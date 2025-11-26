Cristiano Ronaldo döntött az esküvőről, Georgina hatalmas áldozatot hozott

Cristiano Ronaldo 2026-ra minden eddiginél merészebb terveket sző. A februárban már 41. születésnapját ünneplő klasszis előbb a portugál válogatott csapatkapitányaként szeretné magasba emelni a világbajnoki trófeát, majd – még a szaúdi bajnokság rajtja előtt – feleségül venné szerelmét, Georgina Rodríguezt.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője Madeirán lesz Fotó: Anadolu

A Sun és a portugál Correio da Manha értesülései szerint a döntés már megszületett: a pár Madeirán, Ronaldo szülőhelyén tartja az esküvőt. Ez azonban óriási áldozat a menyasszony részéről. Argentínában ugyanis hagyomány, hogy a menyegző helyszíne a menyasszony hazája – Georgina tehát szakít a tradíciókkal, ezzel pedig a modell óriási áldozatot hozott az esküvője miatt.

Ronaldo és Georgina mesébe illő története

A portugál klasszis és szerelme 2016-ban egy madridi Gucci-üzletben találkoztak, ahol a modell akkoriban dolgozott. Kapcsolatukból azóta két közös gyermek született, de együtt nevelik Ronaldo másik három gyermekét is.