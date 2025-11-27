Szívszorító: Órákkal felesége halála után hunyt el Dr. Póka László

Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy elhunyt Dr. Póka László, egykori triatlonos, öttusázó, orvos, és a sportág elkötelezett barátja, valamint szeretett felesége, Dr. Póka Lászlóné.

A Magyar Triatlon Szövetség nevében Kindl Gábor, a Szövetség elnöke, régi barátként az alábbi sorokkal búcsúzik:

„Kedves Laci!

Drága Barátom!

Legutolsó találkozásunkkor, az elköszönéskor már éreztem, hogy talán utoljára beszélgetünk,

mégis váratlanul ért a hír, hogy valóban végleg búcsúztunk akkor egymástól.

Rendkívül fájdalmas a veszteség, amit a halálod jelent. Megnyugvás jelent, hogy szeretett

feleségeddel együtt, egy napon távoztatok, akit súlyos betegsége során évekig ápoltál a rád

jellemző lelkiismeretességgel.

Örülök, hogy ismerhettelek, köszönöm, hogy a barátomnak tudhattalak. Életem egyik

legkedvesebb emléke, hogy együtt lettünk triatlon országos bajnokok 1989-ben,

Kecskeméten.

A szó legnemesebb értelmében voltál SPORTEMBER! Nemcsak a sportpályákon

öttusázóként, triatlonosként és vívóként voltál nagyszerű sportember, de a szakmádban,

orvosként, fül-orr-gégészként is rendkívüli alázattal, végtelen segítőkészséggel, felkészülten,

lelkiismeretes odaadással, önzetlenül, szerényen gyógyítottad a betegek testét és

barátságos, empatikus szavakkal a lelkét is. Köszönöm, hogy nekem is segítettél kigyógyulni a

krónikus betegségből, és nem egy családtagom gyógyulását is segítetted megszámlálhatatlan

alkalommal.

A magam nevében és a Magyar Triatlon Szövetség elnökeként is téged állítalak példaképként

a mai és jövőbeni triatlonosok számára, de igazából valamennyi ember számára.

Tisztelettel:

Gábor”

Őszinte részvétünk a családnak és mindazoknak, akik szerették őket.

Emléketek megőrizzük.