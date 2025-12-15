Magyar focista halt meg éjszaka a halálos Suzuki-balesetben

A Vas vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE focistája vesztette életét vasárnap késő este a 86-os főúton történt halálos balesetben. A mindössze 21 éves Nagy Zsombor autója egy kamionnak ütközött Szőce és Zalaháshágy között.

A labdarúgót a körmendi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a Suzukijából, de sajnos az életét már nem lehetett megmenteni – írja a Vaol.hu.

A 21 éves Zsombor a Kék Sünikben kezdte a pályafutását, majd megfordult a Lurkó UFC-ben és az Illés Akadémián is. Később Körmenden és Csákánydoroszlóban focizott, mielőtt idény nyáron Nádasdra szerződött. Ősszel 13 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett, amivel csapata házi gólkirálya volt, valamint a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában a második helyen állt a góllövőlistán. Nagy Zsombor az őszi utolsó meccsen, két hete, a Bajánsenye ellen 4-0-ra megnyert találkozón még gólt szerzett.