváros balszélsője 1999. október 3-án született Mohácson, és már egészen kiskora óta a Fradi mezét viseli. Tehetségére korán felfigyeltek: 2017-ben meghívták a magyar válogatottba, ahol azóta is meghatározó szerepet tölt be. Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét 2024. decemberében érte el, amikor a magyar válogatott 12 év után bronzérmet nyert az Európa-bajnokságon – a csapat egyik kulcsfigurája pedig Gréta volt.

Márton Gréta, a Fradi-sztárja / Fotó: Árvai Károly

2. Kristina Jorgensen, a dán-szépség

A dán kézilabda híres a kivételes tehetségekről – és legalább ennyire ismert a sportág rendkívül csinos játékosairól is. Kristina Jorgensen a dán válogatott egyik oszlopos tagja, emellett a Győri Audi ETO KC meghatározó kézilabdázója. Az olimpiai- és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes játékos az idei kézilabda-világbajnokságon is kulcsszerepet kaphat hazája csapatában.

3. Lois Abbingh, a hollandok királynője

A holland kézilabda egyik legnagyobb csillaga, Lois Abbingh nemcsak 205 válogatott mérkőzésen szerzett 857 góljával írta be magát a sportág történetébe, hanem azzal a lehengerlő mosollyal is, amely egyszerűen beragyogja a pályát. A 2019-es világbajnokság aranyérmese elképesztő formában játszott azon a tornán: 71 gólig jutott, és vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Abbingh tehát nemcsak gyönyörű, hanem félelmetesen jó kézilabdázó is – igazi ikon.

4. Angela Malestein, az FTC-szőkesége

A Ferencváros jobbszélsője minden alkalommal megcsillogtatja tudását – legyen szó a klubjáról vagy a válogatottról –, ráadásul lehengerlő kisugárzása is azonnal magára vonja a figyelmet. 2019-ben ő is annak a holland válogatottnak az egyik meghatározó tagja vot, amely Japánban világbajnoki aranyérmet szerzett. Most pedig akár újra elérhető közelségbe kerülhet számára a vb-csúcs, méghozzá hazai környezetben, a Fradi szőkesége számára különösen motiváló célként.

5. Emily Vogel, a németek bája

Emily Vogel neve sokak számára ismerősen cseng – nemcsak azért, mert a Ferencváros kézilabdázója, hanem azért is, mert friss házastársa a győri vízilabdázó, Vogel Simon. Emily a válogatottban eddig csak a juniorok között szerzett érmet, még 2014-ben, amikor egy ezüsttel zárta a tornát. Most azonban új célok vezérlik: a házasság után immár egy világbajnoki aranyra hajt.