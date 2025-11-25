Elszabadultak az indulatok Buzsik Borka külseje miatt - videó

Értelmetlen hozzászólásokat váltott ki egyes közösségi média felhasználókból egy Szoboszlai Dominik feleségéről készült videó. A felvétel még a hetekkel ezelőtti Budapest Fashion Week rendezvényen készült, de csak most került fel az internetre. Buzsik Borka külseje pedig irigységet és rosszindulatú szavakat szült. Többen viszont a fiatal édesanya védelmére keltek.

Buzsik Borka külseje nem várt szavakat váltott ki egyes emberekből / Fotó: Gáll Regina

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, Szoboszlai felesége az első sorból tekintette meg a legújabb kollekciókat a divatbemutatón. Munkatársunk fényképet is készített a fiatal anyukáról, aki a híres magyar tervező, Merő Péter ruháját viselte. Buzsik Borka a visszafogott sminkben, természetes szépségével gyönyörűen mutatott. Egyesek mégis minősíthetetlen szavakkal illették a külsejét.

Szép nő!... és ami a lényeg. Dominiknak ő a legszebb. Lehet orrvérzésig irigykedni, szánalmas alakok

– reagált a rosszindulatú kommentelők szavaira egy rajongó, akivel rengetegen egyetértettek. Ez a hozzászólás kapta ugyanis a legtöbb kedvelést a bejegyzés alatt.

Mikor lett ekkora egy görény társadalmunk? Egy szép anyuka sétál a videón és ehhez képesek egyesek olyan kommenteket írni, hogy én süllyedek el. Beszólások nélkül nem tudunk élni vagy mi a sz*r van?

– fakadt ki egy másik kommentelő. Egy harmadik pedig úgy fogalmazott:

Úristen mennyire gonoszak az emberek! Semmi baj nincs ezzel a videóval és a lánnyal sem.

De olyan is volt, aki szerint sok olyan irigy hölgy akad a hozzászólók között, akik nem bírják elviselni, hogy Szoboszlai Dominik nem őket vette feleségül.



