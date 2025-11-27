Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Ebben a percben kaptuk a szívfacsaró hírt: szívrohamot kapott és meghalt a fiatal énekesnő

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 06:51
Meghalt a 32 éves énekesnő, Mayerly Díaz. A hírek szerint a gyönyörű zenész hirtelen szívroham következtében vesztette életét, amelyet egy kozmetikai beavatkozás után kapott.
A beszámolók szerint a kétgyermekes édesanya szívleállása olyan súlyos szövődményekkel lehetett összefüggésben, amelyek a beavatkozás során vagy azt követően léphettek fel.

Tragikusan fiatalon, mindössze 32 évesen meghalt a népszerű énekesnő
Tragikusan fiatalon, mindössze 32 évesen meghalt a népszerű énekesnő Fotó: freepik.com

Mayerly Díaz nemrégiben, november 22-én esett át az eljáráson egy bogotái klinikán. Mayerly, akinek zenei pályája a pop és a helyi népzene műfaját is felölelte, a Facatativá városában található kórházban hunyt el, miután komplikációk léptek fel az ellátása során.

A fiatal énekesnő a kolumbiai Quipile település La Sierra nevű részéről származott, és két gyermeket hagyott hátra, egy 11 és egy 13 éveset. A helyiek csak „Quipile hangjaként” emlegették őt; zenei pályafutása mindössze 14 éves korában kezdődött.

A No supiste perder című dala 60 ezer megtekintést ért el a YouTube-on, a legújabb zenei videója, a Con tus chiros a otra parte című dalhoz pedig csupán múlt héten jelent meg.

Menedzsere és közeli barátja, Néstor így nyilatkozott:

Az ő hangja és zene iránti szenvedélye mindannyiunkat képviselt. Alázatára és arra az örömre fogunk emlékezni, amit minden dalával elhozott.

A konkrét kozmetikai beavatkozást, amelyen átesett, eddig nem hozták nyilvánosságra. Halálhírét a helyi El Tiempo hírportál közölte, amely arról számolt be, hogy „azonnali és szigorú vizsgálatot” indítanak az ügyben – írja a Mirror.

