Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cristiano Ronaldo döntött az esküvőről, Georgina hatalmas áldozatot hozott

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 07:30
Georgina Rodríguezesküvő
Hatalmas tervei vannak a 2026-os évre az ötszörös aranylabdásnak. Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez idén végre eljegyezték egymást és most újabb információk kerültek napvilágra az esküvőjükkel kapcsolatban, amely miatt óriási áldozatot kellett hoznia az argentin szépségnek.

Cristiano Ronaldo 2026-ra minden eddiginél merészebb terveket sző. A februárban már 41. születésnapját ünneplő klasszis előbb a portugál válogatott csapatkapitányaként szeretné magasba emelni a világbajnoki trófeát, majd – még a szaúdi bajnokság rajtja előtt – feleségül venné szerelmét, Georgina Rodríguezt.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője Madeirán lesz
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvője Madeirán lesz Fotó: Anadolu

A Sun és a portugál Correio da Manha értesülései szerint a döntés már megszületett: a pár Madeirán, Ronaldo szülőhelyén tartja az esküvőt. Ez azonban óriási áldozat a menyasszony részéről. Argentínában ugyanis hagyomány, hogy a menyegző helyszíne a menyasszony hazájaGeorgina tehát szakít a tradíciókkal, ezzel pedig a modell óriási áldozatot hozott az esküvője miatt.

Ronaldo és Georgina mesébe illő története

A portugál klasszis és szerelme 2016-ban egy madridi Gucci-üzletben találkoztak, ahol a modell akkoriban dolgozott. Kapcsolatukból azóta két közös gyermek született, de együtt nevelik Ronaldo másik három gyermekét is. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu