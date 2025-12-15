Magyar focista halt meg éjszaka a halálos Suzuki-balesetben

A Vas vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE focistája vesztette életét vasárnap késő este a 86-os főúton történt halálos balesetben. A mindössze 21 éves Nagy Zsombor autója egy kamionnak ütközött Szőce és Zalaháshágy között.
A labdarúgót a körmendi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a Suzukijából, de sajnos az életét már nem lehetett megmenteni – írja a Vaol.hu.
A 21 éves Zsombor a Kék Sünikben kezdte a pályafutását, majd megfordult a Lurkó UFC-ben és az Illés Akadémián is. Később Körmenden és Csákánydoroszlóban focizott, mielőtt idény nyáron Nádasdra szerződött. Ősszel 13 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett, amivel csapata házi gólkirálya volt, valamint a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában a második helyen állt a góllövőlistán. Nagy Zsombor az őszi utolsó meccsen, két hete, a Bajánsenye ellen 4-0-ra megnyert találkozón még gólt szerzett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.