Cristiano Ronaldo döntött az esküvőről, Georgina hatalmas áldozatot hozott

Cristiano Ronaldo 2026-ra minden eddiginél merészebb terveket sző. A februárban már 41. születésnapját ünneplő klasszis előbb a portugál válogatott csapatkapitányaként szeretné magasba emelni a világbajnoki trófeát, majd – még a szaúdi bajnokság rajtja előtt – feleségül venné szerelmét, Georgina Rodríguezt.
A Sun és a portugál Correio da Manha értesülései szerint a döntés már megszületett: a pár Madeirán, Ronaldo szülőhelyén tartja az esküvőt. Ez azonban óriási áldozat a menyasszony részéről. Argentínában ugyanis hagyomány, hogy a menyegző helyszíne a menyasszony hazája – Georgina tehát szakít a tradíciókkal, ezzel pedig a modell óriási áldozatot hozott az esküvője miatt.
A portugál klasszis és szerelme 2016-ban egy madridi Gucci-üzletben találkoztak, ahol a modell akkoriban dolgozott. Kapcsolatukból azóta két közös gyermek született, de együtt nevelik Ronaldo másik három gyermekét is.
