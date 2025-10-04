Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszabadulnál a tokádtól? Ezekkel a trükkökkel bombabiztos a fogyás arcról

zsírégetés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 09:45
kardiódiétatokafogyásarctorna
Makacs terület az biztos, de vannak módszerek, amikkel búcsút inthetsz a tokádnak és a puffadt arcnak. Ezekkel a trükkökkel indul be a fogyás arcról.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Rengeteg nő küzd azzal a problémával, hogy hiába diétázik és mozog rendszeresen, mégis úgy érzi az arcán nem történik változás. A tokától vagy a pufibb orcáktól való megszabadulás örökkévalóságnak tűnhet, ha nem tudjuk hogyan kellene nekiállni az eltüntetésüknek. De lehetséges a fogyás arcról? Vannak kifejezett technikák és tippek, amik ezt a területet célozzák?

Fogyás arcról férfiként.
Fogyás arcról: hatásos trükkök a toka ellen
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB /  Shutterstock 

Sajnos nem teljesen. A helyi zsírégetés egyszerű mítosz, hiszen nem létezik olyan diéta vagy mozgásforma, ami egyedül az arcunkon ülő feleslegtől szabadítana meg bennünket. De: rengeteg módszer van, ami kifejezetten hatásos, ha az arcodról is fogynál. Csak többet kell tenned érte, mint egy-két széles mosoly. Mint sok más fogyásnál, itt is a tudatos étkezésen és a rendszeres testmozgáson van a fő hangsúly.

Fogyás arcról: az 5 leghatásosabb tipp

1. Arcvékonyító diéta

Ha a célod, hogy arcból fogyj, egyszerűen hagyd el az étrendedből a finomított szénhidtrátokat. Ne legyen több reggeli péksüti és töménytelen olaszos tésztaétel ebédre, mert ezek csak tovább puffasztják az arcodat és fokozzák a zsírlerakódást.

Mire cseréld a szénhidrátot?

Sütemények és tészták helyett egyél inkább teljes kiőrlésű gabonákat:

  • Zabpelyhet
  • Barna rizst
  • Quinoát

2. Arctorna

Fogyás arcról arctornagyakorlatok segítségével.
Arctornával is erősítheted az arcizmaidat.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Már kutatások is bizonyították, hogy az arctornagyakorlatok segítenek az arc fiatalon tartásában és tónusosabbá tételében. Így némi célzott mozgás is segíthet a toka eltüntetésében, az arc- és állvonalak erősítésében.

Arctornagyakorlatok:

  1. Fúj fel az arcod, és oldalirányba fújd ki a levegőt
  2. Mosolyogj, miközben pár másodperc erejéig összeszorítod a fogaidat
  3. Csücsöríts jobbra és balra

3. Hidratálás

Az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb diétás csodaszer: a víz. Csökkenti a puffadást, gyorsítja az anyagcserédet, és ha eleget iszol, valószínűleg a bevitt kalóriád is csökkenni fognak.

Bors-tipp: minden étkezés előtt igyál meg egy nagy pohár vizet! Így nem fogsz többet enni a szükségesnél, és elkezdődhet a zsírégetés.

4. Kardió

Táncolj, fuss vagy menj el egy tempós sétára, amikor az időd engedi. Hidd el, a rendszeres kardió az arcodon is meg fog látszani.  

5. Elegendő alvás

A kialvatlansággal nem csak sötét karikákat intézel a szemed alá. A hormonháztartásod is felborul, amitől csökken a teltségérzeted, többet eszel és nassolsz, és több lesz a zsírlerakódás is. Figyelj, hogy legyen meg a napi 7-8 óra minőségi alvás, és könnyebben megy majd a fogyás arcról is.

Öregedésgátló arctornagyakorlatok:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu